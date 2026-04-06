Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

„Vládíku, navždy zůstaneš v našich srdcích jako nejstatečnější člověk. Odpočívej v pokoji,“ napsal Svaz futsalu České republiky.
Mikuláš své nemoci, kterou mu lékaři diagnostikovali v roce 2017, říkával rýmička. Dokud mohl, pomáhal ostatním sportovcům.
„Dokud je dech, je život. Já se smrti nebojím,“ říkal tehdy v rozhovoru pro iDNES.cz.
|
Jako bych hlídal Messiho, říká o svém boji masér českých fotbalistů
Postupně se mu život převracel před očima. Prsty přestával ovládat, masíroval pomocí loktů či dlaní. Postupně přišel i o hlas, takže s okolím komunikoval pouze očima.
„Dostal jsem jednu z nejsložitějších nemocí na světě, tak jsem se zařekl, že ji zkusím zastavit. Jako bych hlídal Messiho, což je taky nejsložitější soupeř. Vypíchnu mu aspoň balon? Mám proti němu šanci? Můžu ho vymazat? Třeba nebude mít svůj den. Je to švanda,“ líčil.
Jeho statečný boj skončil přesně na Velikonoční pondělí.
S českým futsalem vybojoval bronz na mistrovství Evropy 2010 v Maďarsku, poté působil i u fotbalové reprezentace, než ho ALS zcela ovládla.
„Byl pravým vzorem muže se silnou myslí a ukazatelem správného směru i v těch nejtěžších životních situacích,“ dodal futsalový svaz.