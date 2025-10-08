„Start se nám povedl, získali jsme šest bodů, takže dobrou náladu bychom si měli přenést do nynějších zápasů, které budou složité,“ připomněl dvacetiletý gólman zářijové výhry nad Skotskem 2:0 a na Gibraltaru 2:1, kde debutoval.
Mladí reprezentanti mají před sebou v pátek v Karviné od 18.00 střetnutí s Ázerbájdžánem a čtyři dny nato nastoupí v Bulharsku.
„Ázerbájdžán má dost kvalitních hráčů a rovněž Bulhaři mají velmi silný tým. Budeme muset být soustředění na každý balon,“ upozornil Baier.
|
Třeba je to začátek něčeho velkého. Talent Havran o nominaci, kritice a Baníku
Je pro vás účast v národním týmu o to příjemnější, že vás v něm vedou trenéři Michal Bílek a Marek Bakoš, s nimiž jste už dříve spolupracoval?
Je to tak, ale celý trenérský štáb je opravdu skvělý, pracuje na skvělé úrovni. Máme výborný servis.
V předchozích reprezentačních zápasech jednou chytal Jan Koutný a podruhé vy. Neříkáte si, že když se vám daří v Rakousku, že byste zvládl obě utkání?
Kouťasovi se daří taky, takže je na trenérech, jak rozhodnou, ale mají z čeho vybírat.
S Ázerbájdžánem budete hrát v Karviné, kde jste zatím nechytal...
... Ale několikrát jsem už na tamějším stadionu s Plzní byl, tuším, že dvakrát. Je to příjemný stadion a doufám, že na něj budeme mít dobré vzpomínky.
Jste spokojený s hostováním v rakouském Blau-Weiss Linec?
Po minulém reprezentačním srazu jsme se zvedli, ale začátek sezony nebyl ideální. Pořád jsme si však věřili a z minulých čtyř zápasů máme tři výhry.
Mimo jiné jste vyhráli ve Vídni nad Austrií 1:0, což je určitě hodně cenný triumf.
Přesně tak. V tom zápase jsem měl plno práce, byl to kvalitní soupeř, ale kluci skvěle bránili a já jim pomohl, takže všechno se výborně sešlo a navíc jsme nedostali gól.
Berete vaše nynější hostování za dobrý krok?
Hodně povedený. Bylo to asi nejlepší rozhodnutí, jaké jsem zatím v kariéře udělal. Jsem moc rád, že mohu být v Rakousku. Navíc Linec je krásné město, není tak velké, dvousettisícové, takže i příjemné na život.
Do rakouské ligy chodí čeští brankáři často, ale ostatní hráči moc ne. Přemýšlel jste o tom, čím to je?
Takhle jsem se nad tím nezamýšlel, ale gólmanů od nás tam bylo dost a reference na ně jsou skvělé, takže na ně chci navázat. Rakouská liga je hodně kvalitní soutěž.
Přitom se zdá trošku opomíjená.
Kór tady v Česku je méně sledovaná, ale každým rokem jde nahoru, takže je v ní hodně kvalitních fotbalistů i týmů.
Je znát, že v Linci působí také LASK, který je slavnější než váš klub, jenž byl založený v roce 1997 jako nástupce zaniklého FC Linec?
V posledních sezonách ale LASK na tom není úplně ideálně (momentálně je v rakouské bundeslize jedenáctý, o dvě příčky za Blau-Weissem – pozn. red.). Měli tam nějaký problém s prezidentem a fanoušci jejich zápasy bojkotovali. Náš klub je ale velmi dobře řízený, co se týče generálního i sportovního ředitele.
Jak vypadá městské derby?
To jsme hráli před čtrnácti dny na LASKu a bohužel jsme ho prohráli 0:2. Ale atmosféra byla skvělá. Lidi ve městě tím utkání žijí už den předem, to jsem ani nečekal. Doufáme, že další zápas, který bude u nás, zvládneme.
Máte v porovnání s tradičním LASKem dost fanoušků?
Ti skalní jdou s klubem už z druhé ligy, z níž postoupil nedávno (v roce 2023 – pozn. red.). Věřím, že jak naše výkony v první lize porostou, tak fandů bude přibývat.
Stále platí, že se chcete po hostování vrátit do Plzně, anebo už přemýšlíte, co bude dál?
Plzeň, mám rád, v Plzni rád pracuju, ať už s trenéry nebo spoluhráči, takže bych se tam chtěl vrátit a poprat se o místo. Ale uvidíme, co nastane po sezoně, třeba se vše vyvine úplně jinak.
Sledujete Plzeň pozorně, anebo na to nemáte čas?
Sleduju ji hlavně kvůli Honzovi Paluskovi, protože s ním procházím reprezentacemi od patnáctky, takže mu fandím. Mrzí mě, že se jim teď nedaří, ale určitě to zlomí.