Výtržníci z finále mistrovství Afriky drželi hladovku, devatenáct jich jde do vězení

Marocké úřady obvinily příznivce Senegalu z chuligánství během finále Afrického poháru národů, v němž 18. ledna Senegal porazil 1:0 po prodloužení domácí tým. Ve zmatečném závěru řádné hrací doby, kdy senegalský tým na protest proti odpískané penaltě pro Maroko odešel ze hřiště, se pokusili fanoušci proniknout na hřiště.
Fotbaloví příznivci byli obviněni také z násilností proti ochrance, ničení vybavení stadionu a házení předmětů. Marocký státní zástupce pro ně požadoval tresty odnětí svobody až na dva roky.
Fanoušci byli ve vazbě ode dne finále. Kvůli nedostatku příležitosti být vyslechnuti zahájili hladovku.