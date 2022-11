Jsem rád, že to tam spadlo, ale všichni víme, že to byla chyba gólmana, řekl Černý

Reprezentace si v přípravném utkání vytvořila příliš málo šancí a prohrála 1:2. Díky střele, která se musí chytat.

Černý si vzal balon dobrých pětadvacet metrů od branky, vypustil přízemní jedovku a čekal, co se stane. Míč poskočil, padající gólman ho nezkrotil a bylo.

Ale kalendářní rok končíte porážkou. Vadí to hodně?

Mrzí, samozřejmě. Věděli jsme, že to bude úplně jiný zápas než naposledy s Faerskými ostrovy. Ale musím přiznat, že jsme měli příliš málo šancí. Nebo jinak: šance jsme měli, ale jen po vápno.

Proč to nešlo blíž k bráně?

Z mého pocitu jsme se dostávali jen po šestnáctku, což vyčítám i sobě. V těch důležitých situacích jsem byl hodně, ale chybělo mi zjednodušení nebo to přede mnou Turci dobře zhustili.

Takže když to nešlo do pokutového území, musel jste pálit z dálky?

Musím říct, že to umím trefit i líp. Tohle byla jasná chyba gólmana.

Jaký byl vlastně váš rok s reprezentací?

Těžký. Na srazech, na kterých jsem byl, jsme potkávali velmi těžké soupeře. Liga národů v první divizi, to byli extrémně nároční soupeři, samé světoznámé týmy. Špatné bylo, že se na jaře nepostoupilo na mistrovství světa, což je neúspěch číslo jedna a obrovská škoda.

Pro vás to byl vlastně přelomový rok. Poslední tři zápasy jste byl v základní sestavě.

Za to jsem hrozně rád. Jsem zdravý. Prošel jsem si velice závažným a dlouhým zraněním. Jsem zpátky a nějakým způsobem se snažím budovat si místo v národnímu týmu. Nebýt zranění, o to místo bych se pral dřív. Ano, jsem rád, ale vždycky jde o výkon tým.

Takže až jednou budete koukat na svůj dres z Turecka, který si schováte na památku, budete vzpomínat na porážku nebo na svůj gól?

Hrajeme týmový sport, takže jako první se vždycky vybaví porážka. Jsem rád, že mi to tam spadlo, ale my všichni jsme chtěli završit rok minimálně remízou.

Byl to sice přátelák, ale atmosféra byla dost bouřlivá, co?

Fantastická. O Turecku se ví, že to tady žije. Navíc na tomhle stadionu hrála jejich reprezentace vůbec poprvé, tak se to dalo čekat. Snad jsme z toho zaskočení nebyli. Už při rozcvičení se na nás pískalo, ale každý se soustředí na sebe. Samozřejmě slyšíš, co dělá publikum, ale snažíš se to vypustit.

Teď můžete vypustit vy. Začíná dovolená.

Mám necelé dva týdny volna, pak s Twente odjíždíme na tour do Kostariky. Šestého ledna pak hrajeme první ligový zápas.

Bude to dovolená úplně, nebo budete sledovat mistrovství světa?

Určitě budou momenty, kdy se na zápasy podívám, ale teď se strašně těším na volno. Je první po roce a půl. Chci si odpočinout a nabít se na nový rok.

Budete fandit svým?

Myslíte Holandsku, jestli to chápu dobře? Určitě jim budu fandit. Nemám tam sice žádného oblíbence, ale budu jim přát, aby se dostali co nejdál.