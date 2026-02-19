Výtržníci z finále mistrovství Afriky drželi hladovku, devatenáct jich jde do vězení

Zhruba měsíc po chaotickém finále fotbalového mistrovství Afriky bylo v pořadatelském Maroku odsouzeno 19 fanoušků Senegalu k trestům vězení. Agentura AFP uvedla, že tresty pro 18 Senegalců a jednoho francouzského občana jsou v délce mezi třemi a dvanácti měsíci.
Pořadatelé se snaží zpacifikovat senegalského fanouška, který vnikl na hřiště...

Pořadatelé se snaží zpacifikovat senegalského fanouška, který vnikl na hřiště ve finále afrického poháru. | foto: Reuters

Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém šampionátu.
Senegalští fotbalisté slaví vítězství na africkém poháru.
Senegalští fotbalisté Ismail Jakobs a Moussa Niakhate slaví vítězství na...
Senegalští fotbalisté Moussa Niakhate a Mamadou Sarr slaví vítězství na...
Marocké úřady obvinily příznivce Senegalu z chuligánství během finále Afrického poháru národů, v němž 18. ledna Senegal porazil 1:0 po prodloužení domácí tým. Ve zmatečném závěru řádné hrací doby, kdy senegalský tým na protest proti odpískané penaltě pro Maroko odešel ze hřiště, se pokusili fanoušci proniknout na hřiště.

Šílené africké finále. Senegalci opustili hřiště kvůli sudímu, nakonec slaví titul

Fotbaloví příznivci byli obviněni také z násilností proti ochrance, ničení vybavení stadionu a házení předmětů. Marocký státní zástupce pro ně požadoval tresty odnětí svobody až na dva roky.

Fanoušci byli ve vazbě ode dne finále. Kvůli nedostatku příležitosti být vyslechnuti zahájili hladovku.

