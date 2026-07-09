Obrat? Trunda naznačil, že asociace bývalé vedení fotbalu žalovat nebude

Se svým předchůdcem ve funkci Petrem Fouskem o tom mluvil a rád by věc vyřešil interně, uvedl Trunda v rozhovoru pro web iSport.cz.
Šéf fotbalové Slavie Tvrdík uvedl, že současné představenstvo marketingové společnosti STES kvůli neprůhledné smlouvě se společností Ecology services chce podat trestní oznámení na bývalé vedení STES, v němž byl někdejší předseda FAČR Fousek a místopředsedové Jiří Šidliák s Janem Richterem.
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V případě smlouvy se společností Ecology services vznikla asociaci podle Tvrdíka škoda 1,452 milionu korun.
Bývalé vedení asociace později zareagovalo a obvinění odmítlo.
„Avizovanou záležitost s trestním oznámením související se smlouvou uzavřenou se společností Ecology Services/AHV a záležitost možného porušení GDPR (zveřejnění našich vlastnoručních podpisů na smlouvě s Fortunou) jsme již postoupili našim právním zástupcům,“ uvedli Fousek, Šidliák a Richter v prohlášení pro ČTK.
Trunda se snaží spor urovnat. „Nejsem zastáncem podávání žalob. Zůstaly dvě smlouvy, který byly nedořešený, a jedna z těch nejmenovaných společností, kterou jste teď jmenoval, nás oslovila s tím, že by se chtěla dohodnout,“ řekl současný předseda FAČR.
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Naznačil tak, že věc se nebude řešit právní cestou. „Čekají nás jednání, a pokud dojde k nějaké dohodě, tak v tomto případě ano. Věřím, že se nám to podaří udělat tak, aby to proběhlo v pořádku,“ uvedl Trunda.
„Já jsem seděl i s předchozím vedením, seděl jsem i s panem Fouskem. Bavili jsme se o tom a myslím si, že je důležité tyto věci vyřešit interně. Někdy nám nezbývá nic jiného, ale už jenom to, že se jedna z těch společností ozvala a chce to dořešit, je pro nás dobrý signál,“ dodal.