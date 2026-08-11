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Fanoušci si koupí lístky na Ligu národů už přes novou aplikaci. Kolik stojí?

Autor:
  15:06
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Fotbalová asociace ČR oznámila ceny vstupenek na podzimní utkání Ligy národů zároveň se spuštěním nové mobilní aplikace Fotbal+. Ta se stává jedinou oficiální platformou pro nákup lístků na reprezentační utkání, včetně zápasů mužského A-týmu.

Předprodej vstupenek na reprezentační premiéru pod vedením španělského kouče Santiho Denii odstartuje 18. srpna od 14.00 SELČ.

V elitní skupině A Ligy národů ho však čeká nejednoduchý úkol.

Úvodní dva zápasy Češi odehrají v pražském Edenu – 26. září se střetnou s Chorvaty a o tři dny později s Angličany. Pak se 3. října v Ovideu utkají s mistry světa ze Španělska a za další tři dny je čeká ve Wembley odveta s Anglií.

Následně se 12. listopadu reprezentace vrátí domů, na Letné se podruhé potká se Španěly. Skupinovou fázi dokončí 15. listopadu v Chorvatsku.

Santi Denia, nový trenér české reprezentace.

Lístky na domácí utkání budou k mání v nové aplikaci Fotbal+, do které se přesouvá prodej vstupenek všech reprezentačních utkání.

Ceny vstupenek na jednotlivé zápasy:

Kategorie vstupenkyChorvatskoAnglieŠpanělskoPlná cena
„prime seat“1990 Kč2490 Kč2490 Kč6970 Kč
1. kategorie1690 Kč1990 Kč1990 Kč5670 Kč
2. kategorie1290 Kč1490 Kč1490 Kč4270 Kč
3. kategorie890 Kč990 Kč990 Kč2870 Kč

Při nákupu vstupenek na všechny domácí zápasy fanoušci ušetří 20 % z původní ceny. Děti do 150 cm mají vstupenky za polovinu ceny.

Aplikace podle tiskové zprávy Fotbalové asociace propojuje svět reprezentace, výkonnostního i amatérského fotbalu.

Už teď je k dispozici v obchodech App Store nebo Google Play.

Fanoušci v ní najdou výsledkový a statistický servis od nejvyšších soutěží až po okresní přebor, veškeré aktuality z reprezentačního i výkonnostního fotbalu nebo fanshop.

Nová aplikace českého fotbalu Fotbal+ v obchodu App Store

S příchodem aplikace se zároveň mění dosavadní věrnostní program FC REPRE, který nahrazuje věrnostní program přímo v aplikaci Fotbal+. Bývalí členové o své výhody nepřijdou.

Musí se však do nové aplikace registrovat pod stejnou e-mailovou adresou, kterou používali v předchozím programu. Díky tomu se jim přenese předkupní právo na podzimní zápasy i počáteční bodové zvýhodnění.

Rozšiřují se také jednotlivé kategorie věrnostního programu. Místo původních 3 úrovní se bude nyní, dle dosažené bodové úrovně, rozlišovat 5 lig (diamantová, platinová, zlatá, stříbrná a bronzová).

Členové programu mohou body sbírat za nákup vstupenek, odpovědi ve vědomostních kvízech a hlasování v anketě hráč utkání.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Kajrat vs. LevskiFotbal - 3. předkolo - 11. 8. 2026:Kajrat vs. Levski //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 7.60
  • 3.80
  • 1.46
Val. Meziříčí vs. UničovFotbal - 1. kolo - 11. 8. 2026:Val. Meziříčí vs. Uničov //www.idnes.cz/sport
11. 8. 17:30
  • 4.95
  • 4.82
  • 1.41
Kuřim vs. ProstějovFotbal - 1. kolo - 11. 8. 2026:Kuřim vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
11. 8. 17:30
  • 7.92
  • 5.47
  • 1.25
Bodo/Glimt vs. Saint-GilloiseFotbal - 3. předkolo - 11. 8. 2026:Bodo/Glimt vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
11. 8. 18:00
  • 1.66
  • 4.38
  • 5.04
Sabah vs. AarhusFotbal - 3. předkolo - 11. 8. 2026:Sabah vs. Aarhus //www.idnes.cz/sport
11. 8. 18:00
  • 1.91
  • 3.93
  • 3.78
Kauno Žalgiris vs. Dinamo ZáhřebFotbal - 3. předkolo - 11. 8. 2026:Kauno Žalgiris vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
11. 8. 19:00
  • 6.76
  • 4.63
  • 1.47
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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