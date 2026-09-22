Loni při své premiérové účasti u dospělé reprezentace naskočil do přátelského utkání proti San Marinu. Na ostrý boj čeká. Tak že by letos?
V původním výběru španělského trenéra Santiho Denii pro nadcházející čtyři utkání Ligy národů 24letý útočník chyběl. Jenže v pondělí odřeklo kvůli zdravotním důvodům účast hned několik hráčů, včetně útočníka Tomáše Chorého.
A tak se otevřelo místo mimo jiné právě Sejkovi. K němu se v pondělí večer přidal i bývalý útočník Sigmy Daniel Vašulín nebo odchovanec Olomouce Jiří Sláma, momentálně obránce Jablonce.
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Už trenér Pavel Hapal po nedělní porážce v 9. kole Chance Ligy se Spartou naznačil, že je možné, že na reprezentační přestávku nebude mít úplně kompletní kádr. „Je pravda, že by byla výhoda, kdybychom byli všichni spolu. Je to lepší, než když hráči zmizí na tři týdny pryč. Ale jsem rád, že v klubu máme reprezentanty,“ uvedl Hapal, jenž kromě Sejka nemůže počítat ani s brankářskou jedničkou Janem Koutným, kterého čeká šichta s reprezentační jedenadvacítkou.
Ale zpět k Sejkovi.
Do Sigmy přišel v zimě, začátek jeho angažmá odložily problémy se slepým střevem, pak ale chytil příležitost za pačesy. „Sejky je momentálně pro nás útočník číslo jedna. Podává dobré výkony běžecky i herně,“ řekl Hapal jasně.
Sejk se na podzim v lize trefil třikrát, ale zejména se dostal do herní pohody. Jeho výkon zdobí bojovnost a obětavost, nejen toho si trenér Denia všiml mimo jiné i v Plzni, kde Sejka sledoval naživo.
„Jsem pořád hladový. I kdybych byl jediný útočník v klubu, chci pracovat tak, abych se posouval,“ popsal Sejk svoje nastavení. „Musím říct, že jsem v Sigmě spokojený. Na mých výkonech je znát, že jsem se etabloval a pro tým jsem platnější. Dosavadních devět zápasů hodnotím tak, že jsme neodstartovali dobře. Možná je ale dobře, že jsme facku dostali hned v prvním utkání v Jablonci. Řekli jsme si k tomu své. Od té doby, když nepočítám prohru na Baníku, jsme po právu zápasy vyhrávali,“ hodnotil.
Karabec hru Sparty hodně zvedl
V reprezentaci se Sejk potká i se starými známými ze Sparty, kde působil od patnácti let. Také proto měl nedělní zápas na Andrově stadionu pro Sejka takový náboj. „Znám realizační tým, je skoro stejný jako v době, kdy jsem ve Spartě byl. Mám tam dost kamarádů, čtyři hráči mi byli na svatbě a Matěj Ryneš mi byl za svědka. Doposud jsem proti Spartě nikdy nehrál. Ale bylo vidět, že třeba Adam Karabec hru Sparty hodně zvedl,“ pravil.
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Za mládežnické výběry Česka si rodák z Děčína připsal více než 60 startů, velkou stopu zanechal zejména v dresu Lvíčat, za které si připsal 36 startů, což je rekordní počin. Ještě loni právě jedenadvacítku vedl jako kapitán na mistrovství Evropy.
Teď ho čeká zase skok o level výš.
Ačkoliv ještě o víkendu tomu nevěřil.
„Trénovat budu nejspíš zde v Olomouci,“ předpovídal. Ostatně i jeho žena, Gabriela Sejk, bývalá fotbalistka Slavie, si na Instagramu v pondělí hrdě posteskla: „Miluju, jak si všechno můžeme dopředu naplánovat... a pak to stejně na poslední chvíli změnit. Ale gratuluju, lásko. Zasloužíš si to!“
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I takový je holt život fotbalové rodiny. Nemrzelo Sejka, že nebyl v nominaci rovnou? „Po stadionu se začalo šuškat, že bych v ní být mohl. Vždy jsem říkal, že nikdy není nic jisté, dokud nominace nevyjde. Když tohle člověk slyší, vždy je v očekávání. Nějaké zklamání proběhlo, ale především se soustředím na to, abych pomohl Sigmě. Na to, abychom se udrželi v tabulce tam, kde jsme, nebo abychom se ještě posunuli výš.“