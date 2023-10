Gól by mi pomohl, ví Sejk. Jednadvacítka touží doma porazit Wales i Dánsko

Lvíčata jsou po porážce na Islandu v kvalifikační skupině trochu pod tlakem. Vylepšit svoji situaci mohou v Českých Budějovicích, kde v pátek od 18 hodin hostí Wales a v úterý ve stejný čas Dánsko. Na Václava Sejka trenéři spoléhají, i když sparťanský útočník ve svém klubu moc příležitostí nedostává.

Co vás proti Walesu čeká?

Hrají klasický ostrovní fotbal. Nastupují na tři obránce vzadu, kde mají vysoké hráče. Ale jsou na tom dobře i fotbalově. Nahoře mají dva útočníky, pod nimi je vždy ještě tvořivý hráč, který je pro tým hodně důležitý. To je asi jejich největší síla.

Václav Sejk (vlevo) na tréninku reprezentační jednadvacítky.

Cítíte, že jste kvůli vývoji ve skupině trochu pod tlakem?

Výsledky ve skupině známe. Ale nechceme si připouštět velkou nervozitu. Chceme na soupeře nastoupit a ukázat mu, kdo je doma. Známe náš cíl a směr, chceme si za ním jít. Doma musíme zvítězit, stejně jako pak s Dánskem.

Mohou být Wales a Dánsko trochu podobní soupeři?

Může to klamat. Už to dávno nejsou týmy, které by hrály jen soubojový fotbal. Na Islandu jsme viděli, že mají soubojové hráče, ale ti si drží i vysokou kvalitu na míči. V tom se fotbal posouvá. Nemáme pro fanoušky třeba tak atraktivní soupeře, ale všichni jsou velmi silní.

Upínáte se víc k reprezentaci, když ve Spartě nastupujete jen na minutky?

Snažím se dělat všechno pro to, abych byl vždy připravený na sto procent. Ve Spartě i v reprezentaci.

Na gól čekáte skoro čtyři měsíce. Zlomíte to za lvíčata?

V hlavě to mám. Ale rád bych vstřelil gól hlavně proto, abych pomohl týmu. Branky se od útočníků čekají, to si uvědomuji.

Znovu jste se připravovali na jihu Čech. Bydlíte na Hluboké, hrajete v Budějovicích. Líbí se vám zde?

Místní podmínky už známe. Jsou na vysoké úrovni, je to skvělé. Trénovali jsme i v Olešníku, i v Budějovicích. Na jihu se nám líbí, ale není to dovolená. Máme tu svoji práci.

V Budějovicích se proti vašemu zápasu s Walesem hraje ve stejný čas hokejová extraliga. Nebojíte se, že to ubere diváky?

Víme, že hokej je v Budějovicích priorita. Ale na naše zápasy si lidé vždy cestu našli a věřím, že přijdou znovu. Nám se v Budějovicích daří, tak věřím, že na to navážeme.