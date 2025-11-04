Seznam adeptů na trenéra se zúžil. Jména komentovat nechceme, říká Trunda

Vedení Fotbalové asociace ČR a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd nadále jednají o novém trenérovi pro národní tým. Širší okruh adeptů se zúžil, konkrétní jména FAČR nechce komentovat. Předseda asociace David Trunda to uvedl na tiskové konferenci po úterním zasedání výkonného výboru. Nepotvrdil, že jednou z variant je slavný německý kouč Jürgen Klinsmann.

Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda po příletu na pražské Letiště Václava Havla, 14.října 2025, Praha. | foto: ČTK

Vedení asociace hledá nového trenéra poté, co po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech odvolalo Ivana Haška a jeho spolupracovníka Jaroslava Veselého.

Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal, dočasně „povýšil“ a ujal se role „překlenovacího“ kouče. Mužstvo povede minimálně při nadcházejícím listopadovém srazu, který bude poslední v letošním roce. Český tým se nejprve v přípravě utká se San Marinem a poté v závěru kvalifikační skupiny proti Gibraltaru.

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

FAČR už po Haškově odvolání oznámila, že jednou z hlavních variant k reprezentaci je zahraniční kouč. „Jak jsem zmínil na minulé tiskovce, měli jsme nějaký širší list potenciálních trenérů, které vytipoval Pavel Nedvěd. Ten se nám zúžil a pokračujeme dál v jednáních, ve vyjednávání a hledání toho správného,“ řekl Trunda.

„Preferovaná varianta je spolupráce se zahraničním trenérem. Ale podotýkám, že to je jedna z možností. Těch možností může být i více. V tento moment se chystáme s panem trenérem Köstlem na to, abychom zvládli blížící se sraz a utkání se San Marinem a Gibraltarem,“ doplnil předseda FAČR.

Objevily se spekulace, že jednou z variant by mohl být bývalý slavný německý reprezentant a později trenér Klinsmann a že ho už FAČR dokonce kontaktovala. To však Trunda nepotvrdil.

Velké jméno pro reprezentaci? Nedvěd prý jedná s Klinsmannem, reagoval i Trunda

„Dohodli jsme se i s Pavlem Nedvědem, že nechceme komentovat ani žádná jména. Myslím si, že by to bylo nesprávné,“ podotkl Trunda.

„V médiích padají různá jména, některá jsou nepravdivá. My chceme mít klid na to, abychom se pobavili o tom, jak si to vlastně všechno vyhodnotit. Vše se vyvíjí a zatím je stav neměnný od toho, co jsme oznámili minule,“ uvedl Trunda.

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

ONLINE: Slavia - Arsenal, chytá Markovič, v základu i Sanyang či Mbodji

Sledujeme online

Slávističtí fotbalisté pokračují v cestě Ligou mistrů. Další na řadě je anglický Arsenal, lídr anglické ligy a jeden z nejlepších týmů planety, který přicestoval do pražského Edenu. Utkání čtvrtého...

4. listopadu 2025  17:44

Hradecký fotbal kupuje skupina okolo Pavla Nedvěda. Fanoušci bouřili radostí

Je rozhodnuto. Po osmi měsících dlouhého vyjednávání královéhradečtí zastupitelé v úterý odsouhlasili prodej fotbalového klubu podnikatelské skupině Fotbal HK 1905 kolem bývalých reprezentačních...

4. listopadu 2025  17:16

Slavia v mládežnické Lize mistrů zničila Arsenal, třemi góly utekla už v úvodu

Slávističtí fotbalisté do 19 let ve čtvrtém kole Youth League rozdrtili doma Arsenal 5:1. V úvodu si dal v Radotíně vlastní gól Ceadach O’Neill, další branky Pražanů pak zaznamenali Bartosz Szywala,...

4. listopadu 2025  15:46

Začínal u stánku v Aston Ville, teď se stará o VIP hosty Slavie. Naše pýcha? Pivo

Premium

Když před třemi lety pracoval v jedné luxusní restauraci v Dubaji, obsluhoval i anglického fotbalistu Bukaya Saku. Teď ho Matěj Kraus uvidí na vlastní oči znovu. Jenže už coby zaměstnanec pražské...

4. listopadu 2025

Marketingová revoluce v UEFA. Změní se i „pivní“ sponzor, Heineken po letech skončí

Dost možná je to jen okrajová zpráva, nicméně pro příjem do pokladen účastnických týmů bude celkem zásadní. V Lize mistrů už od roku 2027 neuvidíte bílý nápis Heineken na zeleném pozadí. UEFA, hlava...

4. listopadu 2025  14:05

Fotbalistky nastoupí v kvalifikaci o MS proti Walesu, Albánii a Černé Hoře

České fotbalistky se v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2027 v Brazílii utkají ve skupině B1 s Walesem, Albánií a Černou Horou. Rozhodlo o tom dnešní losování ve švýcarském Nyonu....

4. listopadu 2025  14:04

Práce v ČT už mě neposouvala. Ženský fotbal je výzva, říká bývalá reportérka

Pětadvacet let pracovala jako moderátorka a reportérka v České televizi. Od října je Kateřina Nekolná tiskovou mluvčí fotbalové reprezentace žen a FORTUNA=LIGY, tedy nejvyšší české soutěže...

4. listopadu 2025  11:30

Teplický Halinský: VAR je teď proti nám. Ale hrát jako proti Plzni, body budou

Hrdost, že týrali favorita. Smutek, že jim bod protekl mezi prsty. Naděje, že takový výkon je dobrý odrazový můstek. V teplickém fotbalistovi Denisi Halinském se po kruté nedělní ligové porážce s...

4. listopadu 2025  10:43

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

4. listopadu 2025  10:38

Zlínský zázrak: čtyři důvody, proč nováček stále udivuje ligu

Už dávno prý měli klesat tabulkou Chance ligy, do které se vrátili po roční pauze. Zlínští fotbalisté se však vzpírají předsezonním prognózám, které je pasovaly za největšího kandidáta sestupu. Parta...

4. listopadu 2025  9:56

Slavia - Arsenal v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Jeden z nejlepších týmů světa se v úterý večer ukáže v Edenu. Fotbalisté Slavie ve 4. kole Ligy mistrů přivítají lídra anglické ligy Arsenal. Kde můžete zápas nejprestižnější pohárové soutěže...

3. listopadu 2025  13:56,  aktualizováno  4. 11. 7:01

