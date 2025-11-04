Seznam adeptů na trenéra se zúžil. Jména komentovat nechceme, říká Trunda

Vedení asociace hledá nového trenéra poté, co po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech odvolalo Ivana Haška a jeho spolupracovníka Jaroslava Veselého.
Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal, dočasně „povýšil“ a ujal se role „překlenovacího“ kouče. Mužstvo povede minimálně při nadcházejícím listopadovém srazu, který bude poslední v letošním roce. Český tým se nejprve v přípravě utká se San Marinem a poté v závěru kvalifikační skupiny proti Gibraltaru.
|
Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?
FAČR už po Haškově odvolání oznámila, že jednou z hlavních variant k reprezentaci je zahraniční kouč. „Jak jsem zmínil na minulé tiskovce, měli jsme nějaký širší list potenciálních trenérů, které vytipoval Pavel Nedvěd. Ten se nám zúžil a pokračujeme dál v jednáních, ve vyjednávání a hledání toho správného,“ řekl Trunda.
„Preferovaná varianta je spolupráce se zahraničním trenérem. Ale podotýkám, že to je jedna z možností. Těch možností může být i více. V tento moment se chystáme s panem trenérem Köstlem na to, abychom zvládli blížící se sraz a utkání se San Marinem a Gibraltarem,“ doplnil předseda FAČR.
Objevily se spekulace, že jednou z variant by mohl být bývalý slavný německý reprezentant a později trenér Klinsmann a že ho už FAČR dokonce kontaktovala. To však Trunda nepotvrdil.
|
Velké jméno pro reprezentaci? Nedvěd prý jedná s Klinsmannem, reagoval i Trunda
„Dohodli jsme se i s Pavlem Nedvědem, že nechceme komentovat ani žádná jména. Myslím si, že by to bylo nesprávné,“ podotkl Trunda.
„V médiích padají různá jména, některá jsou nepravdivá. My chceme mít klid na to, abychom se pobavili o tom, jak si to vlastně všechno vyhodnotit. Vše se vyvíjí a zatím je stav neměnný od toho, co jsme oznámili minule,“ uvedl Trunda.