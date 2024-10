Jednadvacítka vydřela naději. Vyhrála ve Walesu a zůstala ve hře o ME

Čeští fotbalisté do 21 let zvítězili v kvalifikaci o mistrovství Evropy ve Walesu 2:1 a dál jsou ve hře o postup na šampionát. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka musí v úterý porazit doma poslední Litvu, aby se dostali do play off.