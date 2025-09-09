Trenér Michal Bílek si udržel stoprocentní bilanci. V říjnu se jeho výběr utká s Ázerbájdžánem a Bulharskem, zbývajícím soupeřem ve skupině B je favorizované Portugalsko.
V utkání hraném na umělé trávě od začátku podle očekávání dominovali čeští mladíci. V osmé minutě Vojta vypálil z úhlu, brankář Victor míč vyrazil, ale dobíhající Eduardo ho těsně minul. Po necelých 20 minutách dostal Gibraltar příležitost pokutového kopu. Hunal zahrál ve vápně rukou a hlavní sudí Beltrano až po signalizaci svého asistenta odpískal penaltu, kterou bezpečně proměnil Clinton.
Následně neplatil Vojtův gól kvůli ofsajdu a Paluska po Šínově rohu hlavičkoval do břevna. Po dalším centru Šína ale hosté srovnali. Paluska prodloužil míč na zadní tyč a Vojta se zblízka nemýlil. Další tři šance v úvodním dějství ale nezužitkoval a Kričfaluši trefil hlavou břevno.
Po změně stran napálil horní tyč zpoza vápna Labík. Odpor domácích zlomila „Lvíčata“ v 73. minutě. Eduardo přihrál pod sebe na nabíhajícího Maška a záložník Liberce se krátce po příchodu na hřiště zapsal mezi střelce. Překonal střídajícího gólmana Recagna, jenž nahradil zraněného Victora. Bílkův tým už těsné vedení udržel.
Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i start na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
19. Clinton
25. Vojta
73. Mašek
Victor (64. Recagno) – Peacock, Gonzalez (80. Fortunato), Carrington, Britto (46. Coombes) – Gomez (71. Mason), Perera, Clinton (80. Federico) (C), Jessop – Stevens – Caetano.
Baier – Chytrý, Paluska, Hunal (68. Slončík), Konečný, Labík – Šín (83. Jelínek) (C), Kričfaluši, Ambroz (68. Mašek) – Vojta, Eduardo (74. Planka).
Recagno – Coombes, Federico, Mason, Busto, Mansfield, Fortunato, De Torres, Chipolina.
Koutný – Jelínek, Žitný, Mikulenka, Mašek, Trédl, Slončík, Planka, Bužek.
28. Britto, 69. Gomez, 70. Caetano, 90+3. Recagno
41. Eduardo
Rozhodčí: Beltrano – Ercolani, Cristiano (SMR)
Tabulka skupiny B
|1.
|Česko
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2.
|Portugalsko
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|3.
|Bulharsko
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|4.
|Skotsko
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|5.
|Gibraltar
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
|6.
|Ázerbájdžán
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0