První gól v reprezentaci. Na zápas s Maďary nikdy nezapomenu, řekl Jurečka

Jak chutná první gól?

Přijemně. Moc jsem si to užil. Přestože šlo o přátelák, přišlo hodně fanoušků, klobouk dolů před Maďary, je vidět, že fotbalem žijí, mají ho v lásce.

U vašeho gólu odvedl hodně práce váš spoluhráč ze Slavie Mojmír Chytil, souhlasíte?

Rozhodně. Přišel odražený balon za obranu, řval jsem na Mojmu ze všech sil. Nevím, jestli mě slyšel, ale ohlédl se a vyřešil to skvěle. Pak už bylo na mě, abych proměnil.

Zdá se, že s Mojmírem Chytilem vám to na hrotu klape.

Pár zápasů už jsme spolu odehráli. Myslím, že tentokrát byla komunikace mezi námi lepší než doma proti Albánii. Presink nám vycházel, hodně jsme získávali balony. Škoda, že jsme v prvním poločase nedohráli víc akcí, klidně jsme mohli vyhrát.

Může vás osobně tento moment nakopnout? V úvodu sezony vám to ve Slavii nepadalo.

Snad ano. Pro ofenzivního hráče je každý gól důležitý, myslím, že mi pomůže. Teď je potřeba dobře zregenerovat a připravit se na Pardubice.

Šlo o přípravný zápas, ale na hřišti to celkem jiskřilo.

Přispěl k tomu sudí, který nebyl na obě strany fér. Což nás trochu vyhecovalo, ale zvládli jsme to. Nebyl to typický přátelský zápas, spíš měl parametry kvalifikačního utkání. Přispěla k tomu atmosféra. Diváci vytvořili fantastickou kulisu, nikdy na tenhle zápas nezapomenu. Jsem rád, že jsem toho mohl být součástí.

Hrál jste někdy před bouřlivější kulisou?

Zažil jsem parádní atmosféru loni ve Švédsku, kde jsem debutoval, ale gól jsem nedal. Teď to bylo ještě lepší.

Jak byste celkově zhodnotil zářijový sraz? Remíza 1:1 doma s Albánií, teď v Maďarsku.

Chtěli jsme Albánii porazit, což se nepovedlo. Škoda, trochu nás zazdila i média, ale to k tomu patří. Pokud nemáte výsledky, které si představují, kritika se objeví. Chtěli jsme si vylepšit pozici u fanoušků, snad jsme to zvládli. Teď se musíme připravit na říjen a Albánii venku, klíčový zápas.