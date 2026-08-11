Fanoušci si koupí lístky na Ligu národů už přes novou aplikaci. Kolik stojí?

Předprodej vstupenek na reprezentační premiéru pod vedením španělského kouče Santiho Denii odstartuje 18. srpna od 14.00 SELČ.
V elitní skupině A Ligy národů ho však čeká nejednoduchý úkol.
Úvodní dva zápasy Češi odehrají v pražském Edenu – 26. září se střetnou s Chorvaty a o tři dny později s Angličany. Pak se 3. října v Ovideu utkají s mistry světa ze Španělska a za další tři dny je čeká ve Wembley odveta s Anglií.
Následně se 12. listopadu reprezentace vrátí domů, na Letné se podruhé potká se Španěly. Skupinovou fázi dokončí 15. listopadu v Chorvatsku.
Lístky na domácí utkání budou k mání v nové aplikaci Fotbal+, do které se přesouvá prodej vstupenek všech reprezentačních utkání.
Ceny vstupenek na jednotlivé zápasy:
|Kategorie vstupenky
|Chorvatsko
|Anglie
|Španělsko
|Plná cena
|„prime seat“
|1990 Kč
|2490 Kč
|2490 Kč
|6970 Kč
|1. kategorie
|1690 Kč
|1990 Kč
|1990 Kč
|5670 Kč
|2. kategorie
|1290 Kč
|1490 Kč
|1490 Kč
|4270 Kč
|3. kategorie
|890 Kč
|990 Kč
|990 Kč
|2870 Kč
Při nákupu vstupenek na všechny domácí zápasy fanoušci ušetří 20 % z původní ceny. Děti do 150 cm mají vstupenky za polovinu ceny.
Aplikace podle tiskové zprávy Fotbalové asociace propojuje svět reprezentace, výkonnostního i amatérského fotbalu.
Už teď je k dispozici v obchodech App Store nebo Google Play.
Fanoušci v ní najdou výsledkový a statistický servis od nejvyšších soutěží až po okresní přebor, veškeré aktuality z reprezentačního i výkonnostního fotbalu nebo fanshop.
S příchodem aplikace se zároveň mění dosavadní věrnostní program FC REPRE, který nahrazuje věrnostní program přímo v aplikaci Fotbal+. Bývalí členové o své výhody nepřijdou.
Musí se však do nové aplikace registrovat pod stejnou e-mailovou adresou, kterou používali v předchozím programu. Díky tomu se jim přenese předkupní právo na podzimní zápasy i počáteční bodové zvýhodnění.
Rozšiřují se také jednotlivé kategorie věrnostního programu. Místo původních 3 úrovní se bude nyní, dle dosažené bodové úrovně, rozlišovat 5 lig (diamantová, platinová, zlatá, stříbrná a bronzová).
Členové programu mohou body sbírat za nákup vstupenek, odpovědi ve vědomostních kvízech a hlasování v anketě hráč utkání.