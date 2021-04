Kamarádi. Staří známí. Konkurenti. Proč se Šmicer postaví Poborskému

V úplně jiných kulisách, v jiném rozpoložení. A asi už ne jako blízcí přátelé, ale jako staří známí si to rozdají o post nejmocnějšího muže českého fotbalu.

V polovině března kandidaturu nečekaně oznámil Poborský, před dvěma týdny Fousek a v pátek Šmicer, podporovaný očistným hnutím Fevoluce.

Vladimír Šmicer (vlevo) a Karel Poborský na archivním snímku

Je vysoce pravděpodobné, že žádný další adept na fotbalového předsedu se nevyklube. Volit se bude 3. června na valné hromadě.

Proč jde Šmicer do boje?

Jak se v zákulisním boji vyznat.

Je už dneska jasné, jak se situace vyvrbí? Můžou tři velmi energičtí kandidáti spolupracovat? A pokud ne všichni, tak kdo s kým?

S nástupem Šmicera, jemuž se během kariéry přezdívalo Štístko, se otevírá spousta dalších otázek.

„V regionech se nám to podařilo rozhýbat a slyšel jsem: Teď je řada na vás,“ vysvětlil v rozhovoru pro web Seznamzpravy.cz. „Podporu z okresů a krajů cítím, a tak chci udělat to, co jsem těm klukům slíbil. Podám kandidaturu na předsedu Fotbalové asociace.“

No vida. Kdo by to ještě před rokem řekl? Šmicer si užíval pohodového sportovního důchodu. Na hřišti vyhrál, co mohl. Vydělal majlant. Než udeřil koronavirus, objížděl svět s legendami Liverpoolu, hýčkal si trávník na zahradě v Chabrech a s kamarády vyrážel na golf.

„Doma je doma,“ říkával, když odmítal nabídky na trénování - včetně lákavé šance vrátit se do Liverpoolu jako kouč výběru do osmnácti let. „Ani jsem o tom neuvažoval. Trénování? To je samý stres!“ Těžko říct, jestli by jako nový předseda měl větší klid.

Toho, kdo usedne do křesla po dosavadním šéfovi Martinu Malíkovi, čeká hromada práce. Především bude muset vrátit fotbalu důvěru, kterou pod nadvládou všemocného místopředsedy Romana Berbra zcela ztratil.

Kdo oseká Berbrova chapadla?

Právě to Šmicera a spol. láká. Pro muže, kteří byli u toho, když Česko na fotbalové mapě něco znamenalo, je výzvou svůj krásný sport znovu očistit a i v mezinárodním měřítku mu zvednout kredit. Proto se jejich vize - aspoň na první pohled - prolínají. Jenže zároveň na to jde každý trochu jinak.

Poborský sází na mix zkušeností z fotbalu i byznysu. Šéfoval Českým Budějovicím, úspěšně podniká, kromě toho šéfuje regionálním akademiím. Jeho úspěch ve volbě by určitě získal ohlas i ve světě, málokteré tuzemské jméno má napříč kontinenty takový zvuk.

Jenže současné kritizované vedení FAČR ho zaměstnává, navíc před deseti lety coby člen výkonného výboru pomohl Berbrovi a jeho manželce Dagmar Damkové ovládnout komisi rozhodčích. A zatím se nezdá, že by se chystal na Strahově spustit uragán změn.

Fousek platí za špičkového diplomata. Vystudovaný ekonom kandidoval na předsedu už dvakrát, mezitím prošel řadou funkcí ve FIFA i UEFA, ve kterých nabral zkušenosti. Naposledy mu UEFA svěřila přetěžký úkol, pročistit zkorumpované prostředí v Řecku. Možná i drsná mise ho ujistila v tom, že: „Fotbal mají řídit funkcionáři.“

Jeho brzda? Proti Poborskému a Šmicerovi mu (kromě titulů a popularity) chybí charizma. Nikdy nestál v roli frontmana, doteď býval mužem v pozadí. Což nemusí být na škodu, ale u některých volitelů to může ubírat body.

Ale kterou cestou vlastně jít?

Šmicer má k Fouskovi paradoxně blíž než k Poborskému, se kterým si dřív na hřišti parádně rozuměl. Ve fotbalovém zákulisí mezi nimi shoda nepanuje, což Šmicer v pátek v sérii rozhovorů uznal: „Karel chce zachovat stávající strukturu FAČR, tam se spolu myšlenkově určitě nepotkáváme. To není správná cesta.“

Cest se nabízí několik. Šmicer předseda + Fousek jako jeho pravá ruka. Nebo naopak? Dávalo by smysl, aby Fousek velel a Šmicer coby tvář revoluce pomáhal z pozice místopředsedy. O téhle variantě se už nějakou dobu spekuluje.

Ale co třeba: Fousek + Poborský? Ani síla Poborského křídla se pochopitelně nedá podcenit.

LEGENDY V NOVÝCH DRESECH. Karel Poborský, Jan Koller a Vladimír Šmicer pózovali v nových domácích dresech fotbalové reprezentace

Jenže teď jde o fotbal jako takový. Po době temna stojí na rozcestí. Ano, potřebuje silného a rozhodného předsedu, ne muže, za kterého budou jednat podřízení.

Především však musí společně rozmetat mafiánské struktury, které Berbr roky budoval. Přes poslušné a věrné rozhodčí ve všemožných funkcích vytvořil nebezpečné impérium, které je nutné co nejvíc rozložit.

Ať bude předsedou kdokoli.