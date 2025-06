Češi jsou v kvalifikaci o světový šampionát dál stoprocentní a po třetím vítězství proti papírově slabším soupeřům se chystají na pondělí duel v Chorvatsku.

„Jedeme tam v hrozně dobré pozici,“ těší Černého, který po úvodním poločase, který si vyčítal, předvedl mnohem lepší výkon po přestávce.

ZNÁMKY Jak se vám líbil výkon českých fotbalistů proti Černé Hoře?

Druhé dějství jste načal krásným gólem, který však kvůli těsnému ofsajdu Patrika Schicka odvolal VAR.

Hrozná škoda, protože jsem to vyřešil dobře. V tu chvíli to pro nás navíc byla dost důležitá chvíle, chtěli jsme přidat druhou branku co nejrychleji, abychom měli co nejdřív klid. Naštěstí se to pak brzy povedlo.

Centroval jste právě na Schicka, který skóroval. Prověřená spolupráce?

S Páťou je to hrozně jednoduché, známe se fakt dlouho, hrajeme spolu od mládežnických reprezentací a dobře víme, co od sebe můžeme čekat a jak se nejlépe doplnit. Tohle bylo v pořádku.

V pořádku byla i práce defenzivy, souhlasíte?

Rozhodně. Všichni kluci byli skvělí, skoro bych řekl – a neberte mě za slovo – bezchybní. Tohle nejsou jednoduché zápasy a my si s tím podle mého názoru poradili fakt dobře. Vím, že bychom mohli být atraktivnější, ještě dominantnější a celkově lepší. Ale máme třetí výhru, což je pro nás strašně důležité.

Do Chorvatska pocestujete plní sebevědomí.

Půjdeme do toho s pokorou a respektem. Víme, že musíme vycházet z toho, v čem jsme silní. Musíme se dát rychle dohromady, zregenerovat a připravit se na poslední utkání sezony. Proč si neříct, že ho chceme zvládnout za tři body a udělat si hezký začátek volna?

Někteří z vás už částečné volno měli. Jak těžké bylo po konci ligových povinností nastoupit do dalšího ostrého duelu?

Když hrajete deset měsíců co tři dny zápas a pak z toho skoro na dva týdny vypadnete, je to znát. Myslím, že hlavně v první půli jste to všichni viděli. Není a nesmí to být žádná omluva, ale ve hře nám trochu scházel rytmus. Naštěstí to Adam Hložek krásným gólem otevřel, všem se nám pak hrálo lépe a zvládli jsme to. Mám radost.