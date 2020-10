Berbr rezignoval na všechny funkce. Chovanec odvolán jako šéf sudích

Berbr byl v pátek zadržen a od neděle sedí ve vazbě. Během pondělního odpoledne prostřednictvím svého právního zástupce doručil na sekretariát fotbalové asociace na pražský Strahov dokumenty, v nichž svůj odchod ze všech pozic ve fotbale oznámil.

Stalo se tak po mimořádném zasedání výkonného výboru, který se aktuální kauzou zabýval.

„Přijal jsem jako předseda výkonného výboru rezignaci Romana Berbra na funkci místopředsedy asociace, člena výkonného výboru i na pozici předsedy plzeňského krajského svazu,“ oznámil na tiskovce šéf asociace Martin Malík po jednání výkonného výboru.

Na něm členové odvolali Komisi rozhodčích fotbalové asociace České republiky (FAČR) i členy komise rozhodčích Řídící komise pro soutěže v Čechách, v jejímž čele je posledních sedm let Dagmar Damková, Berbrova životní partnerka a členka komise rozhodčích mezinárodních organizací FIFA a UEFA.

Damková podle kuloárních informací měla rovněž rezignovat na svou pozici ve výkonném výboru. Ale zatím je tato zpráva nepotvrzená.

„Nemám informace, že by Dagmar Damková rezignovala,“ podotkl Malík.

V komisi rozhodčích (FAČR), která obsazuje sudí pro profesionální soutěže, vedle Chovance skončili místopředseda Martin Wilczek a členové Pavel Mareš s Jiřím Kurešem. Jediným, kdo v komisi zůstal, je Tomáš Bárta. Ten je v ní jako zástupce právě první a druhé ligy, které řídí Ligová fotbalová asociace (LFA).

V blízké době bude sestavena nová komise rozhodčích, která bude fungovat po omezenou dobu, aby byl zajištěn chod ligových soutěží, které jsou v současné době kvůli vládním nařízením ohledně šíření koronaviru do 2. listopadu přerušeny.

To jsou první kroky fotbalové vlády, které učinila v souvislosti s nejnovější aférou.

Berbr a dalších osmnáct osob z řad rozhodčích, delegátů i funkcionářů bylo v pátek zadrženo kvůli nekalým praktikám, jako je ovlivňování zápasů, především jde o zápasy pražského Vyšehradu v předloňské a minulé sezoně třetí, resp. druhé ligy.

„Je to útok na samotnou podstatu fotbalu. Zásah bude velký jak u nás doma, tak v zahraničí,“ řekl na tiskové konferenci Martin Malík.

„Ty události mě nenechávají klidným. Říká se, že z chyb se máme poučit. Teď je zapotřebí říct, že chyby se staly, nesmíme před nimi uhýbat. Je mi smutno, že se chyb dopouštím i já,“ poznamenal Malík, jenž i sám uvažoval o rezignaci.

„Byl bych šílenec, kdybych řekl, že jsem o tom neuvažoval. Ale domnívám se, že v tuto chvíli je nutné zastavit nabírání vody do lodi. A ne abychom mezi sebou začali politikařit a vymýšlet, kdo si sedne na jakou židli. K této situaci došlo za mého volebního období a domnívám se, že by bylo zbabělé říci: odcházíme. Měli bychom to být my, kdo podnikne kroky pro obnovení důvěry,“ zdůraznil Malík.

Jeho mandát vyprší příští rok, kdy bude volební valná hromada. Konkrétní datum není i vzhledem k současné situaci kolem koronaviru stanoveno. Fotbalové volby lze očekávat v druhé polovině roku 2021, byť obvykle se konají v červnu. Ale Malík byl zvolen v roce 2017 až v prosinci.