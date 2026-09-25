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Všichni řeší Kloppa! Jak mění Německo? Hráčům ušil pravidla, mluví i o politice

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  15:59
Trenér Jürgen Klopp poprvé vedl německou reprezentaci.

Trenér Jürgen Klopp poprvé vedl německou reprezentaci. | foto: AP

Trenér Jürgen Klopp poprvé vedl německou reprezentaci.
Trenér Jürgen Klopp poprvé vedl německou reprezentaci.
Trenér německé reprezentace Jürgen Klopp (vlevo) u postranní čáry s Yannikem...
Trenér Jürgen Klopp poprvé vedl německou reprezentaci.
7 fotografií
Třeba to byla jen čistá náhoda. Nebo se v tom snad skrývá kus symboliky? Než Jürgen Klopp ve čtvrtek večer v Amsterdamu načal svou štaci u německé reprezentace, z šatníku vytáhl stejný (nebo minimálně velmi podobný) šedivý svetr, v němž na začátku roku 2024 oznamoval svůj konec v Liverpoolu.

Jak zdrchaně tehdy po téměř devítileté misi v Anglii působil, když do kamery klubové televize polohlasem říkal: „Dochází mi energie.“

Tak odhodlaně, s nadšením i plný elánu se pustil do své premiéry v Lize národů proti Nizozemsku.

Jedním gestem spouštěl presink. Usmíval se, šklebil se, tleskal, chválil, ale i naříkal. Remízu 1:1 pak hodnotil střídmě: „Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme vedoucí gól, ale pak jsme začali mít problémy. Celkově velmi náročné utkání.“

Jestli Německo vedle zemských voleb v uplynulých dnech žilo ještě něčím, je to právě obroda fotbalového Nationalelfu pod dohledem sympaťáka v kšiltovce.

Stačilo v posledních dnech sem tam zabrouzdat na tamní weby nebo si u západních sousedů prohlédnout sportovní titulky tamních novin: jménu Klopp teď není úniku!

Nejdřív se řešila revoluční nominace, do níž pozval 44 hráčů rozdělených do dvou týmů, které se mu během nezvykle dlouhého čtyřzápasového srazu postupně vystřídají.

Deník Bild například vyšťoural, s jakými pravidly devětapadesátiletý kouč svěřence na prvním společném srazu přivítal: striktní dodržování časového harmonogramu, omezení návštěv, žádní barbeři a stříhání na týmovém hotelu či zákaz mobilních telefonů během všech společných akcí a v den zápasu.

Roztříštěná reprezentace totiž potřebuje znovu slepit.

Na letním šampionátu v Americe vyhučela hned v prvním vyřazovacím kole s tvrďáky z Paraguaye a dál než do čtvrtfinále se na velkém turnaji nepodívala od zlatého roku 2014.

„Už nepatříme mezi špičkové týmy,“ hlesl loučící se kouč Nagelsmann. A Klopp, který všechny německé duely na mistrovství glosoval jako expert, volal po změnách: „Některé z nich musí být zásadní.“

Problém je v nás. Němci zamrzli, nastal čas na další restart. Překopou úplně všechno?

Těžko říct, jestli už tehdy tušil, že brzy dostane příležitost k tomu, aby se stal jejich hybatelem.

Poslední dva roky nabíral ztracenou energii.

Netajil se tím, že už ho fotbal na špičkové úrovni vysával. Dal si pauzu. Trávil čas s rodinou. A aby z prostředí nevypadl nadobro, v mezidobí kývl na novou roli u společnosti Red Bull, pod jejíž hlavičkou se stal koordinátorem fotbalových aktivit.

Ostuda a zločin? Němci nesouhlasí

Němci při remíze 1:1 v Nizozemsku vstřelil kontroverzní první gól. Minimálně v očích domácích.

Zatímco se útočník Brobbey zhruba po půlhodině hry na půlce hřiště svalil na zem a držel za stehno, hosté pokračovali v akci, na jejímž konci Nmecha skóroval. Domácí se zlobili a kapitán Van Dijk tvrdil: „Ostuda a nefér chování.“

Klopp však nesouhlasil: „Nemám špatné svědomí.“ A německý záložník Kimmich doplnil: „Chápu, že byl soupeř naštvaný. Možná bych v jeho kůži reagoval stejně. Ale od toho, aby se hra přerušila, je přece na hřišti rozhodčí. My neměli povinnost zakopnout míč, nebyl to od nás žádný zločin.“

Ať to znamenalo cokoli, adrenalin spojený se zápasy mu začal postupně scházet. A když mu Německo nabídlo pozici národního kouče, prohlásil: „Tohle je můj vrchol. A slibuju, že tomu dám všechno, co bude v mých silách.“

Zároveň ale hned první den dost ostře vymezil mantinely, když novinářům řekl: „Pokud se budete chovat špatně a nenecháte mou rodinu na pokoji, tak zmizím. Nedělám tuhle práci pro sebe, dělám ji pro vás. Vzal jsem to, i když vím, jak jste se chovali k předchozím trenérům, Julianu Nagelsmannovi i Thomasi Tuchelovi. Miluju tenhle džob, ale jsem připraven odejít, pokud to bude nutné.“

Němci si uvědomují, že by byla škoda, kdyby měl tenhle projekt skončit předčasně. A na Kloppa u národního týmu jsou očividně natěšení.

Jeho premiéru v proti Nizozemsku si ve čtvrtek večer naladilo přes jedenáct milionů diváků a televize RTL se druhý den ráno pochlubila nejvyšším podílem na trhu za posledních 20 let – dosáhl téměř 47 %.

Klopp se přitom do německého veřejného života zdaleka nevrátil pouze jako fotbalový trenér, ale spíš jako výrazná osobnost se silným názorem.

Trenér Jürgen Klopp poprvé vedl německou reprezentaci.

V reakci na výrazný volební úspěch krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) nedávno prohlásil, že by německá hrdost a vlajky neměly zůstat „těm nesprávným lidem“.

Nebojí se se mluvit o čemkoli.

Nevadí mu, když během tiskovek padají kromě sportovních i společenské otázky. A rád vysvětlí třeba i to, proč po svém jmenování neustále nosí čepici s německou trikolórou a sloganem: „Jsem jedním z 83 milionů.“

„Chci, abychom mohli být na Německo opět hrdí. Všichni společně,“ opakuje. „Fotbal nemá být nejdůležitější věcí na světě, ale je tu i od toho, aby přinášel radost a pocit sounáležitosti.“

První domácí utkání v roli reprezentačního kouče Kloppa čeká v neděli proti Řecku v Augsburgu a po remíze v Nizozemsku bude útočit na premiérové vítězství.

„Když ještě nemáte zažitý systém, a tím nemyslím jen takticky, ale obecně, musíte hlavně tvrdě bojovat a vyhrávat osobní souboje,“ pravil po utkání v Amsterdamu. „S mnoha výkony jednotlivců jsem byl velmi spokojený, líbilo se mi i zaujetí, s kterým jsme hráli.“

Jak Němci navážou příště?

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