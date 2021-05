POHLED: Sraz na Strahově. Ale proč? Poborského schůzka s Peltou a spol. důvěru nebudí

Kandidáti jsou tři, všichni silní, jen jeden dává najevo, že se nechce tak úplně odstřihnout od minulé éry. Od doby fotbalového mafióza Romana Berbra, který rozhodčím na všech úrovních rozděloval úkoly a pro sebe zařizoval prospěch.

Bývalý předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta u soudu.

Policie viní Berbra z korupce, ovšem jeho pošpiněné křídlo pořád dýchá. Alespoň to tak vyznívá ze schůzky, kterou po e-mailu svolal do strahovského sídla asociace Jan Hořejší, sekretář řídící komise pro Čechy. Zřejmě ho neznáte podle jména, podle tváře ani podle funkce, ale věřte, že je do berbrovské éry hluboce zanořený. Dokonce se objevil v odposleších, které Berbra dostaly na tři měsíce do vyšetřovací vazby a posléze donutily vzdát se všech fotbalových funkcí.

Na první pohled vlastně všechno vypadá košer. Hořejší pozval na 24. května do jednacího sálu na schůzku s předsednickým kandidátem Karlem Poborským zástupce třetiligových a divizních klubů plus vlivné postavy zákulisí: Malíka (dosluhující boss), Peltu (bývalý boss), Šádka (Plzeň) nebo Paulyho (generální sekretář).

Na Strahově je řídící komise doma, nemusí platit za pronájem, ušetří se. A dva protikandidáty zvát nikdo nemusel, takovou povinnost v řádech nenajdete.

Ale nedivte se Petru Fouskovi a Vladimíru Šmicerovi, že křičí: „Zvýhodňujete Poborského! Jdete mu na ruku! Je to klientelismus.“

A že se k nim přidávají další, třeba Slavia, která si v prohlášení do Poborského rýpla: „Chtěli bychom se ho veřejně zeptat, zda takto pojatá volební kampaň je reálným naplněním jeho představy o budoucnosti českého fotbalu.“

Ano, právě v tom je podstata věci. Poborský postupuje v souladu s regulemi, to mu nikdo nebere. Honí podporu, kde se dá. Zároveň se však setkáváním se starou garniturou zpronevěřuje vlastním slovům o tom, že se nemůže dívat na to, jak jeho milovaný sport upadá, a že udělá vše, aby mu vrátil důvěru.

Ať už chce dosáhnout schůzováním s Peltou či Malíkem (jehož mimochodem v úvodu kampaně zkritizoval) čehokoli, je jisté, co mu tohle posezení rozhodně nepřinese: větší důvěryhodnost v očích veřejnosti.

Jenže její hlas ve fotbalových volbách nezazní, tenhle boj budou režírovat jiní. Třeba ti, se kterými se Poborský v pondělí potká na Strahově.