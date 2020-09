Příběh nováčka Petráška. Nebál se třetí polské ligy, zlákala ho smělá vize

Střední obránce, osmadvacet let. Hráč s nadstandardními fyzickými parametry: bez jednoho centimetru má Petrášek dva metry, váží metrák. Důrazný ve vlastním i soupeřově pokutovém území - v minulé sezoně dal z postu stopera v polské lize šest gólů a střelecká forma ho neopouští.



Zrovna v sobotu přispěl gólem k remíze 2:2 s Cracovií Krakov a loňský nováček Raków Čenstochová, kde dělá už druhým rokem kapitána, je i díky němu po pěti kolech druhá v tabulce. Životní forma?

Tomáš Petrášek vizitka Datum a místo narození: 2. března 1992, Rychnov nad Kněžnou

Výška a váha: 199 cm, 100 kg

Post: obránce

Klub: Raków Čenstochová/Polsko (od 2016)

Předchozí působiště: Častolovice (1998-2001), Rychnov nad Kněžnou (2001-06), Náchod (2006-07), Hradec Králové (2007-11), Hlavice (2012), Roudnice nad Labem (2013-14), Kolín (2014), Svinoústí/Pol. (2015), Převýšov (2015), Vyšehrad (2015-16), Žižkov (2016)

Prvoligová bilance: 39 zápasů/sedm branek v polské lize

Největší úspěchy: postup do polské nejvyšší soutěže 2019

„Sledovali jsme ho delší čas. Měli jsme za ním naplánovanou další cestu ještě před pandemií, nakonec k tomu nedošlo, ale teď nás Tomáš svými výkony v Polsku přesvědčuje o tom, že je to kvalitní hráč. Uvidíme, jak si o místo řekne dál,“ popsal Jaroslav Šilhavý jediného nováčka v nominaci na říjnové zápasy na Kypru, v Izraeli a Skotsku.

Petráškův příběh je poutavý a premiérová reprezentační pozvánka je pro něj dva roky před třicítkou velkou odměnou.

Za trpělivost, výdrž, odvahu.

„Když jsem vyrazil před čtyřmi lety do třetí polské ligy, lidi mi říkali, že jsem se zbláznil,“ popisoval na začátku roku v rozhovoru pro Deník.

Byl to risk, velký krok do neznáma.

„Hrál jsem za Žižkov a z Čenstochové za mnou tenkrát přišli s vizí: postup do druhé ligy, do Ekstraklasy. Chtěli budovat značku a ze mě mít tvář mužstva.“

A jak řekli, tak udělali.

V Čenstochové, která je díky klášteru na Jasné Hoře se slavnou ikonou Panny Marie Čenstochovské jedním z nejvýznamnějších poutních míst Evropy, vybudovali kolem lídra Petráška silný fotbalový tým.

Po předloňském postupu do nejvyšší soutěže Raków skončil desátý a nyní se drží v nejužší špičce.

Kromě Petráška na tom mají podíl i další čeští krajánci: Daniel Bartl, bývalý záložník Liberce a Mladé Boleslavi, a Petr Schwarz, Petráškův vrstevník z Hradce Králové.

„Byl u nás pan Chytrý, asistent trenéra Šilhavého, a připomínal nám příběh Zdeňka Ondráška, který se na podzim dostal do nároďáku a rozhodl zápas s Anglií. Už jen to, že jsem mezi adepty, je pro mě obrovská čest,“ vyznal se Petrášek v únoru. „Nikdy jsem nečekal, že moje kariéra dostane takový drajv.“



Vždyť se kdysi ani nadvakrát neprosadil do ligového kádru Hradce Králové, kde coby rodák z nedalekého Rychnova nad Kněžnou od patnácti let působil v mládeži. Už tehdy byl vytáhlý, ale také příliš hubený. Trochu kolohnát, říká o sobě.



Potácel se po hostováních v nižších soutěžích, s Kolínem a Vyšehradem si vyzkoušel alespoň druhou ligu, ale stejně vážně uvažoval nad tím, že se na elitní fotbal vykašle.

„Snil jsem o trochu jiném fotbale. Nechtěl jsem přemýšlet třeba o tom, jestli proti nám bude rozhodčí... Jednu chvíli už jsem byl rozhodnutý, že se vrátím do Kostelce nad Orlicí a začnu pracovat,“ připouštěl.

Nakonec ale vydržel a dnes nelituje. Už příští středu na Kypru totiž může obléct reprezentační dres. A to by do něj ještě před lety řekl málokdo.