Vem si aviváž a jdi do...! Jankto ostře proti bývalým koučům: Jeden mě nenechal hrát

  14:28
Rozjel se slušně. Bývalý fotbalový reprezentant a záložník Jakub Jankto se po konci kariéry rozmluvil o bývalých trenérech. A volil pořádně ostrá slova. „Nejhorší byl jednoznačně Davide Nicola, ten idiot mě nenechal hrát ani minutu,“ láteřil v jedné z odpovědí na sociální síti Tiktok.
foto: AP

Třicetiletý někdejší hráč Sparty, španělského Getafe či italských týmů Sampdorie, Cagliari, Ascoli a Udinese loni kvůli vleklému zranění kotníku a synovi ukončil kariéru. Do fotbalu ho přivedla Slavia, odkud už v osmnácti zamířil do Itálie.

Kde se potkal s mnoha různými trenéry.

„Největší úctu chovám ke Claudiu Ranierimu. Přiznávám, že jsem ho chtěl několikrát zabít, ale byl to nejlepší trenér,“ líčil.

To ostatní v jeho hodnocení takové štěstí neměli.

Zmíněný Nicola ho vedl v poslední sezoně kariéry v sardinském Cagliari. Neodehrál však ani minutu.

„Několikrát jsem se proti jeho týmům trefil a když za mnou v Cagliari přišel, řekl mi: Já si tě pamatuju. Kvůli tobě jsme skoro sestoupili. A už jsem pro něj neexistoval,“ řekl Jankto, který se před třemi lety jako první český fotbalista odhodlal k veřejnému coming outu. Tehdy ještě působil ve Spartě, kde hostoval ze španělského Getafe.

Jaký je vlastně Jankto. Slávistický sparťan, který se lišil talentem i životním stylem

„Až do konce smlouvy jsem nic neřekl a choval se profesionálně, ale teď už mlčet nemusím,“ dodal poté, co se pustil do dalšího trenéra Eusebia di Franceska, který ho vedl v Sampdorii. Italský kouč tehdy přicházel z AS Řím, se kterým ve čtvrtfinále Ligy mistrů vyřadil Barcelonu.

„Myslel si, že je fenomén. Nejdřív jsme ho v kabině respektovali, ale realita nás rychle probrala,“ vyprávěl. Na tréninku prý křičel na kustoda, ať si „vezme aviváž a maže radši prát prádlo“.

S despektem se měl chovat ke všem zaměstnancům klubu a na hráče po prohrách řval, že jsou k ničemu. „Teď už to říct můžu: Vezmi si tu svojí aviváž a jdi do pr...!“

19. března 2026  14:28

Vem si aviváž a jdi do...! Jankto ostře proti bývalým koučům: Jeden mě nenechal hrát

Český fotbalista Jakub Jankto z Cagliari ve výskoku pro míč v utkání proti...

Rozjel se slušně. Bývalý fotbalový reprezentant a záložník Jakub Jankto se po konci kariéry rozmluvil o bývalých trenérech. A volil pořádně ostrá slova. „Nejhorší byl jednoznačně Davide Nicola, ten...

19. března 2026  14:28

