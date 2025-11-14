„Byl to můj pokrevní strýc, který byl vždy potížistou. Přinesl si pár vajec a hodil je po mě. Nevěděl jsem, co drží v ruce. Když jsem viděl, že se ke mně blíží, myslel jsem, že má pistoli,“ řekl osmačtyřicetiletý Rubiales Rádiu Marca.
Rubiales při ceremoniálu po triumfu Španělek na předloňském MS v Austrálii políbil hráčku Jenni Hermosovou bez jejího souhlasu a byl obviněn ze sexuálního napadení. V únoru za to dostal pokutu 10 800 eur (zhruba 270 000 korun).
Soud navíc Rubialesovi, který od začátku obvinění odmítal, uložil na jeden rok zákaz přiblížit se k Hermosové na vzdálenost menší než 200 metrů a komunikovat s ní. Současně ho ale zbavil obvinění z nátlaku na čtyřiatřicetiletou fotbalistku.
Rubiales u arbitráže neuspěl, tříletý trest za polibek zůstal v platnosti
Rubiales už před tím kvůli aféře odstoupil z funkce svazového šéfa a navíc od FIFA dostal tříletý zákaz působení ve fotbale. Proti trestu se odvolal k arbitráži CAS, ale neúspěšně. Disciplinární komise ho navíc vyšetřovala kvůli nevhodnému chování a poškození dobrého jména fotbalu i FIFA.