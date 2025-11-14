Zabít Rubialese? Kontroverzní fotbalový funkcionář inkasoval vaječnou spršku

  13:39
Na někdejšího předsedu španělského fotbalového svazu Luise Rubialese, který musel odstoupit kvůli skandálu ohledně políbení hráčky při medailovém ceremoniálu na mistrovství světa 2023, házeli při křtu jeho knihy Zabít Rubialese vajíčka. Podle agentury Reuters označil za viníka čtvrtečního incidentu v Madridu svého strýce.
„Byl to můj pokrevní strýc, který byl vždy potížistou. Přinesl si pár vajec a hodil je po mě. Nevěděl jsem, co drží v ruce. Když jsem viděl, že se ke mně blíží, myslel jsem, že má pistoli,“ řekl osmačtyřicetiletý Rubiales Rádiu Marca.

Rubiales při ceremoniálu po triumfu Španělek na předloňském MS v Austrálii políbil hráčku Jenni Hermosovou bez jejího souhlasu a byl obviněn ze sexuálního napadení. V únoru za to dostal pokutu 10 800 eur (zhruba 270 000 korun).

Soud navíc Rubialesovi, který od začátku obvinění odmítal, uložil na jeden rok zákaz přiblížit se k Hermosové na vzdálenost menší než 200 metrů a komunikovat s ní. Současně ho ale zbavil obvinění z nátlaku na čtyřiatřicetiletou fotbalistku.

Rubiales u arbitráže neuspěl, tříletý trest za polibek zůstal v platnosti

Rubiales už před tím kvůli aféře odstoupil z funkce svazového šéfa a navíc od FIFA dostal tříletý zákaz působení ve fotbale. Proti trestu se odvolal k arbitráži CAS, ale neúspěšně. Disciplinární komise ho navíc vyšetřovala kvůli nevhodnému chování a poškození dobrého jména fotbalu i FIFA.

Témata: Luis Rubiales, FIFA
