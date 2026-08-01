UEFA chce změnit rozdělování peněz. Vedení FIFA podle ní ztratilo důvěru

Chce proto najít nový způsob rozdělování finančních prostředků z programu FIFA Forward.
Program FIFA Forward
byl spuštěn v roce 2016. Jeho cílem je financovat rozvoj fotbalu prostřednictvím podpory národních svazů a kontinentálních konfederací. Peníze lze využít například na infrastrukturu, mládežnický a ženský fotbal, vzdělávání nebo provoz svazů.
„Nemůžeme takto pokračovat s tajnými plány v krátkém čase, upečenými anonymními jedinci, které by měly pro fotbal pochybný přínos. Musíme zjistit, o koho se jedná, a odpovědné osoby pohnat k odpovědnosti,“ stojí v prohlášení UEFA, která se proti plánům šéf FIFA Gianniho Infantina ostře vymezila a hrozila bojkotem mistrovství světa.
„V nadcházejících dnech a týdnech bude UEFA se svými svazy a v úzké spolupráci s dalšími konfederacemi zjišťovat, jak k tomu došlo. Vypracuje plán, který zajistí, že se to už nebude moci opakovat. Toto zkoumání by mělo být důkladné a zásadní. Žádná možnost by neměla být vyloučena,“ uvedla organizace vedená Slovincem Aleksanderem Čeferinem.
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