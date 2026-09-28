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Proti Anglii bez Coufala? Zastupující kapitán před zápasem chyběl na tréninku

Autor:
  18:38
Český obránce Vladimír Coufal v souboji s Ante Budimirem z Chorvatska

Český obránce Vladimír Coufal v souboji s Ante Budimirem z Chorvatska | foto: AP

Vladimír Coufal během rozcvičky před utkáním s Chorvatskem.
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Dvaadvacet hráčů do pole na jedné straně, tři brankáři na druhé části hřiště. A Vladimír Coufal je kde? Zastupující kapitán českých fotbalistů ze sobotního utkání proti Chorvatsku chyběl v úvodních patnácti minutách tréninku před duelem Ligy národů proti Anglii. Poté se pro novináře příprava zavřela.

Krátce předtím na tiskové konferenci trenér Santi Denia o absencích nemluvil. Vyjádřil se jen ke zdravotnímu stavu oficiálního kapitána Ladislava Krejčího, který proti Chorvatům nebyl v nominaci.

„Rozhodneme se po tréninku. Své si k tomu řeknou i lékaři a také Krejda sám,“ pronesl Denia.

Ohledně Coufala tým mlčel.

Pokud by Coufal, ve čtyřiatřiceti nejstarší a nejzkušenější ze současného kádru národního mužstva, proti Anglii nastoupit nemohl, moc variant na pozici pravého obránce kouč nemá.

Jako náhrada je v nominaci Michal Sáček, jenž má v reprezentaci zatím jeden start a to ještě před pěti lety.

Nebo by mohl naskočit některý z klasických stoperů. Martin Vitík s pozicí na pravém kraji zkušenosti má kdysi ze Sparty. Slávista Štěpán Chaloupek v nedávném derby na Spartě zaskakoval na levém kraji a je pravák.

Vladimír Coufal během rozcvičky před utkáním s Chorvatskem.

Jako krajní obránci jsou v týmu Jiří Sláma s Ondřejem Zmrzlým, ale oba jsou ortodoxní leváci.

Každopádně pokud by Coufal nemohl, v úterním duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa by to pro Česko byla velká ztráta.

Kvůli zraněním musel Denia oželet už sedm hráčů z původní nominace: Zimu, Vlčka, Provoda, Chorého, Chytila, Višinského a Ryneše.

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