Vémola vzal tátu na fotbal: Schick už mě zdravil, s Haškem jsme léta kamarádi

Od našich zpravodajů v Černé Hoře - Široká ramena, zlatý prsten, třpytivé hodinky a na hrudi boxer Muhammad Ali. „Jsme na sportovní akci, tak jsem si sebou přibalil i sako s Muhammadem Alim. Ať nosím štěstí,“ hlásil Karlos Vémola, toho času zápasník v důchodu, když v Podgorici vkročil do příletové haly.
Čekali byste zrovna Terminátora na palubě speciálu, který ve středu v podvečer dopravil fotbalovou reprezentaci do Černé Hory?

„S nároďákem mám premiéru,“ prohodí a jedním okem kontroluje, jestli mu už na černém pásu nekrouží zavazadlo. Nečekané turbulence během asi hodinu a půl dlouhého přesunu z Prahy ho nerozhodily. „Stejně jsem spal,“ odpoví suše.

I když sebou letadlo dost škubalo?
No jasně. V čemkoli, co se hýbe, spím. V autě, v autobuse, v letadle, klidně i na slonovi. Je mi to jedno.

Z rebela trenérem. Prosinečki českýma očima: Požitkář, který dával fotbalu krásu

K fotbalové reprezentaci máte jaký vztah?
Mám spoustu známých, kteří s týmem létají pravidelně. Taky se léta kamarádím s Ivanem Haškem, ještě než se stal trenérem nároďáku. Plánoval jsem podobnou cestu dlouho, měl jsem být už v Albánii, ale kvůli pracovním povinnostem to nevyšlo. Teď, když už jsem v důchodu, mám na podobné akce čas.

Necestujete sám.
Vzal jsem tátu, který je velký fanoušek fotbalu. Navíc mám hodně rád Balkán a Černá Hora je jednou ze zemí, kde jsem ještě nebyl. Vyšlo to skvěle.

Stihl jste pokecat s hráči? Znáte se s někým?
Osobně ne. Ale s Patrikem Schickem jsme se zdravili, viděl mě a hned říkal: „Oss!“ V kádru jsou navíc i Olomoučáci, z čehož má radost hlavně táta. Ale celý tým je skvělý. A hlavně pod skvělým vedením a trenérem.

Co máte s trenérem Haškem společného?
No. Společné známé a přátelé. Párkrát jsme spolu byli v Dubaji, známe se dlouho.

Takže kamarádi z Dubaje?
To úplně ne. Známe se z Česka, ale v Dubaji jsme spolu byli.

Zápasník Karlos Vémola s bývalými fotbalisty Ivanem Haškem (vlevo) a Vladimírem Šmicerem (vpravo). Snímek vznikl v roce 2021.

Plníte sen spíš sobě, nebo tátovi?
V životě se snažím o obojí. Chci plnit sny sobě i všem ostatním. S fotbalem je to však hlavně o tátovi. Loni jsem ho vzal k šedesátinám do Grand Canyonu. On byl vždycky velký kovboj, celý život tam chtěl letět a podívat se, tak jsem mu dopřál.

Vrtulníkem?
Samozřejmě. Ne teda z Prahy, ale z Vegas. A fotbal pro něj bude určitě taky obrovský zážitek. Co pro něj, pro nás všechny!

Jaký jste vlastně sportovní fanoušek, když nejde o úpolové sporty?
Velký! Fandím českým klukům, ať hrají cokoli, kdekoli a s kýmkoli.

Takže jste si mezi funkcionáři, partnery a lidmi, kteří o fotbale rozhodují, nepatřičně nepřipadal?
Myslím, že ti, co o fotbale rozhodují, seděli vepředu. Zato vzadu byli ti šťastní, kterým se to povedlo. A já jsem jeden z nich.

Poprvé a naposledy?
Doufám, že naposledy ne. Je plno skvělých destinací, kam bych se rád podíval. A pokud se zadaří s fotbalem, proč ne?

Jak často chodíte na fotbal?
Zrovna teď v neděli jsem měl být u nás v Olomouci, když jsme hráli s Baníkem a vyhráli jsme jedna nula. A tím my myslím Sigmu!

Rozumíme.
Dětem ale neodletělo letadlo, tak jsem se pro ně musel vrátit. Měli cestovat zpátky do Londýna do školy.

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Aha.
Takže ve skutečnosti jsem byl naposledy taky na Sigmě. Finále poháru se Spartou, výhra tři jedna! Předtím jsem byl ještě na Slavii v Edenu, ale to nebylo na fotbale, to jsem zápasil.

Mimochodem, vy sám jste někdy kopal?
Jasně. Hrál jsem chvíli dokonce závodně. Táta si myslel, že tréninky v pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu závody jsou málo, takže jsem úterý a čtvrtek chodil ještě na fotbal a v neděli hrál zápasy. Zápřah sedm dní v týdnu. Těžce přetrénované dítě.

Střílel jste góly?
Kdepak, já chytal. Ale když jsem začal být starší, došlo mi, že nejsem na brankáře dost vysoký. Pružný jo, ale centimetry chyběly.

Pardon, to bylo v Sigmě?
V Hodolanech. A teď už támhle musím pro tašku. Díky chlapi, mějte se!

