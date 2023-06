Makej, ať můžeš být vyvolený! Coufal o dřině, slzách štěstí i Barákovi

Dnes večer musí přešaltovat, hraje se na Faerských ostrovech o Euro 2024. „Jednou už jsme v kvalifikaci zklamali. Víckrát nesmíme,“ velí obránce Vladimír Coufal.

S West Hamem jste uspěl, co dnes v Tórshavnu? Osm stupňů, vítr, umělá tráva, možná mlha, houževnatý soupeř.

Jo, podmínky nebudou špičkové, ale my nemůžeme pochybovat. Máme lepší tým a musíme udělat krok dál.

Když se ještě vrátíte do pohárového finále v Edenu, co vám běží hlavou?

Nikde nikdo. Jen prázdný stadion, trofej, konfety, moje děti. Pobíhaly kolem, jako by byly v parku. A já to vnímal stejně. Pohoda, sranda, vyfotíme se. Vůbec mi nedocházelo, co velkého jsme dokázali.