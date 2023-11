Se Slováky v Hradci. Budou nám chtít vrátit porážku, ví útočník Sejk

V pondělí s velkou pravděpodobností bude mít další možnost. Tentokrát už v nové hradecké aréně, pro kterou bude prestižní česko-slovenské derby premiérou pro některou z mužských reprezentací.

Jen pár týdnů poté, co ji reprezentačně pokřtil ženský výběr, na jehož zápas přišlo asi 7 500 diváků.

Co vůbec říkáte prostředí nové hradecké arény?

Doteď jsme hráli v Budějovicích, kde to bylo super, zázemí vynikající, ale přece jen tento stadion je o něčem jiném. A já doufám, že tady bude na fotbal chodit ještě víc lidí než právě v Budějovicích.

Česko versus Slovensko * Přípravný zápas reprezentačních výběrů do 21 let, dnes v 18 hodin v nové hradecké aréně.

* Pro hradeckou arénu to bude premiéra některé z mužských reprezentací, o prestižní zápas je mezi fanoušky zájem, v neděli bylo prodáno už přes 4 000 vstupenek.

* Oba týmy se na podzim utkají už podruhé, v září vyhrála Česká reprezentace 2:0.

* Česká reprezentace hrála v Hradci už v pátek, v modelovém zápase porazila prvoligový Hradec 4:1, její dvě branky vstřelil Sejk, jednu Kronus a jedna byla vlastní.

A ostatní hřiště v Hradci, na kterých jste se vlastně týden na zápas se Slovenskem připravovali?

Nemůžeme ai stěžovat. Bylo to náročné v tom, že celý týden prší, a je tedy náročné hřiště dát dohromady, jsou hodně podmáčená. Všichni se ale starali, aby plochy byly co nejlépe připravené.

Na jednom z nich jste v pátek odehráli modelový zápas s prvoligovým Hradcem. Jaký podle vašeho názoru byl?

První poločas byl vyrovnaný, druhý jsme měli pod kontrolou. Bylo to také o tom, že my jsme do druhé půle poslali prakticky novou sestavu, byli jsme čerství, plní energie a také jsme do zápasu hned od začátku vletěli. Pro Hradec to bylo těžké. Takže zatímco první poločas byl hodně vyrovnaný, ve druhém se nám dařil přechod do útoku a brejky, asi proto jsme vyhráli.

Šlo o konfrontaci reprezentační jedenadvacítky s prvoligovým týmem. Jak podle vás vypadala?

Rozhoduje, jaká je sestava. V prvním poločase byli v naší sestavě především hráči z druhé ligy, což je vlastně takový jejich výběr, jsou výkony na pomezí první a druhé ligy a v těch chvílích byl zápas vyrovnaný. Když nás bylo ve druhém víc z první ligy, tak to bylo znát. Zápas ale pro nás byl složitý, Hradec hraje specifický fotbal, na který v jednadvacítce úplně nenarazíme. Dlouhé nákopy, siloví kluci, možná dobrá příprava třeba na Wales.

Vrcholem týdenního srazu bude zápas se Slovenskem, se kterým se utkáte na podzim už podruhé. V září jste ho v Uherském Hradišti 2:0 porazili, co od něj očekáváte v Hradci ?

Myslím si, že jsou dobří kombinačně, dobří v přechodu do rychlých brejků, mají šikovné hráče, chybí jim jen Sauer z Feyenoordu Rotterdam, na kterém bylo v tom minulém zápase vidět, že je o level jinde než ostatní, byl to jejich rozdílový hráč. Uvidíme ale, v jaké sestavě Slováci nastoupí. V té lepší asi hráli minulý týden s Chorvatskem a je možné, že proti nám postaví kluky, které zase tak moc neznám. Určitě ale čekám, že nám tu porážku budou chtít vrátit.