Jako když vás opustí holka, kterou milujete, říká Coufal o konci ve West Hamu

Před deseti dny odehrál poslední zápas za West Ham United, kde strávil bezmála pět let. Pět úžasných let.

Skončila mu smlouva, novou mu klub nenabídl.

Z Anglie v minulých dnech dorazil domů, kde se s reprezentací připravuje na blížící se kvalifikační zápasy s Černou Horou a v Chorvatsku.

Co bude pak?

Dám si dovolenou a po ní se pomalu budu chystat na novou sezonu. Prostě jako bych se připravoval normálně.

Nejste z toho tak trochu nesvůj, když nevíte, co bude?

Ne, jsem v klidu. To je fotbalový život.

Červnové mezistátní zápasy hráči v oblibě nemají, protože je po sezoně v klubech a oni chtějí na dovolenou. Přijdou vám tentokrát vhod?

To s tou mojí situací nemá nic moc společného. Na národní mužstvo přijedu vždycky rád. Těším se na kluky, na partu, na fotbal. Ani mi nepřijde divný, že je po sezoně, vždyť to tak máme každý rok. Co asi tak mají říkat kluci z jiných zemí, které po kvalifikaci čeká ještě mistrovství světa klubů.

Máte aspoň představu, kde byste hrát chtěl? Uvažoval byste i o návratu do české ligy?

Přání bych měl, ale to se mi asi nesplní. Ale vážně, ideální by bylo zůstat v Anglii, to je priorita. Objevují se i další možnosti, třeba někam do tepla. Líbilo by se mi Španělsko. A česká liga? O návratu se vůbec nebavím.

Obránce Vladimír Coufal se s rodinou na trávníku loučí s West Hamem.

S fanoušky West Hamu jste se loučil v slzách. Jak těžké to pro vás bylo?

Bylo to emočně vypjaté, hodně těžké. Přirovnal bych to k tomu, jako když nechcete opustit holku, kterou milujete, a ona od vás odejde. To je hodně nepříjemný. Ale já tam odehrál pět let a myslím si, že i na slušné úrovni. Něco jsem tam zanechal. Ty reakce pak byly neuvěřitelné, to jsem ani nečekal.

Odkdy jste definitivně věděl, že ve West Hamu pokračovat nebudete?

Tři kola před koncem sezony. Trenér Potter mi to řekl před zápasem na Manchesteru United.

Zvítězili jste 2:0, vy jste odehrál přes osmdesát minut. Přesto, máte vedení klubu za zlé, že vás v zimě nepustilo do Fulhamu, který měl velký zájem?

To je prostě fotbal. Řekli mi, že mě nepustí. Měli na to právo, byl jsem jejich hráč. Musel jsem to vzít. Dneska už je to jedno.

Kamarád a spoluhráč z klubu i z reprezentace Tomáš Souček se nechal slyšet, že musí být první, kdo bude vědět, kam půjdete. Slíbil jste mu to?

Když to nevím ani já, neví to ani Suk. Sami dobře víte, že kdybych něco věděl, stejně bych vám to teď ještě říct nemohl.