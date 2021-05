Lepšího kandidáta nenajdete, říká o sobě Salač. Chce sjednotit fotbal na Moravě

Po roce působení ve vedení fotbalu na Vyškovsku, které skončilo neúspěšnou kandidaturou do dalšího volebního období letos na jaře, má zájem stát se v červnových volbách místopředsedou Fotbalové asociace ČR za Moravu.

Představuje se uchazeč, o němž jste dost možná ještě nikdy neslyšeli.

Proč byste měl být moravským místopředsedou Fotbalové asociace ČR?

Ve vedení fotbalu musí být někdo, kdo nemá jen fotbalové, ale hlavně i manažerské zkušenosti. Moje zkušenosti a znalosti jsou více než patnáctileté, a to jak z vysokého fotbalu, kde dlouhodobě působím jako sponzor různých charitativních utkání, tak z okresní úrovně. Mládež v našem klubu jsem vybudoval od nuly, dnes máme pětaosmdesát aktivních dětí a patnáct licencovaných trenérů. Fotbalu mám co dát a hlavně nepatřím do žádné partičky politických bafuňářů z minulosti. Chci fotbal očistit, nastavit demokratické procesy a demokratické rozhodování, a pokud o moji vizi nebude zájem, tak se prostě jen vrátím zpátky do mých milovaných Heršpic k fotbalu na okresní úrovni.

Co Morava potřebuje nejvíc?

Sjednotit komunikaci. Morava není jednotná, nevystupuje a nekoná jako celek. Je to dáno historickým působením Romana Berbra. Vytvořil si autokratický systém, který byl strašně nepříjemný, ale pouze některým. Jiným - asi spíš slabším povahám, které byly rády, že se vezou - zase vyhovoval.

Berbr byl ale místopředsedou za Čechy, ne za Moravu.

Přesto měl svoje lidi i na Moravě, a pokud to tak někde bylo, tak to samozřejmě vadilo těm, kteří byli výrazně proti. Pak se propast mezi lidmi výrazně prohlubovala, až vzniklo koryto, které se nyní strašně špatně spojuje. Pak má každá ze stran svého kandidáta, hlasy se tříští a dopadá to tak, že Morava jednotná není. Moje myšlenka je sjednotit Moravu nezávislým místopředsedou. Obyčejným klukem, který zná fotbal odspodu. Myslím si, že je to správná cesta.

Sjednocovat neumí každý. Jakou pro to máte průpravu?

Osmnáct let podnikám a vždycky jsem se musel umět s každým dohodnout. Mám za sebou velké projekty v různých odvětvích včetně nemovitostí a energetiky, a to i v zahraničí. Musel jsem tedy vstoupit i do multikulturního prostředí, kde Ukrajinec, Francouz a Čech mají každý na danou věc jiný názor a vy s nimi musíte umět komunikovat.

Dá se podle vás tato zkušenost aplikovat na fotbal na Moravě?

Rozhodně. Věřím, že dokážu lidi pochopit a pracovat s nimi tak, aby je práce bavila a byla zajímavá i pro ně. Místopředseda by měl především rozvíjet mládež a infrastrukturu a měl by být servisní osobou pro jednotlivé úrovně okresů, krajů, klubů. Místopředseda je na Fotbalové asociaci ČR nejzásadnější výkonná funkce za Moravu, přitom komunikace směrem do krajů a okresů tady čtyři roky chyběla. V tom cítím největší poptávku po změně. Morava nebyla nijak zvlášť berbrovská, předsedové jednotlivých okresů jsou šikovní kluci a dělají fotbal s láskou. Nefungovalo ale, že by se Morava spojila a jasně řekla: tyto pojmenované projekty chceme prosadit. Všichni pánové, kteří ve vedení asociace za Moravu byli, jen mlčeli. Byli totiž autokraticky šikanováni pány z Čech.

Když jste protikandidátem někoho, kdo vykonal nula, tak je všechno lepší než nula.

Pozice místopředsedy je jednou z nejvyšších. Ale když vyslechnete názory okresních funkcionářů, často vám řeknou, že fotbal je potřeba změnit hlavně odspodu. Aby se jeho podhoubí zvedlo, aby se pracovalo s mládeží, aby se zastavil úbytek dětí. Neuvažoval jste o tom, že pokud pro fotbal chcete něco udělat, bylo by lepší začít odspodu, kde je práce nejakutnější a neúčinnější?

Přesně tohle mám odpracováno na úrovni klubu, z mého pohledu je to ta nejzásadnější zkušenost. Když vezmete skomírající klub a postavíte ho na nohy právě v ohledech dvou hlavních programů, které vnímám jako nejpodstatnější, a to je rozvoj mládeže a infrastruktury. Díky tomu mám pozitivní zpětnou vazbu z okresů, kde vidí, že jejich prostředí rozumím. Mám také zkušenost z působení v rámci OFS Vyškov, kde jsem poznal a pochopil potřeby a problémy právě těch okresních klubů, trenérů nebo hráčů a jejich podmínek pro fungování.

Kdo je Václav Salač Předseda oddílu TJ Heršpice, za který ve svých 37 letech také hraje na pozici obránce, podniká v oblastech nemovitostí a e-commerce. V minulosti zastával rovněž řídící pozice v oborech financí a energetiky.

Hlásí se k hnutí Fevoluce. Jeho podporovateli jsou například Vladimír Šmicer, Pavel Vrba, František Komňacký, Karel Rada, Ondřej Vetchý a další.

Mluví anglicky a německy.

Stačila tahle krátká, necelý rok trvající praxe?

Rozhodně to období pro mě bylo inspirující, ovšem myšleno negativně. Pro mě také byla zkušenost právě s některými představiteli „okresu“, kdy jejich politikaření a zákulisní boje a nečestné praktiky jsou právě obžalobou současného stavu našeho fotbalu.

Proč jste se tedy tamtéž ucházel letos znovu o funkci ve výkonném výboru?

Dopředu jsem oznámil, že budu kandidovat na místopředsedu FAČR, nechtěl jsem kumulovat výkonné funkce a kandidovat na předsedu OFS Vyškov. Proto jsem se ucházel o místo řadového člena výkonného výboru, abych navázal na svoji dosavadní činnost. Ve výsledku jsem se stal terčem negativní kampaně, dva dny před volbami a za mými zády, kvůli tomu, že jsem se přihlásil k myšlenkám Fevoluce a pozitivním změnám v našem fotbale. Své nezvolení tak beru jako odplatu některých přehnaně ambiciozních lidí z vedení OFS, kteří ve mně viděli o to větší ohrožení svých pozic. Nezazlívám jim to, nijak jsem proti nim neútočil a nevedl žádnou negativní komunikaci. Je to jejich cesta, kterou se rozhodli jít, a jejich svědomí. Kluby moc dobře vědí, jakým způsobem vše proběhlo, a naopak mám od mnoha klubů na našem okrese podporu. I díky tomu, že dobře vědí, jak pracuji v rámci TJ Heršpice pro klub, pro mládež i pro náš region. Pro mě to celé byl a je impuls, že změna klimatu ve fotbale je opravdu potřebná.

Jak na to?

I na základě této zkušenosti naprosto souhlasím, že se fotbal musí změnit odspodu, ale vy taky musíte svrchu vytvořit podmínky, aby se na tom spodku mohlo začít. Z pozice místopředsedy malého vesnického oddílu vím, jaké to je pokrýt trenéry kategorie od minipřípravek až po dorost, jaké to je potýkat se s nedostatkem dorostenců, protože nejsou možné střídavé starty hráčů, co způsobuje absence podmínek pro vzdělávání trenérů mládeže. Jako místopředseda bych chtěl nastavit podmínky pro to, aby se rozvíjel okresní fotbal.

Na svém webu ukazujete podporu od známých osobností českého fotbalu, jakými jsou třeba Pavel Vrba, Vladimír Šmicer, Karel Rada, Ondřej Vetchý a další. To není ryze moravská podpora.

Nechci rozdělovat, kdo je moravský a kdo není. To je jeden z největších současných problémů našeho fotbalu, věčné rozdělování a nálepkování. Moji podporovatelé jsou nikoliv z Moravy, ale celorepublikoví. Ti, co si jsou vědomi významu funkce místopředsedy, a proto se zapojili do mé podpory, aby dali najevo, že místopředseda je důležitý pro celý fotbal.

Bude vás ale mít na Moravě kdo zvolit?

Já jsem o tom přesvědčený. To přece není jen o tom, jestli máte pět nebo dvacet podporovatelů. To je o skutečné práci, kterou uděláte v rámci předvolebního období, kdy představíte program, popovídáte si s lidmi, zjistíte, jaké mají problémy, a i z té diskuse vyplyne, jestli jim umíte pomoct. Všude, kde jsem byl, jsme si několik hodin povídali o konkrétních věcech, jak změnit fotbal z hlediska mládeže, z hlediska infrastruktury, z hlediska komunikace, z hlediska přivedení sponzorů... A to potom nejsou prázdné řeči. Pokud máte zpětnou vazbu, že jste přesvědčil lidi o svých schopnostech, tak potom můžete očekávat, že podporu budete mít napříč celou Moravou.

Vašeho hlavního protikandidáta Františka Juru z Prostějova zná prakticky každý. Byl trenérem, je starostou Prostějova, kde se také angažuje ve fotbale. Vy známý nejste. Je to váš handicap?

Naopak si myslím, že je to moje výhoda. Vnímám to tak, že kandidáti, patřící do historických struktur, jsou automaticky znevýhodněni tím, že zbylá část Moravy je nepodporuje. Každá z těch skupin má svého kandidáta, ale pokud lidem nabídnete někoho, kdo nepatří ani tam, ani tam, ale patří fotbalu, obyčejným klukům a holkám, těm, co ten fotbal milují, tak by pro ně mohl být zajímavý.

Primátor města Prostějova František Jura.

Ovšem kandidáti jako František Jura jsou nejen známí, ale díky tomu i čitelní. Každý ví, co od nich může čekat. Takhle vyprofilovaný vy nejste. Jak budete čelit případné domněnce, že za vámi může stát někdo jiný, kdo bude skrz vás prosazovat svoje zájmy?

To se ptáte, jestli jsem někoho prostředníkem?

Nepodsouvám vám to, ale může to tak vypadat.

Každý se může podívat na moji práci, vykonanou v regionu Slavkovska na úrovni klubů. Pokud si nastudujete můj životopis, který je veřejný, a případně zjistíte reference od společností, kde jsem působil nebo které vlastním, tak je vše naprosto čitelné a otevřené. Mám webové stránky, kde mám o sobě veškeré informace, mám připravený program, kde jsou jednotlivé body rozpracované do detailu, mám profil v databázi Fotbalové asociace ČR. Mám všechno dohledatelné, měřitelné a zjistitelné. Takže já to vnímám úplně naopak.

Místopředsedové FAČR Roman Berbr (vlevo) a Zdeněk Zlámal na tiskové konferenci

V čem byste měl být lepší než současný moravský místopředseda Zdeněk Zlámal?

Současný místopředseda byl velmi slabý. To není můj pohled na jeho osobu, ale taková je zpětná vazba ze všech okresů a krajů. Nikdo mně nepotvrdil, že by se současným místopředsedou počítal na další volební období. Z tohoto pohledu, když jste protikandidátem někoho, kdo vykonal nula, tak je všechno lepší než nula. Pokud k tomu máte mimořádně dobré manažerské zkušenosti, dokážete pracovat s lidmi, s procesy a s projekty, tak vám to dá obrovskou výhodu pro práci na pozici místopředsedy. Společně se znalostmi z nejnižšího fotbalu se to krásně zaceluje tak, že se profilově těžko hledá protikandidát s lepšími předpoklady.

V jakém časovém horizontu věříte, že by za vámi vaše práce měla být vidět?

Jsem zvyklý pracovat tak, že připravím konkrétní projekty, například pro rozvoj mládeže a vzdělávání trenérů, a to nejprve cestou kvality a následně cestou kvantity. A tady je právě třeba té manažerské zkušenosti. Připravím projekty ve spolupráci s konkrétními strategickými sponzory, například na rozvoj infrastruktury, čímž mám na mysli kupříkladu projekty na výstavbu hřišť. Bavíme se o tom, zejména na jižní Moravě máme málo umělek s osvětlením, případně hřišť pro děti na vesnicích o rozměrech alespoň pro mládež do starší přípravky, tedy 25x40 metrů. Infrastruktura je zásadně zanedbaná. Já jsem navíc v rámci byznysového prostředí schopen přivést tři nebo čtyři konkrétní velké sponzory, ochotné pracovat pro fotbal. Z mého pohledu je to naprosto zásadní věc. Vraťme se ale k otázce.

Děkuji. V jakém horizontu by tedy měla být vaše práce vidět?

Můj osobní názor je ten, že prvních šest měsíců zabere příprava konkrétních projektů, zpětných vazeb a vzájemná komunikace. Zbývá tři a půl roku do konce volebního období, což je čas na implementaci těchto myšlenek. Za čtyři roky se může říct, že se udělal kus práce, co se konkrétně postavilo, co se konkrétně rozvinulo, co nefungovalo, co se další čtyři roky může dělat jinak. Takové mám myšlenky. My v rámci klubu TJ Heršpice společně diskutujeme, vznikne nějaké stanovisko, zápis a následně jdeme projektově plnit to, co jsme si stanovili. Takhle naprosto stejně musí fungovat Morava. Musí se vyjádřit ligové kluby, MSFL, divize, kraj a okres. Nastavíte program a následně ho začínáte implementovat. Projekt byste měl plánovat tak, abyste byl za něho zodpovědný, tedy na dobu, po kterou jste volený v dané funkci.

Václav Salač, fotbalový trenér, kandidát na místopředsedu FAČR za Moravu.

Teď jen jestli jste konkrétními kalkulacemi kolem umělých hřišť nenahrál na smeč tomu, koho napadne, že chcete jít do vysoké funkce kvůli podnikání s umělkami.

Já to vidím zcela naopak. Respektive zcela transparentně zmiňuji své úvahy a plány a vidíte, že to není jen prázdné plácání, ale ty věci mají také nějaký reálný základ. Já osobně na tomto nemám zájmy finanční ani jiné. Zabezpečený jsem opravdu tak dobře, že už se nemusím věnovat ani svému podnikání, natož rozjíždět podnikání nové. Svůj čas můžu a chci věnovat fotbalu, jeho rozvoji, výchově mladých talentů. Tohle, co jste řekl, mě ani nenapadlo. Ale děkuji za rýpavý dotaz.

Opravdu si věříte, že z vysoké funkce dohlédnete až dolů do každodenního provozu?

To je přece jenom o tom, jaké si to uděláte vy sám. Pokud jste nafoukaný, chodíte jen po zápasech a létáte na zápasy reprezentace, pak se dolů špatně dohlíží. Ale pokud jste jeden z těch normálních kluků, kdo to zná v kabině, tak dobře víte, za kým jít a s kým se o čem bavit. Pokud nemáte nos nahoře, tak tuhle každodenní práci chcete dělat a hodně vás baví.