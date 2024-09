Z Hradce do fotbalového nároďáku? Není to tradiční cesta, ví brankář Zadražil

„Beru svůj první reprezentační sraz jako ocenění za vydařený start do sezony,“ řekl Zadražil, jenž se pro následující zápasy ocitl ve výběru kouče Ivana Haška společně s Matějem Kováčem z Leverkusenu a Jakubem Markovičem z ostravského Baníku.

Stalo se tak ve chvíli, kdy Hašek nemohl počítat se zkušenějšími borci, které reprezentace využívala v posledních letech a měsících: Jindřich Staněk je dlouhodobě zraněný, Tomáš Vaclík, Jiří Pavlenka a Tomáš Koubek jsou dokonce bez angažmá.

„Určitě je souhra okolností, že kluci momentálně nemůžou, takže byla šance pro nás. Vážím si jí, je možnost se ukázat,“ komentoval čtyřiadvacetiletý Zadražil první reprezentační pozvánku v kariéře.

Jeho vydařené období tak Hradci přineslo po čase znovu reprezentanta. „Je to překvapení, v klubu mi říkali, že z Hradce to není tradiční cesta. Naposledy to těsně před přestupem do Plzně dokázal Adam Vlkanova. Vážím si, že dalším jsem zrovna já,“ řekl Zadražil.

Hradec a reprezentace V aktuálním výběru: Adam Zadražil. Brankář Hradce, který je ve výběru národního týmu poprvé v kariéře.

Brankář Hradce, který je ve výběru národního týmu poprvé v kariéře. Jaroslav Zelený. Odchovanec Hradce, kde působil do roku 2014, nyní hráč mistrovské Sparty.

Odchovanec Hradce, kde působil do roku 2014, nyní hráč mistrovské Sparty. Matěj Ryneš. Hráč Sparty, který za Hradec odehrál sezonu 2022/23. Fotbalisté, kteří si před Zadražilem zahráli za národní tým jako hráči Hradce: Adam Vlkanova

Václav Pilař (Oba v současnosti dres Hradce znovu oblékají.)

Rodákovi z Mladé Boleslavi se přitom v mládeži reprezentační pozvánky vyhýbaly, na chvíli se objevil jen v osmnáctce.

„Působil jsem v Táborsku, což byla druhá dorostenecká liga. Nebyl jsem tak na očích jako kluci z první ligy, kteří pak šli i do zahraničí. O to víc si první nominace vážím. Neuměl jsem si ji ani představit, ve světě přece máme dobré brankářské zastoupení,“ poznamenal.

Loni na jaře Zadražil hostoval v Plzni, ale ligu si tam nezachytal. „I tak skvělá zkušenost. V Plzni jsem působil s Mariánem Tvrdoněm a Jindrou Staňkem, který byl jasná jednička. Já s nimi trénoval, nešel jsem tam vyloženě chytat za áčko, ale rozvíjet se a mít zápasy v béčku. Působil jsem pod trenérem brankářů Matúšem Kozáčikem, který je teď i v reprezentaci,“ připomněl čerstvý reprezentant.

Zpětně vidí, že působení ve Viktorii ho hodně posunulo: „Návrat do Táborska mě mrzel, v Plzni se mi líbilo. Asi to ale pro mě bylo lepší, že jsem pak začal chytat ligu v Hradci, kde byla šance větší. Kdybych v Plzni zůstal, asi bych tady teď neseděl, nemusel bych mít tolik odchytáno. V Hradci chytám, což je v mém věku hlavní.“

Národní tým čekají zápasy Ligy národů v Gruzii a s Ukrajinou.