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Reprezentační kariéru končí také Černý. Byl to bolestivý proces, přiznal v Turecku

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  11:15
Český reprezentant Václav Černý v akci proti Faerským ostrovům.

Český reprezentant Václav Černý v akci proti Faerským ostrovům. | foto: ČTK

Václav Černý se chystá rozehrát v utkání s Černou Horou.
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Český útočník Václav Černý v kvalifikačním utkání na Faerských ostrovech mezi...
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Třetí reprezentační konec v krátkém čase, byť tentokrát nejde o fotbalistu, který se zúčastnil mistrovství světa. V národním dresu už nebude pokračovat osmadvacetiletý křídelník Václav Černý, aktuálně hráč tureckého Besiktase Istanbul. V rozhovoru pro TRT Spor prozradil, že šlo o bolestivé rozhodnutí.

Černý má na kontě za reprezentaci 30 startů, ve kterých nastřílel osm branek. Naposledy nastoupil za národní tým loni v říjnu při porážce 1:2 ve světové kvalifikaci na Faerských ostrovech, po níž skončil trenér Ivan Hašek.

Černému se po zápase v televizním rozhovoru nelíbilo, že mu reportér připisoval odpovědnost za jeden z inkasovaných gólů.

Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Na poslední kvalifikační duel s Gibraltarem už pozvánku do reprezentace nedostal, stejně tak ho nevybral ani nový trenér Miroslav Koubek na březnové play off o mistrovství světa.

Černý se nezúčastnil ani šampionátu v Americe, po němž zkušený kouč skončil. Národní celek je aktuálně bez trenéra.

Václav Černý se chystá rozehrát v utkání s Černou Horou.

„Rozhodl jsem se opustit národní tým. Je to poprvé, co to oznamuji. Byl to pro mě těžký a bolestivý proces,“ řekl v rozhovoru s tureckým sportovním kanálem Černý, který se zúčastnil předloňského mistrovství Evropy v Německu.

Odchovanec Příbrami není prvním českým hráčem, jenž v létě ukončil reprezentační kariéru. Po světovém šampionátu se s národním dresem rozloučili obránce Tomáš Holeš a nejlepší střelec aktuálního výběru útočník Patrik Schick. Další budoucnost v reprezentaci zvažuje bývalý kapitán Tomáš Souček.

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Témata: Václav Černý

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Trnava vs. KroměřížFotbal - - 10. 7. 2026:Trnava vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
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