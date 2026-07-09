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Obrat? Trunda naznačil, že asociace bývalé vedení fotbalu žalovat nebude

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  21:37
Hostem pořadu Rozstřel je David Trunda, předseda FAČR. Pořad moderují Lucie...

Hostem pořadu Rozstřel je David Trunda, předseda FAČR. Pořad moderují Lucie Macháčová a David Čermák. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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O žalobě poprvé mluvil Jaroslav Tvrdík, člen výkonného výboru Fotbalové asociace ČR, během červnové valné hromady v Olomouci. Teď předseda David Trunda naznačil, že FAČR žalobu na bývalé vedení českého fotbalu ohledně smlouvy se společností Ecology services nepodá.

Se svým předchůdcem ve funkci Petrem Fouskem o tom mluvil a rád by věc vyřešil interně, uvedl Trunda v rozhovoru pro web iSport.cz.

Šéf fotbalové Slavie Tvrdík uvedl, že současné představenstvo marketingové společnosti STES kvůli neprůhledné smlouvě se společností Ecology services chce podat trestní oznámení na bývalé vedení STES, v němž byl někdejší předseda FAČR Fousek a místopředsedové Jiří Šidliák s Janem Richterem.

Něco takového jsem nezažil. STES podá na Fouska trestní oznámení, řekl Tvrdík

V případě smlouvy se společností Ecology services vznikla asociaci podle Tvrdíka škoda 1,452 milionu korun.

Bývalé vedení asociace později zareagovalo a obvinění odmítlo.

„Avizovanou záležitost s trestním oznámením související se smlouvou uzavřenou se společností Ecology Services/AHV a záležitost možného porušení GDPR (zveřejnění našich vlastnoručních podpisů na smlouvě s Fortunou) jsme již postoupili našim právním zástupcům,“ uvedli Fousek, Šidliák a Richter v prohlášení pro ČTK.

Trunda se snaží spor urovnat. „Nejsem zastáncem podávání žalob. Zůstaly dvě smlouvy, který byly nedořešený, a jedna z těch nejmenovaných společností, kterou jste teď jmenoval, nás oslovila s tím, že by se chtěla dohodnout,“ řekl současný předseda FAČR.

Spor o řízení FAČR: bývalé vedení odmítlo Tvrdíkovo obvinění, obrátilo se na právníky

Naznačil tak, že věc se nebude řešit právní cestou. „Čekají nás jednání, a pokud dojde k nějaké dohodě, tak v tomto případě ano. Věřím, že se nám to podaří udělat tak, aby to proběhlo v pořádku,“ uvedl Trunda.

„Já jsem seděl i s předchozím vedením, seděl jsem i s panem Fouskem. Bavili jsme se o tom a myslím si, že je důležité tyto věci vyřešit interně. Někdy nám nezbývá nic jiného, ale už jenom to, že se jedna z těch společností ozvala a chce to dořešit, je pro nás dobrý signál,“ dodal.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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FK Sarajevo vs. Inter TurkuFotbal - - 9. 7. 2026:FK Sarajevo vs. Inter Turku //www.idnes.cz/sport
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  • 4.60
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