Příběh „Nizozemců“ z Kadaně. Střelec by se Česku hodil, naději ale má spíš basket

Pro český fotbal by mohl být zisk bezmála dvoumetrového útočníka s angolskými kořeny terno. Tedy pokud si i do dospělého fotbalu přenese vynikající čísla z mládeže.

Však posuďte sami: už v Nijmegenu byl nejproduktivnějším fotbalistou ročníku 2006 a ani po letním přestupu do akademie Lipska nezpomaluje. V šesti zápasech nejvyšší německé ligy do sedmnácti let nastřílel pět gólů, trénoval i s áčkem.

Ne, fotbalistu s takovým potenciálem a dispozicemi Česko v současnosti na obzoru nemá.

„I proto jsme v kontaktu neustále,“ potvrzuje pro iDNES.cz trenér české sedmnáctky Petr Havlíček. „V září jsme se domluvili, že ještě zůstane v Německu, kde zrovna nastupoval do nové školy. Dostal od nás přímou nabídku, čekali jsme do října, kdy nám oznámil, že nejprve zkusí Holandsko.“

yannick.eduardo Good 5-0 win. Happy with my first goal and assist for @onsoranje #9

Začal dobře, protože ve středečním přípravném utkání s Maďarskem po třech minutách na hřišti dal gól a Nizozemci zvítězili 5:0. Debut si coby střídající hráč připsal už minulý týden, kdy byl u porážky 0:1 se Španělskem.

„K Nizozemsku má logicky blíž. Vyrostl tam, má tam kamarády. Pokud mu to vyjde a uvede se dobře, mohl by v jejich reprezentaci zůstat,“ tuší Havlíček. „Ale zároveň nám tvrdil, že by pro něj byla čest reprezentovat i Českou republiku.“

Eduardo žil do tří let v Kadani, osmnáctitisícovém městě nedaleko Chomutova. Jeho matka je Česka, otec pochází z Angoly. Mimochodem, nadějným sportovcem je i Yannickův starší bratr Cortesao Joao, jenž se v srpnu stal posilou basketbalistů USK Praha.

„A mým cílem i snem je jednoznačně pozvánka do českého národního týmu,“ vyhlásil na rozdíl od mladšího sourozence.

Po Jamesi Karlovi Kárníkovi, který už český dres v oficiálním utkání oblékl, jde v rychlém sledu o druhého „objeveného“ krajana pro český basketbal, připomněli zástupci USK.

Nadějné křídlo si říká „JR“, měří 203 centimetrů a domluví se plynně česky. Co Yannick?

„Rozumí, kostrbatě si s ním česky popovídáte, ale my spolu komunikujeme hlavně v angličtině,“ přibližuje Havlíček, který Eduarda poprvé zaregistroval loni v létě.

Upozornil ho na něj hráčův agent. I když...

„Kontaktoval mě, ještě když byl Yannick ještě v Nijmegenu. Nechal jsem si poslat jeho zápasy, viděl jsem sestřihy a rozhodli jsme se ho pozvat. Jenže pak se to celé najednou začalo táhnout, opakoval mi, že hráč pořád nemá hotový pas, bylo mi to trochu divné,“ popisoval Havlíček v jednom ze srpnových vydání podcastu Přímák. „Když pak ale přestoupil do Lipska, všiml jsem si, že u podpisu smlouvy je s ním úplně jiný agent. Zkontaktoval jsem ho, on mi potvrdil, že se kolem něj dřív motal i jiný člověk, který ho chtěl získat pod sebe...“

A komunikace s českou stranou rázem ožila.

Sám Havlíček dokonce za Eduardem osobně vyrazil do Lipska: „S přihlédnutím k jeho kvalitám jsme mu po dohodě s Radkem Bejblem nabídli i možnost startu v naší devatenáctce.“

Eduardo si však nejdřív zvolil oranžové barvy. Napořád? Těžko říct. Do jednadvaceti let může na základě mezinárodních fotbalových regulí své rozhodnutí změnit.