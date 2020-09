POHLED: Fotbal v područí genderu: za vším hledej ženu. A opět i Berbra

Osnova plánu byla zřetelná: výkonný výbor se měl rozšířit z dvanácti na třináct členů, protože je potřeba do řádů zakotvit povinný ženský prvek, aby se dostálo vládním kvótám i pokynům od UEFA.

To by přineslo patnáct milionů korun z dotací, které by putovaly do amatérského a regionálního fotbalu. Ale hlavně: Berbrova moc by posílila. Místo pro ženu by připadlo jeho partnerce Dagmar Damkové, která už ve výboru stejně je, a třináctý člen by téměř jistě vzešel také z jeho křídla.

Jenže návrh neprošel. Tím, že se drtivá většina moravské komory, která dlouhodobě proti Berbrovi brojí, zdržela hlasování, nastal pat.

A Jan Pauly, sekretář asociace, si v závěrečné řeči povzdechl: „Dál budeme za hlupáky kvůli nesmyslným půtkám.“

Ta věta sedí, protože kus viny tentokrát nesou všichni.

Prstem pochopitelně můžete snadno ukázat na Berbra, který rozděluje fotbalový národ, estébáckými způsoby si buduje armádu věrných a vyvolává strach. Není divu, že Morava za žádnou cenu nechce dopustit, aby jeho vliv ještě zesílil.

Jenže sama se chová často zmateně, tentokrát snad až hloupě. Po včerejším patu se Zdeněk Zlámal, který stojí v jejím čele, až bezelstně bránil: „Tvrdíte, že asociaci okrademe o patnáct milionů, ale to nám nebylo známo.“

Přitom Zlámal na výkonném výboru, kde se návrh projednával, nechyběl – jen ho jaksi nenapadlo se detailně pídit po tom, co vlastně schválení nových stanov přinese.

Ovšem to, co fotbalové politikaření vůbec umožnilo, se zrodilo výš. Politická vlna prosazující genderovou vyváženost za všech okolností vyvolala situaci, která půtkami přímo zaváněla. Fotbal dostal bizarní úkol: Vytvořte pozici pro ženu!

A kdo se najednou diví, že se Berbr snaží využít situace ve svůj prospěch, měl se probrat dřív.