Po dlouhém boji s ALS zemřel bývalý fyzioterapeut futsalistů Vladimír Mikuláš

Autor:
  13:45
Psalo se o něm, že je to člověk s nejlaskavější duší na světě. Český fotbal zasáhla během Velikonoc smutná zpráva. Po vleklém a statečném devítiletém boji s amyotrofickou laterální sklerózou, neboli ALS, zemřel bývalý masér a fyzioterapeut fotbalových i futsalových reprezentací Vladimír Mikuláš ve věku 49 let.
15 fotografií

„Vládíku, navždy zůstaneš v našich srdcích jako nejstatečnější člověk. Odpočívej v pokoji,“ napsal Svaz futsalu České republiky.

Mikuláš své nemoci, kterou mu lékaři diagnostikovali v roce 2017, říkával rýmička. Dokud mohl, pomáhal ostatním sportovcům.

„Dokud je dech, je život. Já se smrti nebojím,“ říkal tehdy v rozhovoru pro iDNES.cz.

Jako bych hlídal Messiho, říká o svém boji masér českých fotbalistů

Postupně se mu život převracel před očima. Prsty přestával ovládat, masíroval pomocí loktů či dlaní. Postupně přišel i o hlas, takže s okolím komunikoval pouze očima.

„Dostal jsem jednu z nejsložitějších nemocí na světě, tak jsem se zařekl, že ji zkusím zastavit. Jako bych hlídal Messiho, což je taky nejsložitější soupeř. Vypíchnu mu aspoň balon? Mám proti němu šanci? Můžu ho vymazat? Třeba nebude mít svůj den. Je to švanda,“ líčil.

Jeho statečný boj skončil přesně na Velikonoční pondělí.

S českým futsalem vybojoval bronz na mistrovství Evropy 2010 v Maďarsku, poté působil i u fotbalové reprezentace, než ho ALS zcela ovládla.

„Byl pravým vzorem muže se silnou myslí a ukazatelem správného směru i v těch nejtěžších životních situacích,“ dodal futsalový svaz.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Výsledky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.