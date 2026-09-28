Proti Anglii bez Coufala? Zastupující kapitán před zápasem chyběl na tréninku

Krátce předtím na tiskové konferenci trenér Santi Denia o absencích nemluvil. Vyjádřil se jen ke zdravotnímu stavu oficiálního kapitána Ladislava Krejčího, který proti Chorvatům nebyl v nominaci.
„Rozhodneme se po tréninku. Své si k tomu řeknou i lékaři a také Krejda sám,“ pronesl Denia.
Ohledně Coufala tým mlčel.
Pokud by Coufal, ve čtyřiatřiceti nejstarší a nejzkušenější ze současného kádru národního mužstva, proti Anglii nastoupit nemohl, moc variant na pozici pravého obránce kouč nemá.
Jako náhrada je v nominaci Michal Sáček, jenž má v reprezentaci zatím jeden start a to ještě před pěti lety.
Nebo by mohl naskočit některý z klasických stoperů. Martin Vitík s pozicí na pravém kraji zkušenosti má kdysi ze Sparty. Slávista Štěpán Chaloupek v nedávném derby na Spartě zaskakoval na levém kraji a je pravák.
Jako krajní obránci jsou v týmu Jiří Sláma s Ondřejem Zmrzlým, ale oba jsou ortodoxní leváci.
Každopádně pokud by Coufal nemohl, v úterním duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa by to pro Česko byla velká ztráta.
Kvůli zraněním musel Denia oželet už sedm hráčů z původní nominace: Zimu, Vlčka, Provoda, Chorého, Chytila, Višinského a Ryneše.