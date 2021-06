Poborský? Fousek? Padne rozhodnutí, s kým vykročí český fotbal do nové éry

Do éry po pádu démonického a všemocného místopředsedy Romana Berbra, jehož odstavila korupční aféra. Bude novým šéfem Karel Poborský, nebo Petr Fousek? Reprezentační legenda, nebo špičkový funkcionář? Celý volební den sledujeme v podrobném online přenosu

Šance se odhadují těžko, tak nevyzpytatelný duel o předsednické křeslo snad nikdy nebyl. Mimo jiné i kvůli tomu, že předvolební boj místo silných slov nabídl hlavně zákulisní taktizování a mlžení.

ONLINE: 23. řádná volební valná hromada FAČR Celý volební den sledujeme v podrobném textovém online přenosu, a také prostřednictvím video streamu

Pokud jste třeba sledovali úterní superdebatu na O2 TV, museli jste si všimnout, že konfliktní duel to nebyl. Fousek s Poborským si často notovali, neútočili na sebe. Když mluvil jeden, ten druhý často souhlasně pokyvoval hlavou.



Na závěr si podali ruce a Poborský prohodil: „Petře, drž se!“ Tohle, že mají být dva nesmiřitelní rivalové? Spíš dva diplomati, kteří si to nechtějí u toho druhého rozházet – a dopředu kalkulují se všemi možnými variantami.

I to dokládá, že fotbal nevolí mezi černou a bílou. Tohle není souboj dobra a zla, jak to možná veřejnost vnímá. Fotbal si vybere ze dvou mužů, kteří volají po změně, ale oba vlastně zůstávají tajemní, jen každý trochu jinak.

Ikonický záložník Poborský dráždí víc, protože na rozdíl od Fouska nezveřejnil seznam těch, kteří ho do funkce navrhli. Tím pádem ze sebe nesundal nálepku kandidáta, za nímž stojí staré struktury.



Zato Fousek, který na předsedu kandiduje už potřetí, se opírá o podporu obrodného hnutí Fevoluce, jehož hlavní tvář, Vladimír Šmicer, mu ve volbě nakonec ustoupil, aby se hlasy pro kandidáty s podobným programem netříštily. Mluví opatrně, diplomaticky, neprozradí ani o píď víc, než je nezbytně nutné. Poborskému se pro změnu do slovníku vkradly manažerské výrazy: fokusovat, analyzovat, navnímat.

A tak jste se od těch dvou dozvěděli zatím jen náznaky. Poborský potvrdil, že v roli generálního sekretáře by ponechal Jana Paulyho, proti kterému se například Fevoluce silně vymezila. Fousek prozradil, že by chtěl Šmicera jako českého místopředsedu, z Moravy pak právníka Jiřího Šidliáka.

Mimochodem, právě o místa ve výkonném výboru se svede možná nejzásadnější čtvrteční boj. Zdaleka totiž nejde jen o to, kdo se postaví do čela. Ještě významnější po volbách bude, jaké pomocníky předsedovi navolí hlasující. Co potřebují Fousek i Poborský, aby mohli prosadit svou vizi? Většina ze zbylých 11 členů fotbalové vlády musí stát na jejich straně.