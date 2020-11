Úspěch stavěli na partě, říká asistent trenéra úspěšně jedenadvacítky

„Chtěl jsem se na zápas dívat, ale zlobilo mě wi-fipřipojení. Tak jsem měl puštěné jen notifikace z Livesportu. Když se Řekové dostali do vedení, tak jsem věřil, že už to dobře dopadne,“ oddechne si Jiří Kohout, asistent trenéra Českých Budějovic, který na stejné pozici pomáhá i Karlu Krejčímu u české jednadvacítky.



Lvíčata si tak zajistila čtvrtou účast na Euru z posledních šesti šampionátů. Na uplynulém mistrovství před dvěma lety ale nestartovala. „Pro nás je hodně cenné, že jsme dokázali vyhrát skupinu, protože v ní byly čtyři vyrovnané týmy a Litva, která favority obírala o body. Ze začátku jsme hráli hodně zápasů doma a ztráceli. Venku nám to šlo líp,“ tvrdí Kohout.

Klíčový moment v kvalifikaci vidí v její polovině. „Výhra v Chorvatsku nás vrátila do hry. Získali jsme důležité body, lepší vzájemný zápas a dodalo nám to hodně sebevědomí,“ myslí si.



Jiří Kohout zmiňuje řadu důvodů, proč mužstvo složené převážně z hráčů české ligy předstihlo v konečném pořadí Chorvatsko, Skotsko i Řecko. „Soudržnost, parta, bojovnost, touha či šířka kádru. Tým dorazového ročníku 1998 už je dlouho spolu, silný byl i v předchozích kategoriích. V reprezentaci s hráči pracujete méně než v klubu. Proto úspěch musíte postavit na partě,“ zdůrazňuje.

Asistent Davida Horejše u ligového celku Dynama není zdaleka jediným budějovickým zástupcem v týmu. Stabilními členy jsou i opory Jihočechů – záložníci Filip Havelka a Pavel Šulc. „Filip je jeden z členů jádra mužstva. Odehrál řadu velmi dobrých zápasů. Ke konci kvalifikace sice na pár utkání vypadl, ale jinak výrazně přispěl k postupu,“ chválí kouč.

Pavel Šulc kvůli svalovému zranění chyběl Kohoutovi nejen v klubu, ale i v národním celku. „Táhl tým devatenáctky. Svými výkony si řekl o nominaci do U21. Kdyby byl zdravý, tak byl v závěru hodně vidět. Má před sebou velkou budoucnost,“ předpovídá.



Minulost spojenou s jihem Čech mají i další dva mládežničtí reprezentanti. Konkrétně budějovický odchovanec Václav Drchal, momentálně působící v Mladé Boleslavi, nebo i Denis Granečný, který v Dynamu minulý rok hostoval. „Denis zatím pořádně neprodal svůj potenciál, angažmá v Budějovicích mu moc nevyšlo. Ale reprezentaci v závěru kvalifikace pomohl. Vašek Drchal má výbornou orientaci ve vápně, i proto jsme ho využívali,“ vysvětluje.

S Dynamem jede na Spartu

Jiřímu Kohoutovi je 43 let, jako trenér má dlouhé roky kariéry ještě před sebou. Ve sbírce už má ale pěkné úspěchy a účast na závěrečném turnaji s týmem do 21 let je dalším z nich. „Počítám ty největší. S reprezentační sedmnáctkou jsme postoupili na mistrovství Evropy, které tehdy hrálo jen osm týmů. Pak jsme se stejným týmem proklouzli i na mistrovství světa v Mexiku. Vysoko řadím i postup s Dynamem do první ligy a podobně i poslední úspěch s jednadvacítkou,“ hodnotí.

Mistrovství Evropy hráčů do 21 let se bude hrát příští rok na jaře netradičním systémem na dvě části. Nejprve se v březnu sehrají základní skupiny a až v červnu vyřazovací část turnaje. „Může to pro nás být výhoda. Důležitý bude los. Nechci nikoho podceňovat, ale pořádající Slovinsko a Maďarsko mohou být papírově slabší než evropské velmoci. Ale skupina pro nás nemusí být konečnou a myslím si, že můžeme dojít daleko. Náš tým už kolikrát ukázal svoji sílu,“ uvádí.

Úspěšné rozpoložení by Jiří Kohout rád přenesl i do klubu. Dynamu by se aktuálně výrazně hodilo, protože černobílí na výhru v této sezoně stále čekají. „Týmu i celému klubu by první vítězství dodalo klid. Chybí nám body, abychom se dostali v tabulce výš,“ uvědomuje si asistent.

České Budějovice zabojují o premiérovou výhru v neděli, kdy od 18.30 hodin nastoupí na pražské Letné proti Spartě. „Bude to těžký duel. Sparta byla zatím suverénní, ale naposledy ji Plzeň překvapila. Porveme se o body a snad proměníme některou ze šancí, které si vytváříme,“ velí Kohout.

Dynamu budou zřejmě chybět záložník Pavel Šulc a útočníci David Ledecký a Lukáš Matějka.