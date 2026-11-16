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Doufám, že máme před sebou slibnou budoucnost. Na tým jsem hrdý, řekl Denia

Dominik Duffek
  6:30
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Trenér české reprezentace Santi Denia před zápasem v Chorvatsku.

Trenér české reprezentace Santi Denia před zápasem v Chorvatsku. | foto: AP

Český brankář Antonín Kinský zasahuje v utkání s Chorvatskem.
Kouč české reprezentace Santi Denia během utkání proti Chorvatsku.
Chorvatský záložník Luka Modrič během utkání proti Česku.
Chorvatský záložník Luka Modrič se snaží vysmýknout Michalu Sadílkovi z Česka.
14 fotografií
Během několika otázek to zopakoval hned několikrát. „Já i celý tým věříme, že cesta, po které jdeme, je správná,“ hovořil klidně kouč českých fotbalistů Santi Denia po šesté porážce v elitní skupině Ligy národů, kterou národní tým zakončil na posledním místě sestupem do nižší divize.

Češi o naději bojovat o záchranu v jarní baráži bojovali do posledních chvil, velkou naději jim dal Hložkův vyrovnávací gól, jenže za tři minuty inkasovali podruhé (1:2).

„Prožívám těžké chvíle, ale v současnosti věřím v tenhle projekt ještě víc než kdy dřív,“ zdůraznil na tiskové konferenci v Osijeku španělský kouč v angličtině.

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„Víme, že jsme hráli šest velmi náročných zápasů proti těm nejlepším na světě. Proto jsem hrdý na všechny hráče a jejich úsilí. Taková je prostě elitní skupina Ligy národů,“ prohlásil.

Tu už si český tým příště nezahraje, navíc při losu kvalifikace o mistrovství Evropy zamíří do druhého výkonnostního koše. Je to komplikace?
Ano. Měli jsme za úkol skončit na třetím místě, což se nám nepodařilo splnit. Teď si počkáme na prosinec a na los dalších soupeřů, abychom se mohli plně soustředit na březnový sraz. Tyhle zápasy měly tým hlavně stmelit a budu se opakovat, že každá sebemenší chyba tady vede k velké šanci soupeře.

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Například brzký inkasovaný gól už ve druhé minutě.
Když takový gól dostanete, ovlivní to celý zbytek zápasu. Najednou musíte hrát úplně jinak, zvolit odlišný plán a celkově se se situací nějak poprat. My jsme však bojovali, stáli při sobě. Věřte mi, že jsme na správné cestě.

Necítíte, že jste v Osijeku předvedli nejhorší výkon v celé Lize národů?
Vůbec ne. Chorvaté jsou velmi dobří, my jsme navíc zkoušeli nové hráče a udělali hodně změn v sestavě. Doufám, že máme před sebou slibnou budoucnost. Samozřejmě se pokusíme získat i nějaké body, jsme k tomu velmi blízko. I k tomu prvnímu vítězství.

Trenér české reprezentace Santi Denia před zápasem v Chorvatsku.
Český brankář Antonín Kinský zasahuje v utkání s Chorvatskem.
Kouč české reprezentace Santi Denia během utkání proti Chorvatsku.
Chorvatský záložník Luka Modrič během utkání proti Česku.
14 fotografií

Co pozitivního byste vypíchl? A co naopak?
Nejdůležitější ze všeho jsou zkušenosti a týmové nastavení. Přeci jen máme druhý nejmladší tým z celé elitní skupiny. To je důležité pro vývoj mladých hráčů v áčku, které chceme zlepšovat a posouvat. To platí i pro výsledky. Vím, že tohle je cesta, které hráči věří. Vím, že jsme padli pošesté v řadě, ale tým se vždy snažil a byl konkurenceschopný. Proto jsem na hráče hrdý.

Co vám ukázali nováčci v sestavě?
Už jsem říkal, že máme velmi mladý tým a jsem na všechny mladíky nesmírně hrdý. Například Hopi v osmnácti nastoupil do druhého zápasu, v základu si zahrál také Kabongo, střídali Kozel s Prebslem. Je to pro ně důležitá zkušenost směrem k březnu a startu kvalifikace na Euro.

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Konkrétně nasazení Kabonga s Hopim do základu se nečekalo. Bylo to správné rozhodnutí?
Ano, bylo. Jsem s jejich výkonem spokojený. Za celou dobu ukázali, že dělají pokroky a mají správný přístup. Líbí se mi také, jak hrají. Kabongo navíc může nastoupit i na hrotu, ale rozhodli jsme se, že někdy pro nás bude lepší, když bude na křídle, kde jsem s jeho výkonem rovněž spokojený.

Jaké máte plány na další měsíce?
Pořád stejné. Budeme nadále sledovat všechny hráče v následujících zápasech až do března. Doufáme také, že se mezitím zotaví zranění.

Našel jste během podzimu klíčové hráče, na kterých chcete stavět?
Během dvou reprezentačních přestávek jsme vyzkoušeli skoro čtyřicet hráčů, což pro nás bylo velmi cenné, abychom je viděli v akci. I pro ně je to užitečné, abychom si na sebe navzájem zvykli. Vybrali jsme do těch zápasů vždy to nejlepší, co jsme v dané chvíli mohli.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Kazachstán vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Kazachstán vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 4.32
  • 3.61
  • 1.87
Faerské ostrovy vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Faerské ostrovy vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 1.82
  • 3.40
  • 5.03
Estonsko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Estonsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 2.09
  • 3.15
  • 4.03
Island vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Island vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.24
  • 6.12
  • 13.30
Litva vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Litva vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.11
  • 8.64
  • 28.50
Řecko vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Řecko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 20:45
  • 1.43
  • 4.72
  • 7.49
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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