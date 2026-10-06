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Coufal: Skóre 7:0? Myslel jsem, že je to chyba. Anglii mám jako druhý domov

David Čermák
  8:59

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Kapitán Vladimír Coufal v emocích při zápase Ligy národů s Chorvatskem. | foto: Anna Kristová, Anna Kristová,  MAFRA

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Bolavé koleno už ho nelimituje, nebo aspoň ne tak, aby nemohl nastoupit. Při tréninku byste nepoznali nic: kmital v bagu, sprintoval, v ničem si neulevil. Takže? Bude Vladimír Coufal, obránce fotbalové reprezentace ready, aby nastoupil do zápasu Ligy národů proti Anglii? „Kdo mě trochu zná, ví, že jsem schopný jít do velkého rizika. Buď se to povede, nebo ne.“

Poznáte, že Coufal by si moc přál nastoupit, zvlášť proti Anglii, kde byl během angažmá ve West Hamu dlouho doma. Hvězd, které Chorvatsku nadělily potupnou sedmičku, se nebojí.

„Nemáme strach, jsme sebevědomí. Musíme jen respektovat kvalitu Anglie,“ líčil obránce s blond melírem na hlavě. „To, co proti Chorvatsku předvedli, bylo až neuvěřitelné.“

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Viďte.
Sledoval jsem na mobilu, jak se mění výsledek, a nejdřív jsem si říkal, že to snad musí být chyba. Klubový spoluhráč Kramarič mi pak říkal, že jejich gólman ještě hodně dalších šancí chytil... Angličanům to zkrátka sedlo. My ale nechceme hrát jako Chorvati. A o takovém výsledku ani nechceme přemýšlet.

Jak jste na tom? Už stoprocentně fit?
Jo, zlepšuje se to. Chtěl jsem hrát už ve Španělsku, ale nechtěli jsme jít do rizika. Dostal jsem injekci do kolene, plazmu, dvakrát už jsem trénoval. Teď záleží na tom, jak se trenér rozhodne.

Český obránce Vladimír Coufal v souboji s Ante Budimirem z Chorvatska

Často zdůrazňuje, že zdraví je na prvním místě. Řešíte to s ním hodně?
Zajímá se každý den, chce vědět, jak jsem na tom. Je skvělý, hodně se s námi baví a zajímá se o všechno možné, o zranění samozřejmě taky.

Jak se těšíte na Wembley?
Ikonické místo. Historicky tady Češi prožili obrovský úspěch, finále Eura... Určitě neřeknu, že na to chceme navázat, ale chceme Anglii potrápit. Už jen šlápnout tady na trávník je samozřejmě svátek. Já to zažil dvakrát, teď snad potřetí. Je to čest. A od kluků z West Hamu vím, že pro Angličany není nic víc než hrát za nároďák ve Wembley.

Když jste zmínil West Ham: po čase se vracíte do Londýna. Hezký pocit?
Dobrá otázka, taky jsem nad tím přemýšlel. Je to jako být zpátky doma. Moc jsem se těšil a věřil, že se koleno uzdraví, abych si tady mohl zatrénovat a zahrát. Anglie je můj druhý domov, spoustu hráčů znám. Byl to pro mě takový malý osobní cíl dát se do kupy. Mám tu zemi strašně rád, je fajn tady být.

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Tým zašel pozdravit Tomáš Souček, který ve West Hamu na rozdíl od vás pořád je. Zůstáváte v kontaktu?
Jsme v pravidelném kontaktu, píšeme si, voláme si. Věděl jsem, jaké dělá pokroky se zraněním. Bylo fajn ho po mistrovství světa zase vidět. Jsem rád, že je zpátky na hřišti, že se mu daří a že je zdravý. Proběhlo pár vtípků, všichni ho rádi viděli. Dal si s námi večeři, což je moc fajn.

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