Opory reprezentace na rozcestí. Co s námi bude? Netušíme, shodli se Černý a Coufal

Minimálně u jednoho by se ten klid pochopit, krajní záložník Černý se po návratu z mimořádně povedeného skotského hostování v Rangers ukáže ve Wolfsburgu, kde má v šuplíku ještě dva roky platnou smlouvu.

Porovnávat atraktivní nabídky z různých evropských lig sice původně chtěl, minimální jistoty zároveň stále má. Navíc nevyloučil, že k přestupovým námluvám po návratu z reprezentace nedojde.

Zato Coufal je od konce sezony bez klubu.

Ale že by se tím extra trápil?

„Jsem v klidu, v pohodě, to je fotbalovej život,“ jako by i v duchu nad vším mávl rukou, zatímco odpovídal uvolněně zabořený v židli se založenýma rukama.

Vlastně se mu ani nelze divit.

V srpnu mu bude třiatřicet a má za sebou pět sezon v Premier League mezi nejlepšími z nejlepších. Nemusí nikomu nic dokazovat. Ani sám sobě.

„Po srazu si dám dovolenou a začnu se chystat na novou sezonu jako bych byl pod smlouvou v nějakém klubu,“ přesvědčoval.

Že ve West Hamu skončí, se dozvěděl tři kola před koncem ročníku, zrovna když se spoluhráči chystal na duel s Manchesterem United.

Co by za to dal třeba takový Pavel Kadeřábek, jehož konec vedení Hoffenheimu oznámilo až po sezoně. Zatímco se musel spokojit pouze s emotivním videem, Coufal měl možnost oficiálně a naposledy předstoupit před fanoušky i na trávníku. V posledním rozhovoru ani neudržel slzy.

Slávistická „klika“ v reprezentaci. Mistr ligy dodal na kvalifikační duely s Černou Horou a v Chorvatsku devět hráčů. Zleva nahoře: Provod, Staněk, Zima a Chorý. Zleva dole: Douděra, Michal Sadílek, Holeš, Kušej a Bořil.

„Bylo to emočně vypjaté a náročné. Přirovnal bych to k tomu, když nechcete opustit holku, kterou milujete, ale ona od vás chce odejít a vydat se jiným směrem,“ usmál se.

V lednu přitom řešil zájem Fulhamu, dalšího klubu z Londýna, což by by bylo Coufala minimálně z hlediska osobního pohodlí naprosto ideální. West Ham to odmítl, což těžce nesl. A půl roku na to mu skončila smlouva.

„To k fotbalu patří. Řekli mi, že mě odejít nenechají a já už se přes to přenesl,“ pravil smířlivě. Neřešil, že se taková nabídka už opakovat nemusí. Ve výsledku se mu nemusí ozvat nikdo z Ostrovů, a tak nevyloučil ani přesun do jiné země. Možná i na jiný kontinent.

„Mám určité přání, ale to se asi nesplní,“ zazubil se dvaatřicetiletý bek. „Preference jsou, ideální by bylo zůstat v Anglii, to by byla priorita, ale jsou i jiné možnosti. Líbilo by se mi Španělsko, do tepla,“ zamyslel se. Sám se už dlouho přes telefon učí španělsky. Z nudy, ale co kdyby...

A návrat do Česka? „Ten zatím není ve hře,“ ujišťuje někdejší hráč Liberce či Slavie. Těžko volit „chudší“ jistotu, když se v zákulisí skloňuje třeba zájem ze štědré Saúdské Arábie. Minimálně ne teď, s vidinou dvou zásadních kvalifikačních utkání, kde národní tým na něj a jeho zkušenost bude spoléhat.

Naopak Černý bude zase bojovat s konkurencí. A nejen v reprezentaci, kde číhají například rozjetí Hložek s Kušejem.

„Soustředím se ale jen na své výkony,“ přesvědčoval Černý.

Což pod Haškem zatím funguje. Stejně jako Coufal patří k základním článkům reprezentace. A pokud nepřijde výrazný pokles, dá se čekat, že se jeho role nezmění ani ve zbytku kvalifikace.

Vladimír Coufal (vpravo) na tréninku české reprezentace po boku Tomáše Součka.

Zvlášť potom, co má za sebou jednu z nejlepších sezon v kariéře, kterou plánoval využít k dalšímu odrazu. Osmnáct gólů a šest asistencí? Kdo by nesnil. Ale zatím je na stole jediná cesta. Návrat do Wolfsburgu, odkud před rokem neodcházel v nejlepším.

„To je jediné, co vím. S klubem jsme byli v kontaktu a víme, co od sebe teď navzájem očekáváme. Ale co se stane dál, to uvidíme. Chci z další sezony vytěžit co nejvíc a je jedno, kde to bude,“ řekl. Je to minimálně posun od března, kdy se mu během hostování nikdo z Německa neozýval.

A je fakt, že ani Wolfsburg už teď nelze brát jako krok zpátky, zvlášť když se v bundesligovém celku mění trenér s celým realizačním týmem.

Černý zatím dostal individuální tréninkový plán, na který najede před startem přípravy. Tu bude mít ve městě známém díky automobilce Volkswagen na starost i Christian Clarup, bývalý kondiční trenér Sparty. Favoritem na hlavního kouče je pak jiný Dán, Jacob Neestrup z Kodaně.

„I kdyby to byl nakonec Wolfsburg, měl bych mít pořád dobrou pozici,“ přemítal Černý už v březnu.

Ale někde vzadu v hlavě určitě pořád zůstává ten nepříliš dobrý ročník po přestupu z nizozemského Twente. Po číselně mimořádné sezoně se čtrnácti ligovými góly přišel propad. A z bundesligového snu vymodlené hostování.

Určitě nechce, aby se podobný scénář opakoval.

A zatímco on nemá budoucnost úplně ve svých rukou, Coufal si může vybírat, což ve výsledku ale nemusí být žádná výhoda. S jistotou tak mohou zatím oba vyhlížet pouze blížící se kvalifikační zápasy.

Zvlášť ten proti Chorvatsku (9.6.) bude pro Čechy klíčový. „O jejich kvalitě se ani nemusíme bavit, to je světová extratřída. Ale všichni se těšíme, táhneme za jeden provaz a víme, o co hrajeme,“ uzavřel Coufal.