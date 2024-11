Trenérské výzvy ve fotbale? Alternativa k systému VAR, první testy byly úspěšné

Je to jedna z variant, kterou FIFA coby řídící orgán světového fotbalu zvažuje.

Prvotní testování nového systému se zkratkou FVS (Football Video Support) proběhlo na letošních ženských a dívčích šampionátech do dvaceti i sedmnácti let a Pierluigi Collina, šéf světových rozhodčích, nyní usiluje o to, aby pravidlová komise IFAB novinku posunula do další fáze.

„Jsme na úplném začátku, ale první poznatky ze zmíněných turnajů jsou ryze pozitivní. Budeme je nadále pečlivě analyzovat, ale zatím jsme nezaznamenali cokoli neočekávaného,“ cituje ESPN bývalého italského sudího Collinu.

FVS má být alternativou k systému VAR, který už několik let funguje na různých úrovních elitního fotbalu. Česko bylo v roce 2017 jednou z prvních zemí, kde se video zavádělo. Kromě švédské Allsvenskan, která i na základě protestů tamních fanoušků technologii demonstrativně odmítla, funguje víceméně po celé Evropě.

Videorozhodčí mají v pravidly vymezených situacích (góly, penalty, vyloučení, záměna identity hráče) upozorňovat hlavního sudího na zjevné chyby a omyly, což je ovšem dost vágní termín a předmět neustálých sporů. FVS – tak jako ho FIFA prezentuje nyní – by se neměl stát jeho součástí, nýbrž náhradním řešením.

„A pokud nám IFAB veškeré náležitosti odsouhlasí, už teď máme mezi členskými asociacemi FIFA několik zájemců, kteří by systém v příštím roce mohly osvojovat a rozvíjet,“ podotkl Collina.

Nepůjde o největší fotbalové země.

Líbí se vám systém trenérských výzev ve fotbale? celkem hlasů: 65 Ano, nahradil/a bych jím současný systém VAR 25 %(16 hlasů) Ano, líbí se mi jako alternativa k současnému systému VAR 55 %(36 hlasů) Ne, ponechal/a bych současný systém VAR 12 %(8 hlasů) Video ve fotbale bych zrušil/a úplně 8 %(5 hlasů)

Aktuálně je systém výzev určen především pro používání v soutěžích a ligách s horší infrastrukturou a menším finančním zázemím. Primárně by měl fungovat tam, kde zápasy snímá maximálně pět kamer (v české lize je to minimálně osm, při velkých zápasech až čtrnáct).

„Vzhledem k tomu se FVS nikdy nebude schopen vyrovnat VAR,“ zdůrazňuje Collina. „Vzhledem k nižšímu počtu záběrů nikdy nedostanete tak detailní přehled o konkrétních situacích na hřišti. Například u ofsajdů velmi záleží na umístění kamery, proto bude možné rozeznat opravdu jen ty nejjasnější momenty.“

A ještě jeden zásadní rozdíl ve srovnání s dobře známým projektem VAR. V rámci FVS ve videocentrále či v přenosovém voze nesedí vyškolení rozhodčí, kteří jednotlivé situace na videu posuzují a následně je mohou doporučit hlavnímu sudímu na hřišti k přezkoumání.

K tomu může dojít právě jen v případě trenérské výzvy.

Operatér u videa pak vybranou situaci pošle do monitoru ke hřišti, kde si ji sám rozhodčí prohlédne a posoudí bez toho, aniž by mu některý z kolegů dopředu naznačil: „Udělal jsi zjevnou chybu!“

Šéf komise rozhodčích FIFA Pierluigi Collina.

„Přestože na ženských šampionátech v Kolumbii a Dominikánské republice šlo pro nás všechny o první zkušenost, zpětná vazba od týmů i samotných rozhodčích byla dobrá. Se všemi zúčastněnými jsme dopředu komunikovali dost detailně, aby nedocházelo k nedorozuměním. A z průzkumu, který jsme mezi trenéry udělali po turnaji, vyplynulo, že má smysl systém FVS posouvat dál,“ tvrdí Collina.

Každý trenér má k dispozici dvě výzvy na zápas. Pokud je neúspěšná, možnost ztrácí.

„Výzvu může trenérovi pochopitelně doporučit i samotný hráč nebo hráčka, pokud mají ke konkrétní situaci blíž nebo se jí přímo účastní,“ vysvětluje Collina a znovu opakuje, proč se FIFA pokouší nový systém prosadit.

„Jde o součást prezidentovy vize, abychom technologii co nejefektivněji mezi co možná nejširší část fotbalové komunity. Zatímco VAR už nyní využívá přibližně 200 nejrůznějších soutěží po celém světě, mnoho dalších jej nemůže zavést kvůli omezeným finančním či lidským zdrojů. Nový systém je cenově dostupnější technologie, která rozhodčím poskytuje potřebnou pomoc,“ zmiňuje šéf rozhodčích FIFA a zároveň vyzdvihne: „VAR a FVS jsou prostě různá řešení pro různé potřeby.“

Proto by alespoň zatím nemělo docházet k jejich prolnutí.