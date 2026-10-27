Xhaka a Embolo mají milost. Po covidových podvodech se smějí vrátit do reprezentace

„Jsem rád, že mohu pro listopadové zápasy opět vybírat bez omezení,“ řekl trenér švýcarského národního týmu Murat Yakin. Svaz se rozhodl vzít oba hráče zpět poté, co úřady uzavřely jejich vyšetřování.
Xhaka přiznal, že v době koronavirové pandemie využíval falešné potvrzení o očkování a za pochybení se omluvil. Kvůli kauze se v září dočasně vzdal reprezentace a přišel o úvodní čtyři zápasy Ligy národů. Na začátku října oznámil, že u soudu dostal za podvod pokutu 150 tisíc švýcarských franků s dvouletou podmínkou.
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Ze stejného důvodu vypadl z týmu pro minulé prodloužené reprezentační okno i Embolo. Podle médií dostal stejný trest.
Švýcarsko čekají v listopadu závěrečné zápasy se Slovinskem a Skotskem. I bez Xhaky a Embola tým úvodní čtyři duely vyhrál, s 12 body vede tabulku skupiny B1 a je blízko k postupu do elitní skupiny.