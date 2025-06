Kovařík je v čele komise od předloňského léta, kdy ve funkci nahradil Radka Příhodu, který předtím rezignoval. Devětačtyřicetiletý bývalý prvoligový sudí povede rozhodčí minimálně další sezonu. Pětičlenná komise bude pokračovat takřka ve stejném složení, pouze Milana Plesara nahradí Olga Poživilová.

Rozhodčí má v nově složeném výkonném výboru na starosti sám Trunda a spolu s ním také výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.

„Proběhly mé osobní schůzky s panem Kovaříkem, bez vlivu dalších členů výkonného výboru. Na poslední schůzku byl přizván z mé strany i Tomáš Bárta a včera jsme se s panem Kovaříkem dohodli na tom, že využijeme opci,“ řekl Trunda.

„Komise až na jednu změnu bude působit ve stejném složení, což jsme si (dnes na výkonném výboru) odhlasovali. Ta změna je náhrada jednoho člena, který tomu nemůže věnovat tolik času z důvodu své osobní vytíženosti,“ uvedl Trunda.

Nový výkonný výbor se pokusí komisi posunout. „Pan Kovařík od nás dostal pověření k tomu, aby připravil koncepci rozvoje na delší dobu, co bychom chtěli společně dosáhnout. Znamená to třeba i částečnou profesionalizaci rozhodčích, investicemi do rozvoje mladých rozhodčích a podobně,“ přiblížil Trunda.