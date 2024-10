Kapitán Sejk: Ukázali jsme, že jsme tým, který by na šampionátu být měl

K postupu ze skupiny do baráže jste Litvu potřebovali porazit, ale v první poločase jste jí gól nedali. Vy sám jste měl několik šancí, jak moc jste se po jejich neproměnění držel za hlavu?

Hodně. Dokonce jsem si už jsem říkal, že ho snad vůbec nedám. Ne snad, že bych si nevěřil, ale co víc jsem mohl chtít... Naštěstí mi to tam přece jen spadlo. Jsem ale rád, že kluci rozhodli přede mnou a když jsme gól přidal i já, už jsme to dohrávali v klidu.

Jak bylo těžké dostávat se do obranného valu Litevců?

V prvním poločase těžší, ale věděli jsme, že jim síly budou ubývat, že to nemohou vydržet. Šlo jen o to je nepustit je do šance, do které jsme je bohužel pustili a musím dát ocenit Lukáše Horníčka, který předvedl skvělý výkon. Když hrajete proto soupeři, který má jednu šanci, tak nás brankář musí podržet a on nás podržel.

Stalo se tak na začátku druhého poločas, byl to zlomový moment?

Určitě byl prvním a druhým náš první gól Kryštofa Daňka, který ho vstřelil chvilku potom.

Vstřelil ho hlavou, což se mu často nestává. Co tomu říkáte?

Dal ho, takže se mu už nemůžeme smát, že hlavou neumí. Ukázal nám, že to naopak umí, i když ho dal možná od dvanácti let poprvé.

Máte skupinu úspěšně za sebou a z druhého místa postupujete alespoň do baráže. Jaká to pro vás byla kvalifikace?

Náročná i proto, že jsme do posledního zápasu hráli o všechno. Tým se ale vyvíjel. Byly tam nějaké pády, hlavně na jejím začátku a pak hlavně v Dánsku. K tomu jsme si ale něco řekli a jsem strašně rád, jak to tým chopil a jak táhl za jeden provaz a že ta série teprve začala a že na ni navážeme.

Zlomové body v kvalifikaci?

Těch bylo, takže ani opravdu moc nevím. Třeba v Litvě, kde to bylo strašně těžké. Poločas 0:1 a kdyby lidi viděli, co se dělo v kabině, tak by asi koukali, protože to vůbec nebylo příjemné. A pak samozřejmě v Dánsku. Když prohrajete 0:5, tak to komplikované, zvlášť v tak vyrovnané skupině, ve které jsme hráli. Možná kdybychom v ní měli vyloženého favorita, tak to tak nebereme. Jsem ale rád, že jsme se z toho dostali a na tomhle posledním srazu jsme ukázali, že kvalita tady je a že jsme jedním z týmů, který by na šampionátu příští rok být měl.

V průběhu kvalifikace jste střídali úspěšná období s těmi méně úspěšnými, čím to podle vás bylo?

Možná tím, že když jsme našli kostru týmu, tak z ní někdo vypadl. Ať už to třeba byl Dan Fila, který nám hodně chyběl minulý sraz, protože minulou sezonu měl skvělou a v reprezentaci předváděl skvělé výkony. Mám nám kvůli áčku vypadl Vitík, což vzadu byla velká opora, Byl jen párkrát, ale vždycky to bylo znát. Na druhé straně jsem rád, že postupně se tým vybudoval, naskočili do něj noví kluci. To nás může hnát dopředu.

Ve čtvrtek se losuje baráž, nějaké přání?

Je tam víc variant a jsou i takové, které bych si nepřál. Třeba Belgii. Na druhé straně pokud na Evropu jet chceme, musíme jednoho soupeře porazit. Bude to těžké, může to být i o štěstí, vyzkoušeli jsme si to před dvěma lety. Věřím ale, že tým je hladový se tam dostat a na Slovensku se ukázat.