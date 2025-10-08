Linec? Zatím nejlepší rozhodnutí v kariéře, říká brankář Baier. Chce se poprat o Plzeň

Jiří Seidl
  13:26
Úspěšný podzim zažívá fotbalový brankář Viktor Baier. Probojoval se do reprezentace do 21 let a daří se mu v rakouském FC Blau-Weiss Linec, kde hostuje z Viktorie Plzeň. Tento týden se s národním týmem v Ostravě chystá na další duely kvalifikace mistrovství Evropy jednadvacítek.
Fotogalerie2

Brankář fotbalové reprezentace do 21 let Viktor Baier na ostravských Bazalech na tréninku před dalšími zápasy evropské kvalifikace. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Start se nám povedl, získali jsme šest bodů, takže dobrou náladu bychom si měli přenést do nynějších zápasů, které budou složité,“ připomněl dvacetiletý gólman zářijové výhry nad Skotskem 2:0 a na Gibraltaru 2:1, kde debutoval.

Mladí reprezentanti mají před sebou v pátek v Karviné od 18.00 střetnutí s Ázerbájdžánem a čtyři dny nato nastoupí v Bulharsku.

„Ázerbájdžán má dost kvalitních hráčů a rovněž Bulhaři mají velmi silný tým. Budeme muset být soustředění na každý balon,“ upozornil Baier.

Třeba je to začátek něčeho velkého. Talent Havran o nominaci, kritice a Baníku

Je pro vás účast v národním týmu o to příjemnější, že vás v něm vedou trenéři Michal Bílek a Marek Bakoš, s nimiž jste už dříve spolupracoval?
Je to tak, ale celý trenérský štáb je opravdu skvělý, pracuje na skvělé úrovni. Máme výborný servis.

V předchozích reprezentačních zápasech jednou chytal Jan Koutný a podruhé vy. Neříkáte si, že když se vám daří v Rakousku, že byste zvládl obě utkání?
Kouťasovi se daří taky, takže je na trenérech, jak rozhodnou, ale mají z čeho vybírat.

S Ázerbájdžánem budete hrát v Karviné, kde jste zatím nechytal...
... Ale několikrát jsem už na tamějším stadionu s Plzní byl, tuším, že dvakrát. Je to příjemný stadion a doufám, že na něj budeme mít dobré vzpomínky.

Jste spokojený s hostováním v rakouském Blau-Weiss Linec?
Po minulém reprezentačním srazu jsme se zvedli, ale začátek sezony nebyl ideální. Pořád jsme si však věřili a z minulých čtyř zápasů máme tři výhry.

Mimo jiné jste vyhráli ve Vídni nad Austrií 1:0, což je určitě hodně cenný triumf.
Přesně tak. V tom zápase jsem měl plno práce, byl to kvalitní soupeř, ale kluci skvěle bránili a já jim pomohl, takže všechno se výborně sešlo a navíc jsme nedostali gól.

Berete vaše nynější hostování za dobrý krok?
Hodně povedený. Bylo to asi nejlepší rozhodnutí, jaké jsem zatím v kariéře udělal. Jsem moc rád, že mohu být v Rakousku. Navíc Linec je krásné město, není tak velké, dvousettisícové, takže i příjemné na život.

Do rakouské ligy chodí čeští brankáři často, ale ostatní hráči moc ne. Přemýšlel jste o tom, čím to je?
Takhle jsem se nad tím nezamýšlel, ale gólmanů od nás tam bylo dost a reference na ně jsou skvělé, takže na ně chci navázat. Rakouská liga je hodně kvalitní soutěž.

Přitom se zdá trošku opomíjená.
Kór tady v Česku je méně sledovaná, ale každým rokem jde nahoru, takže je v ní hodně kvalitních fotbalistů i týmů.

Brankář fotbalové reprezentace do 21 let Viktor Baier na ostravských Bazalech na tréninku před dalšími zápasy evropské kvalifikace.

Je znát, že v Linci působí také LASK, který je slavnější než váš klub, jenž byl založený v roce 1997 jako nástupce zaniklého FC Linec?
V posledních sezonách ale LASK na tom není úplně ideálně (momentálně je v rakouské bundeslize jedenáctý, o dvě příčky za Blau-Weissem – pozn. red.). Měli tam nějaký problém s prezidentem a fanoušci jejich zápasy bojkotovali. Náš klub je ale velmi dobře řízený, co se týče generálního i sportovního ředitele.

Jak vypadá městské derby?
To jsme hráli před čtrnácti dny na LASKu a bohužel jsme ho prohráli 0:2. Ale atmosféra byla skvělá. Lidi ve městě tím utkání žijí už den předem, to jsem ani nečekal. Doufáme, že další zápas, který bude u nás, zvládneme.

Máte v porovnání s tradičním LASKem dost fanoušků?
Ti skalní jdou s klubem už z druhé ligy, z níž postoupil nedávno (v roce 2023 – pozn. red.). Věřím, že jak naše výkony v první lize porostou, tak fandů bude přibývat.

Stále platí, že se chcete po hostování vrátit do Plzně, anebo už přemýšlíte, co bude dál?
Plzeň, mám rád, v Plzni rád pracuju, ať už s trenéry nebo spoluhráči, takže bych se tam chtěl vrátit a poprat se o místo. Ale uvidíme, co nastane po sezoně, třeba se vše vyvine úplně jinak.

Sledujete Plzeň pozorně, anebo na to nemáte čas?
Sleduju ji hlavně kvůli Honzovi Paluskovi, protože s ním procházím reprezentacemi od patnáctky, takže mu fandím. Mrzí mě, že se jim teď nedaří, ale určitě to zlomí.

Vstoupit do diskuse
Témata: Linec, Viktor Baier
title=Tipsport - partner programu
Frýdek-Místek vs. Polanka n/OFotbal - 7. kolo - 8. 10. 2025:Frýdek-Místek vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
8. 10. 15:30
  • 1.22
  • 4.49
  • 8.00
Finsko vs. LitvaFotbal - Skupina G - 9. 10. 2025:Finsko vs. Litva //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.48
  • 4.07
  • 6.89
Česko vs. ChorvatskoFotbal - Skupina L - 9. 10. 2025:Česko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 3.21
  • 3.29
  • 2.32
Malta vs. NizozemskoFotbal - Skupina G - 9. 10. 2025:Malta vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 50.00
  • 18.90
  • 1.04
Kypr vs. BosnaFotbal - Skupina H - 9. 10. 2025:Kypr vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 4.07
  • 3.48
  • 1.88
Rakousko vs. San MarinoFotbal - Skupina H - 9. 10. 2025:Rakousko vs. San Marino //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 1.00
  • 45.00
  • 50.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

KVÍZ: Tomáš Rosický slaví 45. Co víte o něm a jeho kariéře?

Není to tak dávno, co ještě elegantně kroužil po hřišti. Po aktivní kariéře ale hned přesedlal do funkcionářského křesla a stal se sportovním ředitelem ve Spartě, kde už získal dva tituly a dostal se...

Linec? Zatím nejlepší rozhodnutí v kariéře, říká brankář Baier. Chce se poprat o Plzeň

Úspěšný podzim zažívá fotbalový brankář Viktor Baier. Probojoval se do reprezentace do 21 let a daří se mu v rakouském FC Blau-Weiss Linec, kde hostuje z Viktorie Plzeň. Tento týden se s národním...

8. října 2025  13:26

Šéf FAČR Trunda získal místo ve výboru FIFA, bude dohlížet na rozvojové programy

Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda byl zvolen členem výboru pro rozvoj mezinárodní federace FIFA. Stal se prvním českým zástupcem v tomto výboru. Asociace jeho zvolení oznámila...

8. října 2025  11:01

Stoper, střelec i gólman. Fotbalisté nejsou hloupí, říká ústecký univerzál Žežulka

Jednou obránce, podruhé útočník? Pro Ondřeje Žežulku žádný problém. Ve fotbalové sestavě už tento sedmadvacetiletý univerzál zaskočil prakticky všude. Ač především stoper, teď ho druholigové Ústí...

8. října 2025  10:40

Další záchranná mise na Slovensku. Kouč Straka má ze dna vytáhnout Košice

František Straka se stal novým trenérem fotbalistů Košic, kteří jsou poslední v tabulce slovenské ligy. Ve funkci nahradil jiného českého kouče Romana Skuhravého, který skončil na začátku října....

8. října 2025  9:57

Vlk samotář a jeho svět. Krejčí o nastavení mysli a prvních týdnech v Anglii

Premium

Několikrát si pomůže anglickým slůvkem challenge. Není divu, protože výzev prožívá český obránce Ladislav Krejčí po nedávném přestupu do Wolverhamptonu nepočítaně. Nejen těch fotbalových. „Největší...

8. října 2025

Slávistický asistent Řehák po derby křičel „smrt Spartě“. Půjde před disciplinárku?

Bude mít nedělní pražské derby dohru pro Pavla Řeháka? Jeden z asistentů trenéra slávistických fotbalistů po nedělním duelu na Letné (1:1) při děkovačce s fanoušky křičel „smrt Spartě“. V minulosti...

7. října 2025  17:42

Reakce na Priskeho. FAČR a LFA chystají tresty za vstup do kabiny rozhodčích

Fotbalová asociace ČR ve spolupráci s Ligovou fotbalovou asociací začaly připravovat návrh trestů za vstup trenérů a funkcionářů klubů do kabiny rozhodčích. Etický kodex chování zatím platí jen pro...

7. října 2025  17:03

Slavia si stěžuje na sudí v derby: Nevíme, proč nezasáhl VAR. Chceme slyšet záznam

Komise rozhodčích, která se v pondělí zabývala situacemi z víkendové fotbalové ligy, potvrdila chyby sudích v derby mezi Spartou a Slavií, kde měl červenou kartu vidět za ostrý zákrok domácí Patrik...

7. října 2025  9:47,  aktualizováno  16:58

Já a nejstarší debutant? Rekordy mám rád, říká reprezentační nováček Chramosta

Když měl dres národního mužstva na sobě posledně, dal za jedenadvacítku v Andoře pět gólů. Po více než třinácti letech navlékl reprezentační oblečení znovu, byť zatím jen na tréninku. „Nečekal jsem...

7. října 2025  16:50

Třeba je to začátek něčeho velkého. Talent Havran o nominaci, kritice a Baníku

Letos v březnu poprvé naskočil do druhé nejvyšší domácí soutěže. A 191 dnů nato už byl mezi českou fotbalovou elitou... Ostravský záložník Marek Havran má za sebou čtyři zápasy v první lize. K tomu...

7. října 2025  16:39

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Haškovi chybí stabilní opory. Jak by měla vypadat sestava proti Chorvatsku?

Bez prvního brankáře. Bez stabilního stopera. Bez útočníka číslo jedna. Kdo by ve čtvrtečním kvalifikačním utkání českých fotbalistů proti Chorvatsku měl nahradit Jindřicha Staňka, Tomáše Holeše a...

7. října 2025  16:05

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

7. října 2025  13:30

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.