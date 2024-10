Výkonný výbor: Od reprezentace čekáme lepší hru. A věříme v zaplněné tribuny

Reprezentace se dostala pod tlak poté, co v září na úvod nového ročníku Ligy národů utrpěla debakl 1:4 v Gruzii. Následně zvítězila doma nad Ukrajinou 3:2. Výkonný výbor vyjádřil velkou nespokojenost s výkonem v Tbilisi, návrh na Haškovo odvolání ale nepadl. Jednašedesátiletý kouč, který mužstvo převzal v lednu, má smlouvu do konce kvalifikace o mistrovství světa.

Boje o šampionát začnou v březnu, ještě předtím národní tým dokončí skupinu B Ligy národů. Po zářijových úvodních dvou duelech ztrácí tři body na vedoucí celek tabulky Gruzii. Cílem české reprezentace je postup do elitní divize A, kam půjde přímo vítěz skupiny, druhý tým bude čekat dvojzápas play off.

„Myslím, že body budou rozhodovat až po dohrání skupiny. Všichni víme, že skupina je vyrovnaná, náročná. Že tam hrají čtyři mužstva, která startovala na Euru. Koneckonců zářijové zápasy to jasně ukázaly,“ řekl Fousek.

„Já od toho očekávám, že uděláme co nejlepší výsledky a budeme se prezentovat dobrou hrou. Tu naději ve mně vzbuzuje domácí zápas s Ukrajinou, v němž jsme složili reparát za nepovedenou Gruzii,“ doplnil po dnešním jednání výkonného výboru šéf FAČR.

Jak bývá jeho zvykem, mužstvo na začátku srazu osobně navštívil. „Myslím, že i když trenéři museli sáhnout do nominace kvůli zraněním, tak povolali to nejlepší, co máme. Byl jsem za mužstvem. Příprava probíhá nejlíp, jak může. Podmínky jsou vytvořeny a teď je na nás, abychom to v těch dvou zápasech ukázali,“ řekl Fousek.

Zápas na Letné by měl sledovat zaplněný stadion. Kapacita na reprezentační utkání je lehce snížena a čítá přes 17 tisíc míst. „Prodej vstupenek ještě probíhá. Vím, že po utkání s Ukrajinou se tady spekulovalo. Myslím, že minimálně patnáctitisícová návštěva by se měla dostavit. Ještě zbývá několik dnů, takže uvidíme,“ uvedl Fousek.

V nelehké pozici je i reprezentační jednadvacítka, kterou čekají poslední dva zápasy evropské kvalifikace ve Walesu a doma s Litvou. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka potřebují dvě vítězství a zároveň ztrátu Islandu, aby se dostali do play off o šampionát. Na přímý postup už dosáhnout nemohou.

„Jednadvacítka musí vyhrát ve Walesu, což není úplně úkol z nejsnadnějších. Potom hraje doma s Litvou a ještě musí čekat na výsledek zápasu mezi Dánskem a Islandem. Trenér Suchopárek také musel oželet některé hráče a povolat náhradníky. I tam ale musí být připravenost na té nejvyšší úrovni, která odpovídá významu utkání. Jasně jsme to zdůraznili vedení obou mužstev,“ řekl Fousek.