  15:21
Čeští fotbalisté do 21 let vyhráli i druhý kvalifikační zápas o mistrovství Evropy 2027. Na Gibraltaru zvítězili po obratu 2:1, čímž navázali na úvodní páteční triumf 2:0 nad Skotskem. Domácí vedli po gólu Kylea Clintona z penalty, za chvíli odpověděl Matyáš Vojta a po změně stran rozhodl střídající Lukáš Mašek.

Matyáš Vojta slaví gól | foto: Petr Bílek, MF DNES

Trenér Michal Bílek si udržel stoprocentní bilanci. V říjnu se jeho výběr utká s Ázerbájdžánem a Bulharskem, zbývajícím soupeřem ve skupině B je favorizované Portugalsko.

V utkání hraném na umělé trávě od začátku podle očekávání dominovali čeští mladíci. V osmé minutě Vojta vypálil z úhlu, brankář Victor míč vyrazil, ale dobíhající Eduardo ho těsně minul. Po necelých 20 minutách dostal Gibraltar příležitost pokutového kopu. Hunal zahrál ve vápně rukou a hlavní sudí Beltrano až po signalizaci svého asistenta odpískal penaltu, kterou bezpečně proměnil Clinton.

Následně neplatil Vojtův gól kvůli ofsajdu a Paluska po Šínově rohu hlavičkoval do břevna. Po dalším centru Šína ale hosté srovnali. Paluska prodloužil míč na zadní tyč a Vojta se zblízka nemýlil. Další tři šance v úvodním dějství ale nezužitkoval a Kričfaluši trefil hlavou břevno.

Po změně stran napálil horní tyč zpoza vápna Labík. Odpor domácích zlomila „Lvíčata“ v 73. minutě. Eduardo přihrál pod sebe na nabíhajícího Maška a záložník Liberce se krátce po příchodu na hřiště zapsal mezi střelce. Překonal střídajícího gólmana Recagna, jenž nahradil zraněného Victora. Bílkův tým už těsné vedení udržel.

Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i start na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Kvalifikace ME U21
9. 9. 2025 13:00
Gibraltar Gibraltar : Česko Česko 1:2 (1:1)
Góly:
19. Clinton
Góly:
25. Vojta
73. Mašek
Sestavy:
Victor (64. Recagno) – Peacock, Gonzalez (80. Fortunato), Carrington, Britto (46. Coombes) – Gomez (71. Mason), Perera, Clinton (80. Federico) (C), Jessop – Stevens – Caetano.
Sestavy:
Baier – Chytrý, Paluska, Hunal (68. Slončík), Konečný, Labík – Šín (83. Jelínek) (C), Kričfaluši, Ambroz (68. Mašek) – Vojta, Eduardo (74. Planka).
Náhradníci:
Recagno – Coombes, Federico, Mason, Busto, Mansfield, Fortunato, De Torres, Chipolina.
Náhradníci:
Koutný – Jelínek, Žitný, Mikulenka, Mašek, Trédl, Slončík, Planka, Bužek.
Žluté karty:
28. Britto, 69. Gomez, 70. Caetano, 90+3. Recagno
Žluté karty:
41. Eduardo

Rozhodčí: Beltrano – Ercolani, Cristiano (SMR)

Tabulka skupiny B

1.Česko22004:16
2.Portugalsko11005:03
3.Bulharsko11003:03
4.Skotsko10010:20
5.Gibraltar20021:50
6.Ázerbájdžán10010:50
Výsledky

