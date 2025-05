Rozhodne se ve čtvrtek, v Praze na Chodově, v sále Columna.

Pokud nejste přesycení a láká vás valnou hromadu na dálku sledovat, pak si vyhraďte celý den: začíná se v deset dopoledne, ale program se klidně může protáhnout hluboko do noci.

Naštěstí už nehrozí, že by volby skončily patem, takže jeden z trojice Rudolf Blažek, Petr Fousek, David Trunda bude domů odjíždět jako nový předseda.

Už bude vědět, že ho čeká hned na úvod nové mise cesta s národním týmem na světovou kvalifikaci do chorvatského Osijeku a že bude fotbal řídit další čtyři roky.

Kdo to bude, pánové?

Fousek, současný šéf, nemůže překvapit. Představuje opatrnou jistotu, léta se profiluje stejně: konzervativní, diplomatický, bez velikášských prohlášení a ostrých slov.

Předseda FAČR Petr Fousek na tiskové konferenci.

Neslibuje nesplnitelné, rád připomene, že v minulých volbách porazil staré struktury a zařídil, že se do fotbalu vrátila demokracie. Kritici mu právem vyčítají, že by měl být viditelnější, ráznější a že fotbal pod ním nenaplňuje marketingový potenciál. On na to opáčí: „Moje práce je teprve v poločase.“

Blažek, předseda třetiligového Motorletu a pro mnohé překvapivý vyzyvatel, je z kandidátů největší ranař. V debatách se nebojí útočit, hned na něm poznáte, že má právnický titul, za sebou dvacet let v politice i úspěšnou podnikatelskou kariéru.

Mluví kultivovaně, ale napřímo a srozumitelně, nejvíc kope za výkonnostní fotbal, což může působit sympaticky na širší veřejnost. Ale zajistil si včas podporu tam, kde ji nejvíc potřebuje? Ví se, že mu věří Sparta, ale kdo dál?

Trunda, majitel Mladé Boleslavi a někdejší generální ředitel Slavie, má zkušenosti i z hokejového, tenisového nebo golfového prostředí a na první pohled mu nahrává, že za ním kromě slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka stojí i plzeňský šíbr Adolf Šádek.

Stejně jako Blažek vytrvale objížděl kraje a okresy, ovšem v debatách byl zakřiknutější. Klíčové pro něj může být, jestli si zvládl vyjednat aspoň částečnou podporu i na Moravě, odkud pochází.

Pokud jako ukazatel poslouží nabídka sázkovek, zdá se, že právě jeho šance nejvýrazněji poskočily: začínal coby outsider s dvouciferným kurzem, teď hodnota spadla pod 3:1, tedy plus minus na úroveň Fouska s Blažkem.

Takže kdo? Předvídá se těžko, protože rozhoduje 202 delegátů ze všech pater fotbalové pyramidy.

Ví se, za kým stojí velcí hráči z ligy, ale na krajské a okresní úrovni ztrácíte přehled. Vsaďte se, že pokud si na internetu pustíte živý přenos, nebudete minimálně 70 procent volitelů znát ani jménem, natož podle tváře.

Fotbalové volby nerozhoduje to, jaký kdo nabídne program nebo jak je sympatický na první pohled. Mnohem víc záleží na vazbách, slibech a předem domluvených paktech. Pokud navíc o novém šéfovi nerozhodne už první kolo, zúží se ve druhém počet uchazečů na dva a podpora se bude přelévat.

Už pár dní je znát, jak se předvolební atmosféra přiostřuje. Nebude náhoda, že ji na poslední chvíli ještě vyšponovala staronová kauza: Deník Sport zveřejnil údajně nové přepisy šest let staré důvěrné komunikace mezi Tvrdíkem a kdysi takřka všemocným Romanem Berbrem.

I to může v rozhodování delegátů, kteří ještě nemají jasno, sehrát roli. Zvlášť když programově se kandidáti v mnohém překrývají. Obzvlášť to platí pro Blažka s Trundou, kteří svorně slibují, že fotbalu přinesou víc peněz, budou lépe komunikovat, nastartují rozvoj mládeže a budou se mnohem víc zajímat o potíže klubů mimo profiúroveň.

Zaboduje nakonec někdo z nich? Nebo Fousek dostane důvěru pro druhý poločas?