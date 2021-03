Obstál Vaclík, propadl Schick. Čtenáři po Walesu ocenili i výkon Kúdely

Po zápase mu to bylo líto: „Protože jsme tady nepředvedli špatný výkon.“



„Kvalifikace je ale ještě dost dlouhá, věřím, že skupinu nakonec dohrajeme, jak si přejeme,“ dodal Vaclík.

Češi po vysoké výhře nad Estonskem (6:2) a cenné remíze s Belgií (1:1) ve Walesu padli 0:1. Od čtenářů dostali slabší dvojku (2,72), nejhorší známku březnového srazu.

Hodnocení čtenářů po prohře s Walesem jak jste hlasovali

Pod dvojku se dostal pouze zmiňovaný Vaclík, což je dokonce lepší hodnocení, než měla většina hráčů po povedeném utkání s Belgií.



Druhým nejlépe hodnoceným reprezentantem byl Ondřej Kúdela, jehož start byl přitom dlouho nejistý. Pod průměrnou hodnotu 2,5 se dostali ještě kapitán Vladimír Darida a levý záložník Jakub Jankto. Zbytek týmu dostal horší známky.

Patriku Schickovi, který obvykle patří k nejlépe hodnoceným, čtenáři dokonce napařili čtyřku. Český útočník totiž po zbytečné červené kartě utkání nedohrál, což namíchlo i trenéra Jaroslava Šilhavého.

„Pořádně jsem to neviděl, Patrik se údajně ohnal. Je to strašná chyba, jestli to tak bylo,“ zlobil se kouč.



Trojku dostali také stoper Ondřej Čelůstka a Jan Bořil, který v závěru neuhlídal jediného střelce zápasu Daniela Jamese.

„Porážka je kaňka. Jsem přesvědčený, že jsme prohrát neměli. Bohužel. Se silnou Belgií uhrajeme remízu a pak prohrajeme ve Walesu. Musíme to vzít. Celkově musím hráče pochválit. Dva zápasy vyšly dobře, ve Walesu nám chyběl krok, abychom práci zdárně dokončili,“ řekl Šilhavý.