To se nepovedlo, pískot jsme si zasloužili, řekl zastupující kapitán fotbalistů Jemelka

  22:39
Do Hradce Králové za ním dorazili manželka, otec, sestra, aby viděli, jak Václav Jemelka vedl do boje fotbalovou reprezentaci v přípravě proti Saúdské Arábii (1:1) jako kapitán. „Pro mě krásný pocit, to se vám jen tak nepoštěstí. Ale mrzí mě, jak to vypadalo a nakonec dopadlo,“ řekl.
Václav Jemelka brání míč před Abdulrahmanem Al Oboudem, na pomoc přibíhá Michal Sadílek.

Rozmrzelí čeští hráči na konci utkání se Saudskou Arábií.
Saudští hráči slaví gól, který na závěr utkání s Českem zařídil Abdullah Al...
Nástup týmů před začátkem utkání Česka se Saudskou Arábií.
Patrik Schick dostal před zápasem se Saudskou Arábií ocenění za 100 ligových...
Třicetiletý stoper z Viktorie Plzeň byl jedním z mála, který v přípravném duelu obstál. Nechyboval, v obraně byl jistý. Po zápase mluvil upřímně a výkon týmu hodnotil trefně.

„Rozčarování? Samozřejmě, že ano. Mrzí nás to. Úplně se to nepovedlo. Bohužel. Nehráli jsme dobře, předvedli jsme málo,“ prohlásil.

Slyšel jste pískot fanoušků?
Je to smutné, ale asi jsme si to zasloužili.

Saúdové vás přehráli, měli mnohem vyšší držení míče...
S tím jsme tak trochu počítali. Víme, že jsou hračičkové, že míč budou držet víc než my. Nesnaží se za každou cenu jít hned dopředu, ale radši si to ještě rozehrají. Držení míče bychom asi skousli, ale my odvedli špatný výkon.

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

V sestavě byli náhradníci, tým se takto sešel na hřišti poprvé, někteří ani nehráli na svých postech. Mohl to být jeden z důvodů nepovedeného utkání?
Roli to hrát mohlo, ale oni to měli podobně. Taky sestavu hodně protočili. Za to se určitě schovávat nemůžeme. Každý si musíme sáhnout do svědomí.

Dokážete najít příčinu, proč jste kromě penalty neměli jinou šanci?
Takhle po zápase bych řekl, že jsme asi málo nabíhali za obranu. Málo jsme se rvali. V první půli jsme mezihru měli ještě dobrou, něco jsme si vytvořili, ale po přestávce nám to odešlo. Vůbec jsme nehráli, jen jsme se bránili. Když jsme míč získali, hned jsme ho ztratili, vyhodili do autu, nebo ho odevzdali. Proto jsme se neprosadili.

Co vám v kabině řekl trenér Hašek?
Spokojený nebyl, to je jasné. Ale život jde dál. Musíme se soustředit na zbytek kvalifikace, ta je důležitá.

Václav Jemelka v leteckém souboji s Abdulrahmanem Alobudem.

Příště máte Chorvatsko, rozhodující zápas o to, jestli budete mít šanci na přímý postup na mistrovství světa. Co si do něj ze zářijového srazu odnesete?
Hodně poznatků. Hlavní je, že jsme vyhráli v Černé Hoře, to bylo stěžejní. Tady to byla příprava, šanci dostali další hráče a trenérovi to jistě něco ukázalo. Vyhodnotíme si to a jdeme dál. Příště musíme být lepší.

Jelikož kapitán Souček zůstal na lavici, pásku jste dostal vy. Změnilo to vaši roli?
Ne, nemyslím si, že bych se změnil, snažil jsem se být stejný. Jen před zápasem jsem měl k týmu proslov, to je tady běžné. Něco jsem klukům řekl.

Co jste říkal?
Ať makáme. No, prostě věci, které se před zápasem normálně říkají. Snažil jsem se odvést maximum, ale jsme zklamaní.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
