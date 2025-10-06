Z Bragy odjel jako lídr, v reprezentaci se rozkoukává. Horníček se těší na Modriče

Autor:
  16:10
Na přesun skutečně moc času neměl. V Lisabonu, portugalském hlavním městě, dochytal velký zápas na Sportingu zhruba ve čtvrt na jedenáct a druhý den už se hlásil na svém premiérovém srazu fotbalové reprezentace. „Cesta nic moc, skoro jsem nespal, tak snad to není tolik vidět,“ culil se Lukáš Horníček před mikrofony a kamerami, když kolem poledne odpovídal na otázky novinářů.
Český gólman fotbalistů Bragy Lukáš Horníček na hřišti Celtiku.

Český gólman fotbalistů Bragy Lukáš Horníček na hřišti Celtiku. | foto: Reuters

Brankář Lukáš Horníček z Bragy vykopává v utkání Evropské ligy s Feyenoordem.
Český brankář Lukáš Horníček si sráží míč do sítě.
Český gólman Lukáš Horníček z Bragy zasahuje v zápase Evropské ligy proti Laziu...
Mario Hermoso z AS Řím slaví gól proti Braze, balon odkopává brankář Lukáš...
7 fotografií

Poprvé si zkusil tlak seniorského výběru, dosud oblékal reprezentační dres jen v mládežnických výběrech. Naposledy v červnu na Euru do jedenadvaceti let. Šanci v áčku dostal proto, že Jindřich Staněk s Vítězslavem Jarošem vypadli kvůli zdravotním potížím.

„Je to pro mě velká čest a také milník, kterého jsem dosáhl. Odměna za to, co fotbalu dávám a jak každý den tvrdě trénuju,“ pravil usměvavý blonďák s ostrými rysy a hlubším hlasem.

Pokud nevíte, Horníček na klubové úrovni střeží bránu portugalské Bragy. A jak!

Karabec dvakrát asistoval při výhře Lyonu, Šulc nedal penaltu. Horníček opět s nulou

Jen několik hodin nazpět ve zmíněném zápase na Sportingu vyválčil bod za remízu 1:1, kterou podepřel dvěma úspěšnými zákroky. Předtím ve čtvrtek odcházel jako king z našlapaného Celtic Parku v Glasgow, kde třemi zákroky vychytal čisté konto a vítězství 2:0 v Evropské lize.

„Přes šedesát tisíc fanoušků pořád skandovalo. Jak se mi odcházelo? S hlavou nahoře a velkým sebevědomím,“ zubil se třiadvacetiletý gólman. Ročník 2002. V Portugalsku je od sedmnácti, kdy do mládeže Bragy zamířil z Pardubic. Narodil se v nedalekém Vysokém Mýtě.

Vydržel, když po letech v Portugalsku stále čekal na šanci. Byl trojka, pak dvojka, jenže v týmu stále zářila brazilská hvězda Matheus. Jakmile odešel, v klubu sáhli do vlastních řad a v zimě dali šanci jemu. Nelitují.

„Za těch tři čtvrtě roku jsem se posunul, jsem teď větší lídr a získal jsem si větší respekt spoluhráčů,“ líčil rozvážně. Za ty roky vypiloval portugalštinu, v Braze je paradoxně jedním z nejzkušenějších, přestože pravidelně chytá jen přes půl sezony.

Brankář Lukáš Horníček z Bragy vykopává v utkání Evropské ligy s Feyenoordem.

„Už jsem se se zemí sžil, v portugalštině i přemýšlím, mluvím v kabině bez problémů, což mi pomáhá. Dokážu propojit tým, protože tam teď máme hodně národností. I trenér je Španěl, takže se snažím anglicky mluvícím pomáhat a snažit se jim všechno vysvětlovat,“ přemítal skoro dvoumetrový čahoun.

Když se v lednu stal jedničkou, okamžitě zaujal. V Evropské lize třeba vynuloval Lazio, teď ve stejné soutěži září dál. „Ty zážitky jsou neskutečné, už zápas proti Feyenoordu, který jsme doma vyhráli 1:0, byl úžasný. Skvělej zářez,“ pokračoval.

„A další cíle? Zatím nemám. Chci v Braze hrát skvělou sezonu a zbytek prostě přijde.“

Neutekl, dočkal se. Gólman Horníček chytá a Bragu si chválí, jen přezdívka ho zarazila

Když ho potkala premiérová nominace, chce se hlavně předvést. „A ukázat trenérům, že mě můžou využívat i v dalších srazech, že na to mám kvalitu.“

S většinou týmu se potkal poprvé. „Nervózní jsem byl jen z toho, jak mě kluci přijmou, protože už mezi sebou mají partu. Což mi ale vyvrátili, jsou skvělí,“ zdůraznil.

Co ho jako nováčka čeká? Zápisné?

„No snad nic!“ vypálil. „Zatím mi nikdo nic neříkal,“ načež ho přerušil tiskový mluvčí otázkou: „Jak to, že to ještě nevíš?“

Po prvním tréninku, který reprezentanti absolvují před důležitým utkáním kvalifikace o mistrovství světa proti Chorvatsku, už bude moudřejší.

Český brankář Lukáš Horníček si sráží míč do sítě.

V bráně se ale s největší pravděpodobností nepředstaví, šanci by měl dostat Matěj Kovář, který při zářijovém utkání v Černé Hoře (2:0) kryl záda Staňkovi.

„Věřím, že si v nové trojici sedneme a budeme se podporovat. Kovyho už znám a ani Jedla od nás není věkově tak daleko,“ odvětil Horníček.

Těší se zejména na čtyřicetiletého veterána a chorvatského kapitána Luku Modriče. „Neskutečný hráč, měl jsem štěstí, že jsme proti němu s Bragou dva tři roky zpátky hráli. To, že je po čtyřiceti letech schopný podávat ty stejné výkony a být lídrem, je prostě famózní,“ nešetřil obdivem.

Pozorovat ho bude sice z lavičky, přesto si z utkání odveze svůj první reprezentační dres. „Rád bych si ho nechal na památku, ale asi o něj bude velký zájem. Spoluhráči s Bragy se po něm budou ptát do sbírky. Je to takový můj další krůček v kariéře, na který budu vzpomínat.“

Teď už zbývá jen první start.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Frýdek-Místek vs. Polanka n/OFotbal - 7. kolo - 8. 10. 2025:Frýdek-Místek vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
8. 10. 15:30
  • 1.26
  • 4.46
  • 6.73
Finsko vs. LitvaFotbal - Skupina G - 9. 10. 2025:Finsko vs. Litva //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.49
  • 3.99
  • 7.05
Česko vs. ChorvatskoFotbal - Skupina L - 9. 10. 2025:Česko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 3.01
  • 3.10
  • 2.42
Malta vs. NizozemskoFotbal - Skupina G - 9. 10. 2025:Malta vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 44.00
  • 16.50
  • 1.05
Kypr vs. BosnaFotbal - Skupina H - 9. 10. 2025:Kypr vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 4.18
  • 3.38
  • 1.89
Rakousko vs. San MarinoFotbal - Skupina H - 9. 10. 2025:Rakousko vs. San Marino //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 1.00
  • 45.00
  • 50.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

Z Bragy odjel jako lídr, v reprezentaci se rozkoukává. Horníček se těší na Modriče

Na přesun skutečně moc času neměl. V Lisabonu, portugalském hlavním městě, dochytal velký zápas na Sportingu zhruba ve čtvrt na jedenáct a druhý den už se hlásil na svém premiérovém srazu fotbalové...

6. října 2025  16:10

Vydra měl v derby dostat rovnou červenou kartu. Chybovali sudí na hřišti i u videa

Sparťanský záložník Patrik Vydra měl v nedělním derby (1:1) za zákrok na slávistu Ivana Schranze dostat červenou kartu. Oznámila to komise rozhodčích. Chyboval hlavní sudí Jan Všetečka i...

6. října 2025  15:05

Chramosta se poprvé dočkal reprezentace, z nominace vypadli gólmani Staněk i Jaroš

Je nejlepším střelcem ligy, ve čtyřiatřiceti se útočník Jan Chramosta z Jablonce poprvé v kariéře dočkal pozvánky do národního mužstva. Před kvalifikačními zápasy proti Chorvatsku a na Faerských...

6. října 2025  10:19,  aktualizováno  12:59

Bakošova budoucnost? Nepočítám s ničím, pobavíme se, řekl dočasný kouč Plzně

Bývalý slovenský kanonýr, který se minulý týden po odvolání Miroslava Koubka narychlo přesunul z role asistenta do pozice dočasného kouče Viktorie, měl odřídit dva zápasy. Skvěle zvládl duel Evropské...

6. října 2025  12:18

Návrat do Plzně po 12 letech. Při příjezdu byla trochu nostalgie, líčil Darida

Po dvanácti letech se v domácí soutěži vrátil na plzeňský trávník, kde to zná dokonale. Zažil tu historický titul na jaře 2011, premiérovou jízdu Ligou mistrů i další ligový triumf, než přestoupil do...

6. října 2025

NEJ Z LIGY: Durosinmiho penaltové prokletí i smolař Vlček. A Pardubice se dočkaly!

Po jedenácti kolech vede fotbalovou Chance Ligu nadále Sparta, remíza 1:1 v derby se Slavií ji však může vzhledem k průběhu utkání mrzet. Slavia současně zůstává jediným neporaženým týmem v soutěži,...

6. října 2025

Kozel po konci úctyhodné série: V úvodu jsme jen couvali, teď se musíme oklepat

Skvostná bodová jízda fotbalistů Jablonce skončila. Úvodní porážku v prvoligové sezoně utrpěli až v utkání 11. kola, když podlehli domácí Olomouci 0:2. Navíc v součtu s minulým ročníkem poprvé po...

6. října 2025  9:46

Remíza, která Zlín zabolela. Poznar si vyčítal špatnou koncovku: Moje pochybení

Kdyby doma Baník porazili 3:0, nikdo z aktérů nedělního brzkého odpoledne na zlínské Letné by nemohl říct ani ň. Nováček fotbalové Chance ligy ale z kvanta vyložených šancí využil pouze pokutový kop...

6. října 2025  8:51

Heroický výkon. Trpišovský po derby o Bořilovi, Vlčkovi i složitém skládání týmu

Několikrát směrem ke svým hráčům zopakoval: „Smekám, chválím.“ Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský po derby na Spartě (1:1) mluvil především o složité situaci při skládání sestavy....

6. října 2025  8:30

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice slavily, Kozák po gólu krotil slzy

Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Sobotní bitvu na stadionu pražské Dukly otočily na 3:1, vyhrály po dvou měsících a...

6. října 2025  7:11

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 363 volných pozic

Priske: Byli jsme lepší, střely něco říkají o naší dominanci. Z výsledku cítil zklamání

Bylo znát, že chtěl zvítězit. Bod z derby se počítá, ale... Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že tentokrát měl jeho tým na víc. Proto po utkání se Slavií působil lehce rozmrzele.

6. října 2025  6:50

Barcelona v La Lize utrpěla nečekaný debakl, od Sevilly dostala čtyři branky

Fotbalisté Barcelony utrpěli v 8. kole španělské ligy první porážku a na vedoucí Real Madrid ztrácejí dva body. V Seville prohráli 1:4 a byla to jejich teprve druhá prohra v La Lize v kalendářním...

5. října 2025  19:03,  aktualizováno  23:12

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.