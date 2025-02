Buffon junior a Česko? Dodržel slovo. Zapojili se i Nedvěd s Poborským, líčí Jílek

Lous Buffon a trenér reprezentace do 18 let Václav Jílek. | foto: koláž iDNES

Sedmnáctiletý syn Gianluigiho Buffona, jednoho z nejslavnějších brankářů historie, a české modelky Aleny Šeredové dorazí v neděli na třídenní kemp národního týmu do 18 let, což zní od pondělka jako senzační zpráva.

„Když jsme se loni na podzim dozvěděli, že by chtěl udělat krok směrem k českému fotbalu, žádnou akci, na kterou bychom ho mohli pozvat, už jsme do konce roku neměli. Teď se všechno rozjelo nanovo a Louisův zájem trval,“ těší Jílka.

Zaujalo mě, že v souvislosti s Buffonem juniorem zmiňujete i Nedvěda s Poborským. Jaké byly jejich role?

Neznám do detailu konkrétní pozadí. Samozřejmě, že Pavel Nedvěd má na Buffona staršího vazbu z Juventusu. Hlavní práci ale na začátku roku odvedl technický ředitel asociace Erich Brabec, který komunikoval s hráčovou maminkou. My s realizačním týmem jsme nakoukávali zápasy, věnovali jsme tomu poměrně dost času a rozhodli jsme: Louise chceme poznat osobně.

Na rozdíl od táty nastupuje v útoku či na křídle.

A pro nás je to zajímavá možnost, jak si rozšířit portfolio hrotových útočníků, kde máme dlouhodobě trochu problémy.

Umí česky?

Co vím, tak jen lámanou češtinou, ale zatím jsme spolu nemluvili. To až osobně na kempu.

Nebylo nutné mu představit konkrétní vizi?

Zatím ne. A kdyby ano, určitě bychom to nedělali po telefonu. Tím, že jsme z jeho strany cítili skutečný zájem přijet, nebylo potřeba ho zásadně přesvědčovat.

Nepřekvapilo vás, že se mu Italové neozvali?

Oni se mu ozvali, ale až po nás, což je na celém příběhu možná nejzásadnější. Zprvu zájem neměli a my s ním v mezidobí domluvili účast na našem kempu.

Takže jen dorovnali nabídku?

Přesně tak. A mě moc těší, že Louis dodržel slovo, když v Itálii řekl: Ne, jedu do Česka.

Měl by se podobným směrem český fotbal ubírat i dál?

Erich Brabec rád používá termín osvěžení české DNA. Zčásti to může být směr, který pomůže, ale rozhodně bych to takhle nepaušalizoval. Pořád jde spíš o jednotlivé případy fotbalistů. Leckdy to může být shoda okolností, kdy se kluci s dvojím občanstvím nedostanou do lokální reprezentace, kde žijí.

Jako v případě Yannicka Eduarda, kmenového hráče německého Lipska, který už reprezentoval Nizozemsko i Česko?

Například. Běžně to dělají v severských zemích, hodně k tomu přistupují také Poláci. Často je to o typologii hráčů, kteří vám chybějí. Ale rozhodně to nevypadá tak, že by náš tým mapoval a hledal kluky jen na základě toho, zda mají dvojí občanství.

Jak to tedy je?

Jasně, že každý hráč s jinou kulturou a jiným fotbalovým zázemím může do týmu vnést nějaký zajímavý element. Ale pokud se budeme bavit konkrétně o Louisi Buffonovi, nepředbíhal bych: pozvali jsme ho, abychom se osobně poznali a viděli ho na hřišti. Nejde ani o oficiální reprezentační termín. Teprve uvidíme, co bude dál.

Předpokládám, že podobný je také příběh Timothyho Akindileni, dalšího nováčka v nominaci.

Vyrůstal ve Skotsku, ale maminka je Češka a tatínek Afričan. Jeho jméno se k nám dostalo od Aleše Křečka, trenéra devatenáctky, který přímo komunikoval s jeho agentem. S asistentem Pavlem Šustrem se na Timmyho jeli přímo podívat.

Timothy Akindileni v dresu Aberdeenu během utkání Youth League s Puskás Akademií (říjen 2024).

Co viděli?

Vysokého levonohého stopera, kterých je obecně málo. Hrál Youth League za Aberdeen, před pár týdny přestoupil do Queens Park Rangers, takže potenciál v sobě má určitě velký. Od maminky víme, že česky se jakž takž domluví s babičkou, takže klíčová bude angličtina. Taky ale víme, že se na sraz vyloženě těší a je nadšený, že pozná českou fotbalovou kulturu. I to je pro nás moc důležitá informace.

Snažíte se o to, aby si podobní hráči vytvořili k Česku hlubší vztah? Můžete ho cíleně budovat?

Takhle jsem o tom nepřemýšlel. Ke všemu máme k dispozici jen krátký sraz, takže jde hlavně o to vytvořit prostředí, ve kterém se kluci budou cítit dobře a komfortně. I proto řešíme maličkosti, kdo s kým bude na pokoji a podobně.

Je v týmu někdo, kdo mluví italsky?

Potřebovali bychom Adama Sosnu, ale toho z Juventusu v neoficiálním termínu nezveme. Proto řešíme spíš, kdo umí dobře anglicky. A možná dáme ve finále oba nováčky dohromady.

V čem je neoficiální únorový přípravný kemp specifický?

Slouží k tomu, abychom poznali nové hráče nebo si ověřili výkonnost těch, kteří s námi delší dobu nebyli. Klíčová je sportovní stránka, potrénujeme, v jednání máme modelový zápas, čekají nás meetingy ohledně způsobu hry a principů, které chceme klukům vštěpovat. A vždycky to prokládáme i teambuildingem.

Čistě teoreticky: kdyby se Buffon i Akindileni předvedli, mohli byste je vzít už v březnu turnaj do Portugalska, oficiální akci UEFA?

To by byl ideální scénář, protože bychom je rovnou viděli i v těžkých zápasech, ale to předbíhám. Oba mají zároveň české občanství, takže nic nebrání tomu, aby za nás nastoupili. Stejně tak ovšem mohou své rozhodnutí změnit a příště reprezentovat Itálii nebo Skotsko, záleží jen na nich. Sami jsme zvědaví, jak se vše kolem nich bude vyvíjet.