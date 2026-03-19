Vem si aviváž a jdi do...! Jankto ostře proti bývalým koučům: Jeden mě nenechal hrát

Třicetiletý někdejší hráč Sparty, španělského Getafe či italských týmů Sampdorie, Cagliari, Ascoli a Udinese loni kvůli vleklému zranění kotníku a synovi ukončil kariéru. Do fotbalu ho přivedla Slavia, odkud už v osmnácti zamířil do Itálie.
Kde se potkal s mnoha různými trenéry.
„Největší úctu chovám ke Claudiu Ranierimu. Přiznávám, že jsem ho chtěl několikrát zabít, ale byl to nejlepší trenér,“ líčil.
To ostatní v jeho hodnocení takové štěstí neměli.
Zmíněný Nicola ho vedl v poslední sezoně kariéry v sardinském Cagliari. Neodehrál však ani minutu.
„Několikrát jsem se proti jeho týmům trefil a když za mnou v Cagliari přišel, řekl mi: Já si tě pamatuju. Kvůli tobě jsme skoro sestoupili. A už jsem pro něj neexistoval,“ řekl Jankto, který se před třemi lety jako první český fotbalista odhodlal k veřejnému coming outu. Tehdy ještě působil ve Spartě, kde hostoval ze španělského Getafe.
„Až do konce smlouvy jsem nic neřekl a choval se profesionálně, ale teď už mlčet nemusím,“ dodal poté, co se pustil do dalšího trenéra Eusebia di Franceska, který ho vedl v Sampdorii. Italský kouč tehdy přicházel z AS Řím, se kterým ve čtvrtfinále Ligy mistrů vyřadil Barcelonu.
„Myslel si, že je fenomén. Nejdřív jsme ho v kabině respektovali, ale realita nás rychle probrala,“ vyprávěl. Na tréninku prý křičel na kustoda, ať si „vezme aviváž a maže radši prát prádlo“.
S despektem se měl chovat ke všem zaměstnancům klubu a na hráče po prohrách řval, že jsou k ničemu. „Teď už to říct můžu: Vezmi si tu svojí aviváž a jdi do pr...!“