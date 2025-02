Nedvěd mi fandí, říká kandidát do vedení FAČR Grygera. Z ciziny už mu gratulovali

„Chodily mi zprávy z Itálie, Dubaje, ze zemí, kde mě znají. Těší mě to, ale odráží to hlavně popularitu na sociálních sítích. Důležité budou volby 29. května, teď to trošku utichne. Na všechno bude dost času,“ říká viceprezident zlínského klubu, který chce na valné hromadě získat post místopředsedy za moravskou komoru.

Oznámil jste kandidaturu, abyste zamezil spekulacím?

Chtěl jsem s tím jít ven v tuto dobu, protože se chci soustředit na klub. Začínáme pohárem, pak ligou a všechno směřuje k tomu, abychom jaro zvládli a vrátili se do první ligy.

Jak byste skloubil svazovou funkci a práci pro klub?

Z téhle pozice jde obojí dvojí.

Jakou odezvu měla vaše kandidatura, o které se v kuloárech mluvilo už dlouho předtím?

Tím, že se to v České republice a tady na Moravě dlouho propíralo, to ani nebylo velké překvapení. Jen se čekalo, jestli budu cílit na pozici předsedy, nebo místopředsedy. Novinka to byla v zahraničí a v pozitivním slova smyslu. Všichni mi fandí. Někteří si dokonce mysleli, že už jsem se místopředsedou asociace stal. Musel jsem to uvádět na pravou míru.

Co reakce vašeho bývalého spoluhráče z reprezentace a Juventusu Pavla Nedvěda?

Jsme v kontaktu, i předtím jsme to probírali, když ho oslovili s nabídkou generálního nebo technického ředitele. Pak to nedopadlo. Fandí mi. Budu s ním dál v kontaktu.

Fotbalový agent Jiří Müller s Pavlem Nedvědem a Zdeňkem Grygerou.

Proč jste raději zvolil post místopředsedy? Vytušil jste, že budete mít větší šanci než na pozici šéfa celé asociace?

Hlavní roli sehrála intuice. Za ten půlrok jsem podstoupil spousty jednání. Do Vánoc to bylo hodně o oslovování, zjišťování, jakou mám podporu. Řekl jsem si, že přes Vánoce to nechám ležet a rozhodnu se v lednu na základě vnitřního pocitu. Během ledna, kdy je ještě docela dost času, jsem měl hodně dalších jednání a schůzek. V posledních dvou týdnech jsem byl definitivně rozhodnutý.

Pomáhá vám vaše známé jméno, otevírá vám dveře?

Může to tak být. Chtěl bych si zachovat svoji tvář, jaký jsem. To by mělo být moje gros. Chci být součástí fotbalového prostředí.

Situace kolem voleb je docela vyostřená. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík vás hned zařadil do protitábora sparťanů. Jste připravený na takové politické půtky?

Připravoval jsem se na ně půl roku. Do téhle situace jsem byl nevinně namočený. O schůzce, která měla být, jsem nevěděl. Tím, že jsem hrál ve Spartě, jsem se s tím svezl. Jarda Tvrdík toho využil na jednání LFA (Ligová fotbalová asociace), kde jsem nebyl. Bylo tam zmíněné moje jméno, i když s kandidaturou jsem vyšel ven až o den později. Sparta oznámila, že by chtěla za místopředsedu za Čechy Frantu Čupra, a když se všichni dozvěděli, že bych měl kandidovat za Moravu, tak si mě pan Tvrdík spojil se Spartou. Beru to s nadhledem.

S jakým programem budete kandidovat?

Ještě probíhají volby okresních a krajských svazů, pak bych se chtěl se všemi jejich představiteli sejít, i se zástupci klubů, především těch výkonnostních, v profesionálních to známe. Kandidovat jsem se rozhodl i proto, že bych chtěl silnou, jednotnou a kompaktní Moravu a reprezentovat ji. Víme, které další věci nás v asociaci trápí. Mládež, které viditelně ubývá, výkonnostní soutěže. Ale tohle je běh na delší trať.

Tam vidíte největší dluh?

Do fotbalu se dá přinést více peněz, více by se jich mělo dostávat do klubů, do podpory mládežnického sportu – i v součinnosti se školami. To není jen o mně. Je to o spolupráci ministerstev, Národní sportovní agentury, asociace. Profesionální fotbal si žije tak trochu svůj život. Ten máme dnes na výborné úrovni. Z televizních práv tečou velké peníze, z evropských pohárů. Ale je potřeba, aby výkonnostní fotbal fungoval dohromady i s profesionálním, aby byly v souladu. Jejich vzájemná spolupráce může pomoct, aby šel fotbal nahoru.

Chcete se věnovat i reprezentaci?

Samozřejmě. Je to jedna ze složek, která by mohla být v mé gesci. Setkal jsem se jedním člověkem z asociace, nebudu jmenovat, a bavili jsme se o koncepci mládeže. Viděl jsem tam velmi pozitivní myšlení. Můžu přinést postřehy, které jsem získal ve sportovní radě. I na reprezentační úrovni je co zlepšovat a o čem se bavit.

Druhým kandidátem na post prvního místopředsedy za Moravu je Jiří Šidliák. Myslíte, že vyskočí i někdo jiný?

To nevím. Soustředím se jen sám na sebe.

Bude pro vás podstatné, kdo se stane předsedou? Máte favorita?

Tuhle otázku jsem dostal několikrát. Není to tak úplně jednoduché. Máme čtyři kandidáty na předsedu, možná se ještě někdo přidá. Těžko odhadovat, kdo by mohl být předsedou. Znám všechny, někoho méně, někoho více.