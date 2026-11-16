V minulém týdnu média informovala, že bývalý francouzský trenér kandidaturu zvažuje, podle informací deníku The Times ho však od ní vysoce postavení funkcionáři FIFA odradili.
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Další protivník pro Infantina? Kandidaturu na prezidenta FIFA zvažuje i Wenger
Zájem o prezidentskou funkci dosud vedle Infantina oznámili bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vega a japonský člen Rady FIFA Kózó Tašima. Aby se mohli voleb zúčastnit, musejí získat podporu nejméně pěti národních svazů.
UEFA na Wengera sázela, nyní doufá, že se jí podaří do voleb nasadit jiné silné jméno. Podle médií je na úterý naplánováno online zasedání šéfů evropských svazů. List Guardian uvedl, že by do hry o nejvyšší post ve FIFA mohli zasáhnout předseda francouzského fotbalu Philippe Diallo nebo Maďar Sándor Csányi.
Volit se bude 18. března v Rabatu. Infantino, jenž vede FIFA přes deset let, čelil v poslední době ostré kritice kvůli pokusu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa. Přesto za ním řada federací stále stojí.