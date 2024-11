Jemelka zlomil kletbu. Je to inteligentní fotbalista, chválil ho spoluhráč Holeš

A co víc, národní tým konečně vyhrál s Jemelkou v sestavě, a to až na desátý pokus. V předchozích devíti zápasech, do nichž za reprezentaci nastoupil, Češi hned šestkrát prohráli.

„Vidíte, já ani nevěděl, že nějakou takovou kletbu má. Vašek byl ale excelentní. Chtěli jsme ho už na minulém srazu, ale měl zdravotní problémy, takže se nám omluvil. Je to univerzál s výborným charakterem. Navíc kolik vyhraje soubojů... Je radost s ním spolupracovat,“ chválil svého obránce reprezentační trenér Ivan Hašek.

Jemelka svoje reprezentační putování začal ještě v Sigmě, v roce 2020 debutoval v Lize národů proti Skotsku (1:2). Z Olomouce se do národního týmu dostal pak ještě několikrát, než přestoupil do Plzně, kde letos opět dokazuje svoji extratřídu. Proto ani kouč Hašek nemusel mít velké starosti, když mu z obrany vypadly stálice Krejčí a Vitík.

Reprezentační stopeři Tomáš Holeš s Václavem Jemelkou po vítězství v Lize národů nad Gruzií

Jemelka se tedy ve čtyřčlenné obraně postavil vedle úterního kapitána Tomáše Holeše. „Je výhoda, že může alternovat ve formaci se třemi obránci, na což je zvyklý z Plzně, nebo ve čtverce,“ kývl Hašek.

„Upřímně, nevěděl jsem, co čekat, protože Vašek stopera ve čtyřce moc nehraje, zatímco my ve Slavii to aspoň občas točíme,“ líčil Holeš spolupráci s novým kolegou. „Ale nakonec nám to klapalo fakt suprově. Rozuměli jsme si spolu, před zápasem jsme si řekli, co potřebujeme. Je vidět, že Džema je inteligentní fotbalista,“ dodal Holeš.

Jemelka oba duely listopadového srazu odehrál celé. „A navíc v nich zahrál skvěle. Dodržovali jsme, co jsme chtěli. Na to, jakou má Gruzie ofenzivní kvalitu, nám to fungovalo dobře,“ ocenil Holeš.

Jemelka byl i u prvního gólu Česka, když přesným nákopem za obranu vyslal do úniku Hložka, jenž s kolegy v útoku nezahálel. Reprezentační zkušenosti Jemelka jistě brzy zužitkuje, už 12. prosince totiž jeho Plzeň hostí v Evropské konferenční lize slavný Manchester United.