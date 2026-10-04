Reprezentace přišla o dalšího hráče. Kvůli zranění vypadl stoper Chaloupek

Nový španělský trenér českého týmu Santi Denia během této reprezentační akce přišel kvůli zdravotním problémům už o devátého hráče, z toho šestého slávistu. Obránci David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, středopolař Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý vypadli z původní nominace hned na srazu před dvěma týdny, stejně tak plzeňský křídelník Denis Višinský.
Po druhém duelu doma s Anglií opustil tým sparťanský kapitán Adam Karabec, předtím se při tréninku zranil jeho klubový spoluhráč Matěj Ryneš.
Chaloupek nastoupil do všech tří dosavadních zápasů nového ročníku Ligy národů v základní sestavě a nechyběl ještě ani minutu. Ve Španělsku při porážce 1:3 vydržel na trávníku po celé utkání, svalové zranění mu nicméně znemožní dokončit s reprezentací sraz.
Kouči Deniovi před zápasem v Anglii vypadli oba stopeři z posledního duelu. Vedle Chaloupka bude scházet i kapitán Ladislav Krejčí, který si odpyká trest za vyloučení proti Španělsku. K dispozici do středu obrany budou Robin Hranáč, Martin Vitík a Ondřej Kričfaluši, který jako poslední z nováčků v aktuálním výběru čeká na premiérový start na reprezentační „áčko“.
Český celek po přesunu do Anglie v pondělí na slavném stadionu ve Wembley absolvuje tradiční předzápasový trénink. Utkání má výkop v úterý ve 20:45 SELČ. Deniův výběr se po třech porážkách pokusí proti favoritovi o první bodový zisk, doma před pár dny Anglii v dlouhém oslabení podlehl 0:2.